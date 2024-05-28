https://ria.ru/20240528/makron-1948815338.html
Сенатор назвал заявления Макрона риторикой нагнетания паники
Сенатор назвал заявления Макрона риторикой нагнетания паники - РИА Новости, 28.05.2024
Сенатор назвал заявления Макрона риторикой нагнетания паники
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич призвал президента Франции Эммануэля Макрона готовиться к единственному сценарию завершения конфликта на Украине... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T08:17
2024-05-28T08:17
2024-05-28T08:25
в мире
россия
европа
эммануэль макрон
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич призвал президента Франции Эммануэля Макрона готовиться к единственному сценарию завершения конфликта на Украине – победе России и достижения ею всех целей спецоперации. Ранее Макрон заявил, что Европе необходимо до конца помогать Украине сопротивляться и вооружать ее, а также быть готовым "к любому сценарию", чтобы выстроить долгосрочный мир в рамках международного права. "Риторика "нагнетания паники", которую использует Макрон, вполне понятна. Западу и Америке нужно еще немного "распила военных бюджетов", а заодно подготовить население к неминуемой стадии переговоров. Разумеется, они будут на условиях России. А сценарий у нас один – победа и достижение всех целей СВО. И, конечно, Европе следует к нему приготовиться. Осознать, понять и принять", - сказал Кастюкевич РИА Новости. По его словам, если исходить из фантазий и истерики Макрона, то Россия уже "захватила" Европу. "Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что мы будем защищать и отстаивать суверенитет и интересы нашей страны. Европейские страны нас не интересуют. А уж тем более, с их колоссальным количеством внутренних проблем и кризисов", - подчеркнул сенатор.
https://ria.ru/20240527/frantsiya-1948763039.html
https://ria.ru/20240101/makron-1919314238.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, эммануэль макрон, владимир путин
В мире, Россия, Европа, Эммануэль Макрон, Владимир Путин
Сенатор назвал заявления Макрона риторикой нагнетания паники
Сенатор Кастюкевич призвал Макрона готовиться к победе России на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич призвал президента Франции Эммануэля Макрона готовиться к единственному сценарию завершения конфликта на Украине – победе России и достижения ею всех целей спецоперации.
Ранее Макрон заявил, что Европе необходимо до конца помогать Украине сопротивляться и вооружать ее, а также быть готовым "к любому сценарию", чтобы выстроить долгосрочный мир в рамках международного права.
"Риторика "нагнетания паники", которую использует Макрон, вполне понятна. Западу и Америке нужно еще немного "распила военных бюджетов", а заодно подготовить население к неминуемой стадии переговоров. Разумеется, они будут на условиях России. А сценарий у нас один – победа и достижение всех целей СВО. И, конечно, Европе следует к нему приготовиться. Осознать, понять и принять", - сказал Кастюкевич РИА Новости.
По его словам, если исходить из фантазий и истерики Макрона, то Россия
уже "захватила" Европу
.
"Президент России Владимир Путин
неоднократно говорил о том, что мы будем защищать и отстаивать суверенитет и интересы нашей страны. Европейские страны нас не интересуют. А уж тем более, с их колоссальным количеством внутренних проблем и кризисов", - подчеркнул сенатор.