Рейтинг@Mail.ru
Бельгия поставит Украине 30 единиц F-16 к 2028 году - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:17 28.05.2024 (обновлено: 10:43 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/lyabib-1948819889.html
Бельгия поставит Украине 30 единиц F-16 к 2028 году
Бельгия поставит Украине 30 единиц F-16 к 2028 году - РИА Новости, 28.05.2024
Бельгия поставит Украине 30 единиц F-16 к 2028 году
Бельгия поставит Украине 30 единиц F-16 к 2028 году, первые самолеты могут поступить до конца этого года, заявила глава МИД королевства Аджа Лябиб в эфире радио РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T09:17
2024-05-28T10:43
бельгия
украина
f-16
аджа лябиб
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891954798_0:66:3071:1793_1920x0_80_0_0_bdec91676cb2b80ef6b61d2b5f0723b6.jpg
БРЮССЕЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Бельгия поставит Украине 30 единиц F-16 к 2028 году, первые самолеты могут поступить до конца этого года, заявила глава МИД королевства Аджа Лябиб в эфире радио RTL."Бельгия обязуется передать Украине тридцать своих истребителей F-16 к 2028 году", - сообщила она, добавив, что первые машины могут быть поставлены уже до конца этого года.Министр добавила, что договоренность о передаче F-16 Украине будет официально оформлена в ходе короткого визита в Брюссель Владимира Зеленского, в ходе которого будет подписано двухстороннее соглашение в области безопасности.
https://ria.ru/20240528/nato-1948812201.html
бельгия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891954798_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_551a0cfa96c45178c82f59aec08de50a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бельгия, украина, f-16, аджа лябиб
Бельгия, Украина, F-16, Аджа Лябиб, Специальная военная операция на Украине
Бельгия поставит Украине 30 единиц F-16 к 2028 году

Лябиб: Бельгия поставит ВСУ 30 единиц F-16 к 2028 году, первые – уже в этом году

CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / F-16 break over BodøИстребители F-16
Истребители F-16 - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / F-16 break over Bodø
Истребители F-16. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Бельгия поставит Украине 30 единиц F-16 к 2028 году, первые самолеты могут поступить до конца этого года, заявила глава МИД королевства Аджа Лябиб в эфире радио RTL.
"Бельгия обязуется передать Украине тридцать своих истребителей F-16 к 2028 году", - сообщила она, добавив, что первые машины могут быть поставлены уже до конца этого года.
Американские стратегические бомбардировщики B-52 Стратофортресс - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по России, сообщили в ФСБ
Вчера, 07:04
Министр добавила, что договоренность о передаче F-16 Украине будет официально оформлена в ходе короткого визита в Брюссель Владимира Зеленского, в ходе которого будет подписано двухстороннее соглашение в области безопасности.
 
Специальная военная операция на УкраинеБельгияУкраинаF-16Аджа Лябиб
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала