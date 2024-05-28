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Макрон рассказал, когда Франция признает Палестину - РИА Новости, 28.05.2024
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21:49 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/makron-1949007230.html
Макрон рассказал, когда Франция признает Палестину
Макрон рассказал, когда Франция признает Палестину - РИА Новости, 28.05.2024
Макрон рассказал, когда Франция признает Палестину
Франция готова признать Палестину, но лишь в тот момент, когда "это будет полезно", заявил президент страны Эммануэль Макрон. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T21:49
2024-05-28T21:49
в мире
палестина
рафах (провинция)
израиль
эммануэль макрон
олаф шольц
биньямин нетаньяху
евросоюз
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ПАРИЖ, 28 мая - РИА Новости. Франция готова признать Палестину, но лишь в тот момент, когда "это будет полезно", заявил президент страны Эммануэль Макрон. "Я полностью готов признать государство Палестина, но я считаю, что это признание должно наступить в момент, когда этот будет полезно. Я не буду признавать его "на эмоциях"", - заявил Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х. По словам Макрона, приоритетом сейчас является прекращение огня. Он также заявил о необходимости того, чтобы Израиль прекратил операцию в Рафахе. До 23 мая Палестину признавали девять стран ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году. Во вторник о признании палестинского государства объявили Норвегия, Испания и Ирландия. Палестинская служба гражданской обороны ранее сообщила, что не менее 40 человек погибли, десятки получили ранения в результате израильского авиаудара по палаточному лагерю в Рафахе на юге палестинского сектора Газа, где разместились десятки тысяч перемещенных лиц. Пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна назвал эту атаку "преднамеренной резней, выходящей за пределы всех границ". Военная прокуратура израильской армии начала расследование в связи с авиаударом по району Рафаха, где находится палаточный лагерь для перемещенных лиц. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее "трагическим инцидентом".
https://ria.ru/20240522/smi-1947572014.html
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в мире, палестина, рафах (провинция), израиль, эммануэль макрон, олаф шольц, биньямин нетаньяху, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, франция
В мире, Палестина, Рафах (провинция), Израиль, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Биньямин Нетаньяху, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Франция
Макрон рассказал, когда Франция признает Палестину

Макрон: Франция готова признать Палестину в момент, когда это будет полезно

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 28 мая - РИА Новости. Франция готова признать Палестину, но лишь в тот момент, когда "это будет полезно", заявил президент страны Эммануэль Макрон.
"Я полностью готов признать государство Палестина, но я считаю, что это признание должно наступить в момент, когда этот будет полезно. Я не буду признавать его "на эмоциях"", - заявил Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.
Девушки с флагом Палестины в городе Газа - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Испания, Ирландия и Норвегия признают Палестину, сообщили СМИ
22 мая, 08:44
По словам Макрона, приоритетом сейчас является прекращение огня.
Он также заявил о необходимости того, чтобы Израиль прекратил операцию в Рафахе.
До 23 мая Палестину признавали девять стран ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году. Во вторник о признании палестинского государства объявили Норвегия, Испания и Ирландия.
Палестинская служба гражданской обороны ранее сообщила, что не менее 40 человек погибли, десятки получили ранения в результате израильского авиаудара по палаточному лагерю в Рафахе на юге палестинского сектора Газа, где разместились десятки тысяч перемещенных лиц. Пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна назвал эту атаку "преднамеренной резней, выходящей за пределы всех границ". Военная прокуратура израильской армии начала расследование в связи с авиаударом по району Рафаха, где находится палаточный лагерь для перемещенных лиц. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее "трагическим инцидентом".
Палестинцы c флагами - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Палестину признали еще три европейские страны
Вчера, 16:56
 
В миреПалестинаРафах (провинция)ИзраильЭммануэль МакронОлаф ШольцБиньямин НетаньяхуЕвросоюзОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуФранция
 
 
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