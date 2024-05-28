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Российские ученые в период СВО предлагают уникальные идеи, заявил Медведев - РИА Новости, 28.05.2024
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10:57 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/medvedev-1948836180.html
Российские ученые в период СВО предлагают уникальные идеи, заявил Медведев
Российские ученые в период СВО предлагают уникальные идеи, заявил Медведев - РИА Новости, 28.05.2024
Российские ученые в период СВО предлагают уникальные идеи, заявил Медведев
Российские ученые в период СВО предлагают уникальные идеи и решения, которые становятся основой для разработки перспективных видов вооружения, заявил зампред... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T10:57
2024-05-28T10:57
россия
дмитрий медведев
российская академия наук
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские ученые в период СВО предлагают уникальные идеи и решения, которые становятся основой для разработки перспективных видов вооружения, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "В этот наисложнейший, действительно, период, период проведения специальной военной операции ученые предлагают уникальные идеи и решения, которые становятся основой для разработки перспективных видов вооружений. Так было и раньше - и в советский период, и в царский период. И сейчас это происходит. И это очень важно для нас, для всей нашей страны", - сказал Медведев, выступая на общем собрании членов РАН. Он добавил, что по сути речь идет об испытаниях "непосредственно на поле боя". "Находятся решения, которые не только помогают нам эффективно противостоять противнику, но и по целому ряду параметров опережать его. Достижение отечественных ученых и в этой сфере делает нашу страну сильнее и приближает к победу. И я хочу вас искренне за это поблагодарить", - подчеркнул Медведев.
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россия, дмитрий медведев, российская академия наук
Россия, Дмитрий Медведев, Российская академия наук
Российские ученые в период СВО предлагают уникальные идеи, заявил Медведев

Медведев: российские ученые в период СВО предлагают уникальные идеи и решения

© iStock.com / gorodenkoffЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© iStock.com / gorodenkoff
Лаборатория. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские ученые в период СВО предлагают уникальные идеи и решения, которые становятся основой для разработки перспективных видов вооружения, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"В этот наисложнейший, действительно, период, период проведения специальной военной операции ученые предлагают уникальные идеи и решения, которые становятся основой для разработки перспективных видов вооружений. Так было и раньше - и в советский период, и в царский период. И сейчас это происходит. И это очень важно для нас, для всей нашей страны", - сказал Медведев, выступая на общем собрании членов РАН.
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Он добавил, что по сути речь идет об испытаниях "непосредственно на поле боя".
"Находятся решения, которые не только помогают нам эффективно противостоять противнику, но и по целому ряду параметров опережать его. Достижение отечественных ученых и в этой сфере делает нашу страну сильнее и приближает к победу. И я хочу вас искренне за это поблагодарить", - подчеркнул Медведев.
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