https://ria.ru/20240528/makron-1948992395.html

Макрон отказался считать эскалацией поставки Украине дальнобойного оружия

Макрон отказался считать эскалацией поставки Украине дальнобойного оружия - РИА Новости, 28.05.2024

Макрон отказался считать эскалацией поставки Украине дальнобойного оружия

Поставки Украине дальнобойных вооружений, способных поражать российские военные объекты, не являются эскалацией конфликта, заявил президент Франции Эммануэль... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T19:53

2024-05-28T19:53

2024-05-28T20:48

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

олаф шольц

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ПАРИЖ, 28 мая – РИА Новости. Поставки Украине дальнобойных вооружений, способных поражать российские военные объекты, не являются эскалацией конфликта, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х."Мы не хотим эскалации на Украине… Но как мы можем поставлять Украине оружие и говорить, что вы не можете использовать его для защиты? Позволить Украине уничтожать военные объекты на территории РФ, откуда ведутся обстрелы, не является эскалацией", - сказал Макрон.

https://ria.ru/20240528/nato-1948977304.html

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в мире, украина, эммануэль макрон, франция, россия, вооруженные силы украины, олаф шольц, германия