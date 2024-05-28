https://ria.ru/20240528/makron-1949007230.html

Макрон рассказал, когда Франция признает Палестину

Макрон рассказал, когда Франция признает Палестину - РИА Новости, 28.05.2024

Макрон рассказал, когда Франция признает Палестину

Франция готова признать Палестину, но лишь в тот момент, когда "это будет полезно", заявил президент страны Эммануэль Макрон. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T21:49

2024-05-28T21:49

2024-05-28T21:49

в мире

палестина

рафах (провинция)

израиль

эммануэль макрон

олаф шольц

биньямин нетаньяху

евросоюз

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ПАРИЖ, 28 мая - РИА Новости. Франция готова признать Палестину, но лишь в тот момент, когда "это будет полезно", заявил президент страны Эммануэль Макрон. "Я полностью готов признать государство Палестина, но я считаю, что это признание должно наступить в момент, когда этот будет полезно. Я не буду признавать его "на эмоциях"", - заявил Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х. По словам Макрона, приоритетом сейчас является прекращение огня. Он также заявил о необходимости того, чтобы Израиль прекратил операцию в Рафахе. До 23 мая Палестину признавали девять стран ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году. Во вторник о признании палестинского государства объявили Норвегия, Испания и Ирландия. Палестинская служба гражданской обороны ранее сообщила, что не менее 40 человек погибли, десятки получили ранения в результате израильского авиаудара по палаточному лагерю в Рафахе на юге палестинского сектора Газа, где разместились десятки тысяч перемещенных лиц. Пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна назвал эту атаку "преднамеренной резней, выходящей за пределы всех границ". Военная прокуратура израильской армии начала расследование в связи с авиаударом по району Рафаха, где находится палаточный лагерь для перемещенных лиц. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее "трагическим инцидентом".

https://ria.ru/20240522/smi-1947572014.html

https://ria.ru/20240528/palestina-1948950561.html

палестина

рафах (провинция)

израиль

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, палестина, рафах (провинция), израиль, эммануэль макрон, олаф шольц, биньямин нетаньяху, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, франция