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Минпромторг окажет поддержку торговым сетям в новых регионах - РИА Новости, 28.05.2024
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10:23 28.05.2024 (обновлено: 10:28 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/kuznetsov-1948829417.html
Минпромторг окажет поддержку торговым сетям в новых регионах
Минпромторг окажет поддержку торговым сетям в новых регионах - РИА Новости, 28.05.2024
Минпромторг окажет поддержку торговым сетям в новых регионах
Минпромторг России окажет всестороннюю поддержку торговым сетям, которые решат выйти в новые регионы страны и развиваться там, заявил директор департамента... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T10:23
2024-05-28T10:28
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
экономика
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Минпромторг России окажет всестороннюю поддержку торговым сетям, которые решат выйти в новые регионы страны и развиваться там, заявил директор департамента развития внутренней торговли министерства Никита Кузнецов."Кто решит сейчас развивать торговый бизнес в новых регионах, построить нормальную сеть или расширить туда свое присутствие, его там будет ждать успех… Со своей стороны мы можем сказать, что в этом случае окажем вам (торговым сетям - ред.) всяческую поддержку, какую только сможем оказать", - заявил он в ходе сессии форума "Неделя российского ритейла 2024".По словам Кузнецова, конкуренция на рынке новых регионов РФ пока слабая, "несравнима с конкурентным полем остальных близлежащих регионов России".
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, экономика
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия, Экономика
Минпромторг окажет поддержку торговым сетям в новых регионах

Кузнецов: Минпромторг окажет помощь ритейлерам, которые выйдут в новые регионы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга России
Стенд Минпромторга России - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стенд Минпромторга России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Минпромторг России окажет всестороннюю поддержку торговым сетям, которые решат выйти в новые регионы страны и развиваться там, заявил директор департамента развития внутренней торговли министерства Никита Кузнецов.
"Кто решит сейчас развивать торговый бизнес в новых регионах, построить нормальную сеть или расширить туда свое присутствие, его там будет ждать успех… Со своей стороны мы можем сказать, что в этом случае окажем вам (торговым сетям - ред.) всяческую поддержку, какую только сможем оказать", - заявил он в ходе сессии форума "Неделя российского ритейла 2024".
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Дегтярев анонсировал развитие спорта на новых территориях России
12 мая, 14:34
По словам Кузнецова, конкуренция на рынке новых регионов РФ пока слабая, "несравнима с конкурентным полем остальных близлежащих регионов России".
 
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РоссияЭкономика
 
 
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