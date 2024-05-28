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"АвтоВАЗ" назвал дату мировой премьеры новой модели Iskra - РИА Новости, 28.05.2024
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15:10 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/lada_iskra-1948910258.html
"АвтоВАЗ" назвал дату мировой премьеры новой модели Iskra
"АвтоВАЗ" назвал дату мировой премьеры новой модели Iskra - РИА Новости, 28.05.2024
"АвтоВАЗ" назвал дату мировой премьеры новой модели Iskra
"АвтоВАЗ" раскроет внешний облик своей новой модели Lada Iskra 5 июня, ее презентация состоится на ПМЭФ-2024 в 13.00 по московскому времени, говорится в... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:10
2024-05-28T15:10
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. "АвтоВАЗ" раскроет внешний облик своей новой модели Lada Iskra 5 июня, ее презентация состоится на ПМЭФ-2024 в 13.00 по московскому времени, говорится в сообщении автопроизводителя. "Главным событием для поклонников Lada в рамках ПМЭФ-2024 станет мировая премьера новой модели Iskra. 5 июня в 13.00 по московскому времени в зоне уличной экспозиции Lada состоится первая презентация новинки бренда", - отмечается в сообщении. В "АвтоВАЗе" напомнили, что Lada Iskra – это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. "Для достижения технологического суверенитета модели был проведен реинжиниринг платформы. Дизайн Iskra выполнен в единой стилистике с современными моделями Lada, а интерьер гарантирует максимальное удобство и пространство в салоне для водителя и всех пассажиров", - добавили в компании. Ожидается, что в модельном ряду Iskra займет место между Lada Granta и флагманской Lada Vesta. Старт ее серийного производства запланирован на начало 2025 года на основной площадке автопроизводителя в Тольятти. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое).
https://ria.ru/20240521/lada-1947343305.html
https://ria.ru/20240227/avtovaz-1929743867.html
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экономика, авто, тольятти, ижевск, россия, автоваз, renault s.a, lada vesta, renault clio
Экономика, Авто, Тольятти, Ижевск, Россия, АвтоВАЗ, Renault S.A, Lada Vesta, Renault Clio
"АвтоВАЗ" назвал дату мировой премьеры новой модели Iskra

"АвтоВАЗ" раскроет внешний облик своей новой модели Lada Iskra 5 июня на ПМЭФ

© РИА Новости / Алексей ДаничевЛоготип LADA
Логотип LADA - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Логотип LADA . Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. "АвтоВАЗ" раскроет внешний облик своей новой модели Lada Iskra 5 июня, ее презентация состоится на ПМЭФ-2024 в 13.00 по московскому времени, говорится в сообщении автопроизводителя.
"Главным событием для поклонников Lada в рамках ПМЭФ-2024 станет мировая премьера новой модели Iskra. 5 июня в 13.00 по московскому времени в зоне уличной экспозиции Lada состоится первая презентация новинки бренда", - отмечается в сообщении.
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В "АвтоВАЗе" напомнили, что Lada Iskra – это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross.
«
"Для достижения технологического суверенитета модели был проведен реинжиниринг платформы. Дизайн Iskra выполнен в единой стилистике с современными моделями Lada, а интерьер гарантирует максимальное удобство и пространство в салоне для водителя и всех пассажиров", - добавили в компании.
Ожидается, что в модельном ряду Iskra займет место между Lada Granta и флагманской Lada Vesta. Старт ее серийного производства запланирован на начало 2025 года на основной площадке автопроизводителя в Тольятти.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое).
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