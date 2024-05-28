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Сенатор назвал заявления Макрона риторикой нагнетания паники - РИА Новости, 28.05.2024
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08:17 28.05.2024 (обновлено: 08:25 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/makron-1948815338.html
Сенатор назвал заявления Макрона риторикой нагнетания паники
Сенатор назвал заявления Макрона риторикой нагнетания паники - РИА Новости, 28.05.2024
Сенатор назвал заявления Макрона риторикой нагнетания паники
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич призвал президента Франции Эммануэля Макрона готовиться к единственному сценарию завершения конфликта на Украине... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T08:17
2024-05-28T08:25
в мире
россия
европа
эммануэль макрон
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич призвал президента Франции Эммануэля Макрона готовиться к единственному сценарию завершения конфликта на Украине – победе России и достижения ею всех целей спецоперации. Ранее Макрон заявил, что Европе необходимо до конца помогать Украине сопротивляться и вооружать ее, а также быть готовым "к любому сценарию", чтобы выстроить долгосрочный мир в рамках международного права. "Риторика "нагнетания паники", которую использует Макрон, вполне понятна. Западу и Америке нужно еще немного "распила военных бюджетов", а заодно подготовить население к неминуемой стадии переговоров. Разумеется, они будут на условиях России. А сценарий у нас один – победа и достижение всех целей СВО. И, конечно, Европе следует к нему приготовиться. Осознать, понять и принять", - сказал Кастюкевич РИА Новости. По его словам, если исходить из фантазий и истерики Макрона, то Россия уже "захватила" Европу. "Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что мы будем защищать и отстаивать суверенитет и интересы нашей страны. Европейские страны нас не интересуют. А уж тем более, с их колоссальным количеством внутренних проблем и кризисов", - подчеркнул сенатор.
https://ria.ru/20240527/frantsiya-1948763039.html
https://ria.ru/20240101/makron-1919314238.html
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в мире, россия, европа, эммануэль макрон, владимир путин
В мире, Россия, Европа, Эммануэль Макрон, Владимир Путин
Сенатор назвал заявления Макрона риторикой нагнетания паники

Сенатор Кастюкевич призвал Макрона готовиться к победе России на Украине

© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич призвал президента Франции Эммануэля Макрона готовиться к единственному сценарию завершения конфликта на Украине – победе России и достижения ею всех целей спецоперации.
Ранее Макрон заявил, что Европе необходимо до конца помогать Украине сопротивляться и вооружать ее, а также быть готовым "к любому сценарию", чтобы выстроить долгосрочный мир в рамках международного права.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
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Вчера, 20:29
"Риторика "нагнетания паники", которую использует Макрон, вполне понятна. Западу и Америке нужно еще немного "распила военных бюджетов", а заодно подготовить население к неминуемой стадии переговоров. Разумеется, они будут на условиях России. А сценарий у нас один – победа и достижение всех целей СВО. И, конечно, Европе следует к нему приготовиться. Осознать, понять и принять", - сказал Кастюкевич РИА Новости.
По его словам, если исходить из фантазий и истерики Макрона, то Россия уже "захватила" Европу.
"Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что мы будем защищать и отстаивать суверенитет и интересы нашей страны. Европейские страны нас не интересуют. А уж тем более, с их колоссальным количеством внутренних проблем и кризисов", - подчеркнул сенатор.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
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1 января, 08:42
 
В миреРоссияЕвропаЭммануэль МакронВладимир Путин
 
 
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