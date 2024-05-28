https://ria.ru/20240528/makron-1948815338.html

Сенатор назвал заявления Макрона риторикой нагнетания паники

Сенатор назвал заявления Макрона риторикой нагнетания паники - РИА Новости, 28.05.2024

Сенатор назвал заявления Макрона риторикой нагнетания паники

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич призвал президента Франции Эммануэля Макрона готовиться к единственному сценарию завершения конфликта на Украине... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T08:17

2024-05-28T08:17

2024-05-28T08:25

в мире

россия

европа

эммануэль макрон

владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич призвал президента Франции Эммануэля Макрона готовиться к единственному сценарию завершения конфликта на Украине – победе России и достижения ею всех целей спецоперации. Ранее Макрон заявил, что Европе необходимо до конца помогать Украине сопротивляться и вооружать ее, а также быть готовым "к любому сценарию", чтобы выстроить долгосрочный мир в рамках международного права. "Риторика "нагнетания паники", которую использует Макрон, вполне понятна. Западу и Америке нужно еще немного "распила военных бюджетов", а заодно подготовить население к неминуемой стадии переговоров. Разумеется, они будут на условиях России. А сценарий у нас один – победа и достижение всех целей СВО. И, конечно, Европе следует к нему приготовиться. Осознать, понять и принять", - сказал Кастюкевич РИА Новости. По его словам, если исходить из фантазий и истерики Макрона, то Россия уже "захватила" Европу. "Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что мы будем защищать и отстаивать суверенитет и интересы нашей страны. Европейские страны нас не интересуют. А уж тем более, с их колоссальным количеством внутренних проблем и кризисов", - подчеркнул сенатор.

https://ria.ru/20240527/frantsiya-1948763039.html

https://ria.ru/20240101/makron-1919314238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, европа, эммануэль макрон, владимир путин