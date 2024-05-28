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Макрон отказался считать эскалацией поставки Украине дальнобойного оружия
Макрон отказался считать эскалацией поставки Украине дальнобойного оружия - РИА Новости, 28.05.2024
Макрон отказался считать эскалацией поставки Украине дальнобойного оружия
Поставки Украине дальнобойных вооружений, способных поражать российские военные объекты, не являются эскалацией конфликта, заявил президент Франции Эммануэль... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T19:53
2024-05-28T19:53
2024-05-28T20:48
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олаф шольц
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ПАРИЖ, 28 мая – РИА Новости. Поставки Украине дальнобойных вооружений, способных поражать российские военные объекты, не являются эскалацией конфликта, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х."Мы не хотим эскалации на Украине… Но как мы можем поставлять Украине оружие и говорить, что вы не можете использовать его для защиты? Позволить Украине уничтожать военные объекты на территории РФ, откуда ведутся обстрелы, не является эскалацией", - сказал Макрон.
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Макрон отказался считать эскалацией поставки Украине дальнобойного оружия
Макрон: поставки Украине дальнобойного оружия не являются эскалацией конфликта