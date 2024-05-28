https://ria.ru/20240528/medvedev-1948838695.html
Медведев призвал обеспечить безусловное лидерство России в науке
Медведев призвал обеспечить безусловное лидерство России в науке - РИА Новости, 28.05.2024
Медведев призвал обеспечить безусловное лидерство России в науке
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости обеспечить безусловное лидерство России в научной сфере. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T11:05
2024-05-28T11:05
2024-05-28T12:04
россия
дмитрий медведев
российская академия наук
наука
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости обеспечить безусловное лидерство России в научной сфере. "Наша задача обеспечить безусловное лидерство нашей страны во всех направлениях, включая науку", - отметил Медведев на общем собрании членов Российской академии наук.
https://ria.ru/20231113/tekhnologii-1909166958.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, российская академия наук, наука
Россия, Дмитрий Медведев, Российская академия наук, Наука
Медведев призвал обеспечить безусловное лидерство России в науке
Медведев призвал обеспечить безусловное лидерство России в научной сфере