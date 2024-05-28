https://ria.ru/20240528/lukashenko-1948922600.html

Лукашенко рассказал, как в юности писал стихи

Лукашенко рассказал, как в юности писал стихи - РИА Новости, 28.05.2024

Лукашенко рассказал, как в юности писал стихи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в юности писал стихи, носил их за 15 километров в газету в надежде, что их опубликуют, но сейчас уже не... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T15:26

2024-05-28T15:26

2024-05-28T15:26

белоруссия

могилев

александр лукашенко

в мире

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МИНСК, 28 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в юности писал стихи, носил их за 15 километров в газету в надежде, что их опубликуют, но сейчас уже не пишет, поскольку "голова забита другими проблемами". Его слова приводит Sputnik Беларусь."Носил, писал стихи, как и все в те времена. Мне казалось, что они хороши, совершенны. Была колонка, где помещали стихи. Думал: наверное, и мои стихи могли бы поместить. Я пытаюсь их найти сейчас. Наверное, где-то дома. Там тетрадка моя сохранилась. Я хранил ее долго. Потом перестал писать стихи. Сегодня я бы уже не написал, как и музыкой не смог бы заниматься. Сейчас и тем достаточно, и опыт позволяет. А стихи не написал бы. Потому что голова забита другими проблемами", - заявил он на медийном форуме в Могилеве. Лукашенко отметил, что если бы в те времена было юнкоровское движение, то он, возможно, и стал бы журналистом. "Не знаю, хорошо это было бы или плохо", - сказал он. Что касается того, о чем бы писал сейчас, будучи журналистом, президент Белоруссии сообщил, что точно бы критиковал недостатки, боролся с ними, не пасовал перед авторитетами. "Точно то (писал – ред.), что нас окружает, и то, что на пользу людям. С детства я видел недостатки сельской жизни. Я видел трудности, сложности, массу несправедливости. И мне страшно хотелось все это исправить. Поломав всю свою жизнь, я ушел в деревню. И не жалею. Вот об этом я бы тоже писал", - сказал он. В этой связи Лукашенко обратился к СМИ с призывом не мириться с недостатками. "Но делать это очень аккуратно. Грязюки налить на кого-то и на самого себя очень просто. Нам бы страну не потерять. Надо защитить и удержать страну, сохранить ее суверенитет и независимость. Это - главное. Потеряете свою страну - лучше не будет. Это вам мой совет. Как бы ни было сложно", - сказал белорусский лидер.

https://ria.ru/20240528/lukashenko-1948875707.html

https://ria.ru/20240126/belorussiya-1923642509.html

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Дарья Буймова

белоруссия, могилев, александр лукашенко, в мире