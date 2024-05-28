https://ria.ru/20240528/medvedev-1948839113.html

Медведев надеется, что РАН уделит внимание безопасности

Медведев надеется, что РАН уделит внимание безопасности - РИА Новости, 28.05.2024

Медведев надеется, что РАН уделит внимание безопасности

Замруководителя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев рассчитывает, что РАН продолжит уделять особое внимание обеспечению безопасности... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T11:06

2024-05-28T11:06

2024-05-28T12:05

россия

дмитрий медведев

российская академия наук

единая россия

наука

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев рассчитывает, что РАН продолжит уделять особое внимание обеспечению безопасности государства, "Рассчитываю, что Академия продолжит уделять особое внимание и обеспечению безопасности государства. Сегодня это не дань традиции, не фигура речи, а прямая необходимость. Причем в самом широком смысле этого слова, включая такие аспекты как продовольственная и биологическая безопасность, борьба с угрозами в киберпространстве и целый ряд других моментов, по которым нашу страну сегодня проверяют на прочность, в очередной раз, надеюсь, безуспешно", - сказал он, выступая на общем собрании членов РАН.

https://ria.ru/20240208/krasnikov-1925980946.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий медведев, российская академия наук, единая россия, наука