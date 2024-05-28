https://ria.ru/20240528/maduro-1948810310.html

США и ЕС помешали подписанию мира между Россией и Украиной, заявил Мадуро

США и ЕС помешали подписанию мира между Россией и Украиной, заявил Мадуро - РИА Новости, 28.05.2024

США и ЕС помешали подписанию мира между Россией и Украиной, заявил Мадуро

Правительство США и элиты ЕС воспрепятствовали подписанию мирного соглашения между Украиной и Россией, чтобы обеспечить доходы западным производителям оружия,... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T06:16

2024-05-28T06:16

2024-05-28T06:16

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МЕХИКО, 28 мая - РИА Новости. Правительство США и элиты ЕС воспрепятствовали подписанию мирного соглашения между Украиной и Россией, чтобы обеспечить доходы западным производителям оружия, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. "Предварительное соглашение было готово к подписанию, и приказ правительства США и элит Европейского союза был - не подписывать. Разобьем Россию, устроим вторжение. И вот, они уже там, с войной, которая обеспечивает большие заработки оружейных компаний", - заявил Мадуро в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией — издал такой указ. Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью российскому журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240220/rossiya-1928374001.html

https://ria.ru/20231010/prodazha-1901787282.html

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украина

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россия, украина, сша, владимир путин, николас мадуро, такер карлсон, нато, евросоюз