https://ria.ru/20240528/lukashenko-1948875707.html

Лукашенко призвал не стесняться слова "пропаганда"

Лукашенко призвал не стесняться слова "пропаганда" - РИА Новости, 28.05.2024

Лукашенко призвал не стесняться слова "пропаганда"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости усилить в стране пропаганду и контрпропаганду и призвал не стесняться этих слов и понятий. Его... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T13:01

2024-05-28T13:01

2024-05-28T13:01

в мире

белоруссия

могилев

сша

александр лукашенко

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МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости усилить в стране пропаганду и контрпропаганду и призвал не стесняться этих слов и понятий. Его цитирует агентство Sputnik Беларусь."Надо усиливать пропаганду и контрпропаганду, идеологическую работу. Хочу, чтобы молодые журналисты это усвоили. Не нужно стесняться таких слов и понятий. Или на Западе их нет? Просто назвали другим словом - пиар, то есть работа с общественным мнением. Суть одна. Вот пусть и работают с общественным мнением на своей территории", - заявил Лукашенко на медийном форуме в Могилеве. Белорусский лидер обратил внимание, что для Запада не существует независимых СМИ. "Мы же видим, как они бросают в тюрьмы своих журналистов, закрывая медиа и преследуя каждого, кто посмел не согласиться с политикой и действиями властей", - сказал он, уточнив, что примеров подобных действий множество в разных странах мира от США и Евросоюза до Молдавии, Прибалтики, Украины и Грузии.

https://ria.ru/20240425/belorusy-1942233668.html

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могилев

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, могилев, сша, александр лукашенко