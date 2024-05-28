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Матвиенко рассчитывает скоро посетить Эфиопию - РИА Новости, 28.05.2024
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09:17 28.05.2024 (обновлено: 09:18 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/matvienko-1948819986.html
Матвиенко рассчитывает скоро посетить Эфиопию
Матвиенко рассчитывает скоро посетить Эфиопию - РИА Новости, 28.05.2024
Матвиенко рассчитывает скоро посетить Эфиопию
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко в поздравительной телеграмме своему эфиопскому коллеге Агеньеху Тешагеру заявила, что рассчитывает посетить Эфиопию в... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T09:17
2024-05-28T09:18
эфиопия
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко в поздравительной телеграмме своему эфиопскому коллеге Агеньеху Тешагеру заявила, что рассчитывает посетить Эфиопию в скором времени. "Рассчитываю в скором времени посетить вашу гостеприимную страну, господин председатель, и продолжить наш диалог по всем направлениям, которые представляют взаимный интерес, на пользу народов наших стран", - сообщила Матвиенко в поздравительной телеграмме по случаю национального праздника Эфиопии - Дня победы демократических сил. Матвиенко отметила, что Россию и Эфиопию связывают "давние многоплановые отношения". Она также пожелала народу Эфиопии "стабильности, согласия и мира". "Убеждена, у нас есть все возможности укрепить сотрудничество Совета Федерации Федерального собрания РФ и Совета федерации парламента Федеративной демократической Республики Эфиопии", - подчеркнула Матвиенко.
https://ria.ru/20240303/efiopiya-1930805008.html
https://ria.ru/20240523/matvienko-1947958628.html
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эфиопия, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Эфиопия, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко рассчитывает скоро посетить Эфиопию

Матвиенко поздравила эфиопского коллегу Тешагеру с национальным праздником

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко в поздравительной телеграмме своему эфиопскому коллеге Агеньеху Тешагеру заявила, что рассчитывает посетить Эфиопию в скором времени.
"Рассчитываю в скором времени посетить вашу гостеприимную страну, господин председатель, и продолжить наш диалог по всем направлениям, которые представляют взаимный интерес, на пользу народов наших стран", - сообщила Матвиенко в поздравительной телеграмме по случаю национального праздника Эфиопии - Дня победы демократических сил.
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Матвиенко отметила, что Россию и Эфиопию связывают "давние многоплановые отношения". Она также пожелала народу Эфиопии "стабильности, согласия и мира".
"Убеждена, у нас есть все возможности укрепить сотрудничество Совета Федерации Федерального собрания РФ и Совета федерации парламента Федеративной демократической Республики Эфиопии", - подчеркнула Матвиенко.
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ЭфиопияРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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