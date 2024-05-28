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Медведев призвал принять меры для повышения статуса РАН - РИА Новости, 28.05.2024
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10:54 28.05.2024 (обновлено: 12:04 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/medvedev-1948835295.html
Медведев призвал принять меры для повышения статуса РАН
Медведев призвал принять меры для повышения статуса РАН - РИА Новости, 28.05.2024
Медведев призвал принять меры для повышения статуса РАН
Нужны и принимаются последовательные меры для повышения статуса Российской академии наук (РАН) и для расширения ее возможностей, заявил зампредседателя Совбеза... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T10:54
2024-05-28T12:04
россия
дмитрий медведев
российская академия наук
наука
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Нужны и принимаются последовательные меры для повышения статуса Российской академии наук (РАН) и для расширения ее возможностей, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на общем собрании членов РАН во вторник. "Нужны и принимаются последовательные меры для повышения статуса академии, расширения ее возможностей. Ряд таких поручений, как вы знаете, недавно утвердил президент нашей страны. В повестку дня включен вопрос о создании попечительского совета академии. Это в известной мере возврат к тем традициям, которые существовали в академии наук в разные периоды. По моему мнению, это интересное и полезное начинание и для академии, и для государства в целом", - заявил Медведев.
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россия, дмитрий медведев, российская академия наук, наука
Россия, Дмитрий Медведев, Российская академия наук, Наука
Медведев призвал принять меры для повышения статуса РАН

Медведев: нужны и принимаются последовательные меры для повышения статуса РАН

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на общем собрании членов РАН
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на общем собрании членов РАН - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на общем собрании членов РАН
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Нужны и принимаются последовательные меры для повышения статуса Российской академии наук (РАН) и для расширения ее возможностей, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на общем собрании членов РАН во вторник.
"Нужны и принимаются последовательные меры для повышения статуса академии, расширения ее возможностей. Ряд таких поручений, как вы знаете, недавно утвердил президент нашей страны. В повестку дня включен вопрос о создании попечительского совета академии. Это в известной мере возврат к тем традициям, которые существовали в академии наук в разные периоды. По моему мнению, это интересное и полезное начинание и для академии, и для государства в целом", - заявил Медведев.
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РоссияДмитрий МедведевРоссийская академия наукНаука
 
 
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