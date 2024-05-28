https://ria.ru/20240528/medvedev-1948835295.html

Медведев призвал принять меры для повышения статуса РАН

Медведев призвал принять меры для повышения статуса РАН - РИА Новости, 28.05.2024

Медведев призвал принять меры для повышения статуса РАН

Нужны и принимаются последовательные меры для повышения статуса Российской академии наук (РАН) и для расширения ее возможностей, заявил зампредседателя Совбеза... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T10:54

2024-05-28T10:54

2024-05-28T12:04

россия

дмитрий медведев

российская академия наук

наука

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Нужны и принимаются последовательные меры для повышения статуса Российской академии наук (РАН) и для расширения ее возможностей, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на общем собрании членов РАН во вторник. "Нужны и принимаются последовательные меры для повышения статуса академии, расширения ее возможностей. Ряд таких поручений, как вы знаете, недавно утвердил президент нашей страны. В повестку дня включен вопрос о создании попечительского совета академии. Это в известной мере возврат к тем традициям, которые существовали в академии наук в разные периоды. По моему мнению, это интересное и полезное начинание и для академии, и для государства в целом", - заявил Медведев.

https://ria.ru/20240208/krasnikov-1925980946.html

россия

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

россия, дмитрий медведев, российская академия наук, наука