Лукашенко призвал не стесняться слова "пропаганда"
Лукашенко призвал усилить в Белоруссии пропаганду и контрпропаганду
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным заявления для прессы по итогам на российско-белорусских переговоров
МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости усилить в стране пропаганду и контрпропаганду и призвал не стесняться этих слов и понятий. Его цитирует агентство Sputnik Беларусь.
"Надо усиливать пропаганду и контрпропаганду, идеологическую работу. Хочу, чтобы молодые журналисты это усвоили. Не нужно стесняться таких слов и понятий. Или на Западе их нет? Просто назвали другим словом - пиар, то есть работа с общественным мнением. Суть одна. Вот пусть и работают с общественным мнением на своей территории", - заявил Лукашенко на медийном форуме в Могилеве.
Белорусский лидер обратил внимание, что для Запада не существует независимых СМИ. "Мы же видим, как они бросают в тюрьмы своих журналистов, закрывая медиа и преследуя каждого, кто посмел не согласиться с политикой и действиями властей", - сказал он, уточнив, что примеров подобных действий множество в разных странах мира от США и Евросоюза до Молдавии, Прибалтики, Украины и Грузии.