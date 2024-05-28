https://ria.ru/20240528/medvedev-1948838695.html

Медведев призвал обеспечить безусловное лидерство России в науке

Медведев призвал обеспечить безусловное лидерство России в науке - РИА Новости, 28.05.2024

Медведев призвал обеспечить безусловное лидерство России в науке

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости обеспечить безусловное лидерство России в научной сфере. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T11:05

2024-05-28T11:05

2024-05-28T12:04

россия

дмитрий медведев

российская академия наук

наука

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости обеспечить безусловное лидерство России в научной сфере. "Наша задача обеспечить безусловное лидерство нашей страны во всех направлениях, включая науку", - отметил Медведев на общем собрании членов Российской академии наук.

https://ria.ru/20231113/tekhnologii-1909166958.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

россия, дмитрий медведев, российская академия наук, наука