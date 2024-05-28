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Медведев надеется, что РАН уделит внимание безопасности - РИА Новости, 28.05.2024
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11:06 28.05.2024 (обновлено: 12:05 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/medvedev-1948839113.html
Медведев надеется, что РАН уделит внимание безопасности
Медведев надеется, что РАН уделит внимание безопасности - РИА Новости, 28.05.2024
Медведев надеется, что РАН уделит внимание безопасности
Замруководителя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев рассчитывает, что РАН продолжит уделять особое внимание обеспечению безопасности... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T11:06
2024-05-28T12:05
россия
дмитрий медведев
российская академия наук
единая россия
наука
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев рассчитывает, что РАН продолжит уделять особое внимание обеспечению безопасности государства, "Рассчитываю, что Академия продолжит уделять особое внимание и обеспечению безопасности государства. Сегодня это не дань традиции, не фигура речи, а прямая необходимость. Причем в самом широком смысле этого слова, включая такие аспекты как продовольственная и биологическая безопасность, борьба с угрозами в киберпространстве и целый ряд других моментов, по которым нашу страну сегодня проверяют на прочность, в очередной раз, надеюсь, безуспешно", - сказал он, выступая на общем собрании членов РАН.
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россия, дмитрий медведев, российская академия наук, единая россия, наука
Россия, Дмитрий Медведев, Российская академия наук, Единая Россия, Наука
Медведев надеется, что РАН уделит внимание безопасности

Медведев надеется, что РАН продолжит уделять особое внимание безопасности

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на общем собрании членов РАН
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на общем собрании членов РАН - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на общем собрании членов РАН
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев рассчитывает, что РАН продолжит уделять особое внимание обеспечению безопасности государства,
"Рассчитываю, что Академия продолжит уделять особое внимание и обеспечению безопасности государства. Сегодня это не дань традиции, не фигура речи, а прямая необходимость. Причем в самом широком смысле этого слова, включая такие аспекты как продовольственная и биологическая безопасность, борьба с угрозами в киберпространстве и целый ряд других моментов, по которым нашу страну сегодня проверяют на прочность, в очередной раз, надеюсь, безуспешно", - сказал он, выступая на общем собрании членов РАН.
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РоссияДмитрий МедведевРоссийская академия наукЕдиная РоссияНаука
 
 
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