Рейтинг@Mail.ru
Медведев призвал обеспечить безусловное лидерство России в науке - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:05 28.05.2024 (обновлено: 12:04 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/medvedev-1948838695.html
Медведев призвал обеспечить безусловное лидерство России в науке
Медведев призвал обеспечить безусловное лидерство России в науке - РИА Новости, 28.05.2024
Медведев призвал обеспечить безусловное лидерство России в науке
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости обеспечить безусловное лидерство России в научной сфере. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T11:05
2024-05-28T12:04
россия
дмитрий медведев
российская академия наук
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948852974_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_e288208f55586bb11fd2ca5344dccd06.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости обеспечить безусловное лидерство России в научной сфере. "Наша задача обеспечить безусловное лидерство нашей страны во всех направлениях, включая науку", - отметил Медведев на общем собрании членов Российской академии наук.
https://ria.ru/20231113/tekhnologii-1909166958.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948852974_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_eb10631c1faeb79b9cf002d145842aa5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев, российская академия наук, наука
Россия, Дмитрий Медведев, Российская академия наук, Наука
Медведев призвал обеспечить безусловное лидерство России в науке

Медведев призвал обеспечить безусловное лидерство России в научной сфере

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на общем собрании членов РАН
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на общем собрании членов РАН - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на общем собрании членов РАН
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости обеспечить безусловное лидерство России в научной сфере.
"Наша задача обеспечить безусловное лидерство нашей страны во всех направлениях, включая науку", - отметил Медведев на общем собрании членов Российской академии наук.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Медведев рассказал об использовании российских технологий в экономике
13 ноября 2023, 15:44
 
РоссияДмитрий МедведевРоссийская академия наукНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала