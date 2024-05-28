Рейтинг@Mail.ru
Макрон отказался считать эскалацией поставки Украине дальнобойного оружия - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:53 28.05.2024 (обновлено: 20:48 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/makron-1948992395.html
Макрон отказался считать эскалацией поставки Украине дальнобойного оружия
Макрон отказался считать эскалацией поставки Украине дальнобойного оружия - РИА Новости, 28.05.2024
Макрон отказался считать эскалацией поставки Украине дальнобойного оружия
Поставки Украине дальнобойных вооружений, способных поражать российские военные объекты, не являются эскалацией конфликта, заявил президент Франции Эммануэль... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T19:53
2024-05-28T20:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
эммануэль макрон
франция
россия
вооруженные силы украины
олаф шольц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1949000356_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_904065b8adb5d8f2311a3fee72dd6bd0.jpg
ПАРИЖ, 28 мая – РИА Новости. Поставки Украине дальнобойных вооружений, способных поражать российские военные объекты, не являются эскалацией конфликта, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х."Мы не хотим эскалации на Украине… Но как мы можем поставлять Украине оружие и говорить, что вы не можете использовать его для защиты? Позволить Украине уничтожать военные объекты на территории РФ, откуда ведутся обстрелы, не является эскалацией", - сказал Макрон.
https://ria.ru/20240528/nato-1948977304.html
украина
франция
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1949000356_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_99c99da4037e29a02fd04d1dc9bab5bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, эммануэль макрон, франция, россия, вооруженные силы украины, олаф шольц, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Эммануэль Макрон, Франция, Россия, Вооруженные силы Украины, Олаф Шольц, Германия
Макрон отказался считать эскалацией поставки Украине дальнобойного оружия

Макрон: поставки Украине дальнобойного оружия не являются эскалацией конфликта

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 28 мая – РИА Новости. Поставки Украине дальнобойных вооружений, способных поражать российские военные объекты, не являются эскалацией конфликта, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.
"Мы не хотим эскалации на Украине… Но как мы можем поставлять Украине оружие и говорить, что вы не можете использовать его для защиты? Позволить Украине уничтожать военные объекты на территории РФ, откуда ведутся обстрелы, не является эскалацией", - сказал Макрон.
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Французский политик обвинил НАТО во втягивании ЕС в третью мировую войну
Вчера, 18:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЭммануэль МакронФранцияРоссияВооруженные силы УкраиныОлаф ШольцГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала