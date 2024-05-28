https://ria.ru/20240528/matvienko-1948819986.html
Матвиенко рассчитывает скоро посетить Эфиопию
Матвиенко рассчитывает скоро посетить Эфиопию - РИА Новости, 28.05.2024
Матвиенко рассчитывает скоро посетить Эфиопию
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко в поздравительной телеграмме своему эфиопскому коллеге Агеньеху Тешагеру заявила, что рассчитывает посетить Эфиопию в... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T09:17
2024-05-28T09:17
2024-05-28T09:18
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валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко в поздравительной телеграмме своему эфиопскому коллеге Агеньеху Тешагеру заявила, что рассчитывает посетить Эфиопию в скором времени. "Рассчитываю в скором времени посетить вашу гостеприимную страну, господин председатель, и продолжить наш диалог по всем направлениям, которые представляют взаимный интерес, на пользу народов наших стран", - сообщила Матвиенко в поздравительной телеграмме по случаю национального праздника Эфиопии - Дня победы демократических сил. Матвиенко отметила, что Россию и Эфиопию связывают "давние многоплановые отношения". Она также пожелала народу Эфиопии "стабильности, согласия и мира". "Убеждена, у нас есть все возможности укрепить сотрудничество Совета Федерации Федерального собрания РФ и Совета федерации парламента Федеративной демократической Республики Эфиопии", - подчеркнула Матвиенко.
https://ria.ru/20240303/efiopiya-1930805008.html
https://ria.ru/20240523/matvienko-1947958628.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эфиопия, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Эфиопия, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко рассчитывает скоро посетить Эфиопию
Матвиенко поздравила эфиопского коллегу Тешагеру с национальным праздником
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко в поздравительной телеграмме своему эфиопскому коллеге Агеньеху Тешагеру заявила, что рассчитывает посетить Эфиопию в скором времени.
"Рассчитываю в скором времени посетить вашу гостеприимную страну, господин председатель, и продолжить наш диалог по всем направлениям, которые представляют взаимный интерес, на пользу народов наших стран", - сообщила Матвиенко в поздравительной телеграмме по случаю национального праздника Эфиопии - Дня победы демократических сил.
Матвиенко отметила, что Россию
и Эфиопию связывают "давние многоплановые отношения". Она также пожелала народу Эфиопии "стабильности, согласия и мира".
"Убеждена, у нас есть все возможности укрепить сотрудничество Совета Федерации Федерального собрания РФ и Совета федерации парламента Федеративной демократической Республики Эфиопии", - подчеркнула Матвиенко.