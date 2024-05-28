Лукашенко рассказал, как в юности писал стихи
Лукашенко заявил, что в юности писал стихи и носил их в газету, но уже не пишет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 28 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в юности писал стихи, носил их за 15 километров в газету в надежде, что их опубликуют, но сейчас уже не пишет, поскольку "голова забита другими проблемами". Его слова приводит Sputnik Беларусь.
"Носил, писал стихи, как и все в те времена. Мне казалось, что они хороши, совершенны. Была колонка, где помещали стихи. Думал: наверное, и мои стихи могли бы поместить. Я пытаюсь их найти сейчас. Наверное, где-то дома. Там тетрадка моя сохранилась. Я хранил ее долго. Потом перестал писать стихи. Сегодня я бы уже не написал, как и музыкой не смог бы заниматься. Сейчас и тем достаточно, и опыт позволяет. А стихи не написал бы. Потому что голова забита другими проблемами", - заявил он на медийном форуме в Могилеве.
Лукашенко отметил, что если бы в те времена было юнкоровское движение, то он, возможно, и стал бы журналистом. "Не знаю, хорошо это было бы или плохо", - сказал он. Что касается того, о чем бы писал сейчас, будучи журналистом, президент Белоруссии сообщил, что точно бы критиковал недостатки, боролся с ними, не пасовал перед авторитетами.
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"Точно то (писал – ред.), что нас окружает, и то, что на пользу людям. С детства я видел недостатки сельской жизни. Я видел трудности, сложности, массу несправедливости. И мне страшно хотелось все это исправить. Поломав всю свою жизнь, я ушел в деревню. И не жалею. Вот об этом я бы тоже писал", - сказал он.
В этой связи Лукашенко обратился к СМИ с призывом не мириться с недостатками. "Но делать это очень аккуратно. Грязюки налить на кого-то и на самого себя очень просто. Нам бы страну не потерять. Надо защитить и удержать страну, сохранить ее суверенитет и независимость. Это - главное. Потеряете свою страну - лучше не будет. Это вам мой совет. Как бы ни было сложно", - сказал белорусский лидер.
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