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Минпромторг окажет поддержку торговым сетям в новых регионах
Минпромторг окажет поддержку торговым сетям в новых регионах - РИА Новости, 28.05.2024
Минпромторг окажет поддержку торговым сетям в новых регионах
Минпромторг России окажет всестороннюю поддержку торговым сетям, которые решат выйти в новые регионы страны и развиваться там, заявил директор департамента... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T10:23
2024-05-28T10:23
2024-05-28T10:28
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Минпромторг России окажет всестороннюю поддержку торговым сетям, которые решат выйти в новые регионы страны и развиваться там, заявил директор департамента развития внутренней торговли министерства Никита Кузнецов."Кто решит сейчас развивать торговый бизнес в новых регионах, построить нормальную сеть или расширить туда свое присутствие, его там будет ждать успех… Со своей стороны мы можем сказать, что в этом случае окажем вам (торговым сетям - ред.) всяческую поддержку, какую только сможем оказать", - заявил он в ходе сессии форума "Неделя российского ритейла 2024".По словам Кузнецова, конкуренция на рынке новых регионов РФ пока слабая, "несравнима с конкурентным полем остальных близлежащих регионов России".
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, экономика
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия, Экономика
Минпромторг окажет поддержку торговым сетям в новых регионах
Кузнецов: Минпромторг окажет помощь ритейлерам, которые выйдут в новые регионы
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Минпромторг России окажет всестороннюю поддержку торговым сетям, которые решат выйти в новые регионы страны и развиваться там, заявил директор департамента развития внутренней торговли министерства Никита Кузнецов.
"Кто решит сейчас развивать торговый бизнес в новых регионах, построить нормальную сеть или расширить туда свое присутствие, его там будет ждать успех… Со своей стороны мы можем сказать, что в этом случае окажем вам (торговым сетям - ред.) всяческую поддержку, какую только сможем оказать", - заявил он в ходе сессии форума "Неделя российского ритейла 2024".
По словам Кузнецова, конкуренция на рынке новых регионов РФ пока слабая, "несравнима с конкурентным полем остальных близлежащих регионов России".