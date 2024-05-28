https://ria.ru/20240528/lada_iskra-1948910258.html

"АвтоВАЗ" назвал дату мировой премьеры новой модели Iskra

"АвтоВАЗ" назвал дату мировой премьеры новой модели Iskra - РИА Новости, 28.05.2024

"АвтоВАЗ" назвал дату мировой премьеры новой модели Iskra

"АвтоВАЗ" раскроет внешний облик своей новой модели Lada Iskra 5 июня, ее презентация состоится на ПМЭФ-2024 в 13.00 по московскому времени, говорится в... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T15:10

2024-05-28T15:10

2024-05-28T15:10

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. "АвтоВАЗ" раскроет внешний облик своей новой модели Lada Iskra 5 июня, ее презентация состоится на ПМЭФ-2024 в 13.00 по московскому времени, говорится в сообщении автопроизводителя. "Главным событием для поклонников Lada в рамках ПМЭФ-2024 станет мировая премьера новой модели Iskra. 5 июня в 13.00 по московскому времени в зоне уличной экспозиции Lada состоится первая презентация новинки бренда", - отмечается в сообщении. В "АвтоВАЗе" напомнили, что Lada Iskra – это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. "Для достижения технологического суверенитета модели был проведен реинжиниринг платформы. Дизайн Iskra выполнен в единой стилистике с современными моделями Lada, а интерьер гарантирует максимальное удобство и пространство в салоне для водителя и всех пассажиров", - добавили в компании. Ожидается, что в модельном ряду Iskra займет место между Lada Granta и флагманской Lada Vesta. Старт ее серийного производства запланирован на начало 2025 года на основной площадке автопроизводителя в Тольятти. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое).

https://ria.ru/20240521/lada-1947343305.html

https://ria.ru/20240227/avtovaz-1929743867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, тольятти, ижевск, россия, автоваз, renault s.a, lada vesta, renault clio