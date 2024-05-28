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Бельгия поставит Украине 30 единиц F-16 к 2028 году

Бельгия поставит Украине 30 единиц F-16 к 2028 году - РИА Новости, 28.05.2024

Бельгия поставит Украине 30 единиц F-16 к 2028 году

Бельгия поставит Украине 30 единиц F-16 к 2028 году, первые самолеты могут поступить до конца этого года, заявила глава МИД королевства Аджа Лябиб в эфире радио РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T09:17

2024-05-28T09:17

2024-05-28T10:43

бельгия

украина

f-16

аджа лябиб

специальная военная операция на украине

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БРЮССЕЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Бельгия поставит Украине 30 единиц F-16 к 2028 году, первые самолеты могут поступить до конца этого года, заявила глава МИД королевства Аджа Лябиб в эфире радио RTL."Бельгия обязуется передать Украине тридцать своих истребителей F-16 к 2028 году", - сообщила она, добавив, что первые машины могут быть поставлены уже до конца этого года.Министр добавила, что договоренность о передаче F-16 Украине будет официально оформлена в ходе короткого визита в Брюссель Владимира Зеленского, в ходе которого будет подписано двухстороннее соглашение в области безопасности.

https://ria.ru/20240528/nato-1948812201.html

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бельгия, украина, f-16, аджа лябиб