Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко призвал не стесняться слова "пропаганда" - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:01 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/lukashenko-1948875707.html
Лукашенко призвал не стесняться слова "пропаганда"
Лукашенко призвал не стесняться слова "пропаганда" - РИА Новости, 28.05.2024
Лукашенко призвал не стесняться слова "пропаганда"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости усилить в стране пропаганду и контрпропаганду и призвал не стесняться этих слов и понятий. Его... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T13:01
2024-05-28T13:01
в мире
белоруссия
могилев
сша
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948232944_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_caff5a2ec6b227406e55f67a09c73b79.jpg
МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости усилить в стране пропаганду и контрпропаганду и призвал не стесняться этих слов и понятий. Его цитирует агентство Sputnik Беларусь."Надо усиливать пропаганду и контрпропаганду, идеологическую работу. Хочу, чтобы молодые журналисты это усвоили. Не нужно стесняться таких слов и понятий. Или на Западе их нет? Просто назвали другим словом - пиар, то есть работа с общественным мнением. Суть одна. Вот пусть и работают с общественным мнением на своей территории", - заявил Лукашенко на медийном форуме в Могилеве. Белорусский лидер обратил внимание, что для Запада не существует независимых СМИ. "Мы же видим, как они бросают в тюрьмы своих журналистов, закрывая медиа и преследуя каждого, кто посмел не согласиться с политикой и действиями властей", - сказал он, уточнив, что примеров подобных действий множество в разных странах мира от США и Евросоюза до Молдавии, Прибалтики, Украины и Грузии.
https://ria.ru/20240425/belorusy-1942233668.html
белоруссия
могилев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948232944_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_d1d02787c43986c96b045ada39cec80d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, могилев, сша, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Могилев, США, Александр Лукашенко
Лукашенко призвал не стесняться слова "пропаганда"

Лукашенко призвал усилить в Белоруссии пропаганду и контрпропаганду

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным заявления для прессы по итогам на российско-белорусских переговоров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным заявления для прессы по итогам на российско-белорусских переговоров - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости усилить в стране пропаганду и контрпропаганду и призвал не стесняться этих слов и понятий. Его цитирует агентство Sputnik Беларусь.
"Надо усиливать пропаганду и контрпропаганду, идеологическую работу. Хочу, чтобы молодые журналисты это усвоили. Не нужно стесняться таких слов и понятий. Или на Западе их нет? Просто назвали другим словом - пиар, то есть работа с общественным мнением. Суть одна. Вот пусть и работают с общественным мнением на своей территории", - заявил Лукашенко на медийном форуме в Могилеве.
Белорусский лидер обратил внимание, что для Запада не существует независимых СМИ. "Мы же видим, как они бросают в тюрьмы своих журналистов, закрывая медиа и преследуя каждого, кто посмел не согласиться с политикой и действиями властей", - сказал он, уточнив, что примеров подобных действий множество в разных странах мира от США и Евросоюза до Молдавии, Прибалтики, Украины и Грузии.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Лукашенко рассказал, как в Европе готовят белорусов для смены власти
25 апреля, 11:59
 
В миреБелоруссияМогилевСШААлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала