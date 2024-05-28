https://ria.ru/20240528/krokus-1948803413.html
Страховщик еще не принял решение по зданию "Крокус Сити Холла"
Страховщик еще не принял решение по зданию "Крокус Сити Холла" - РИА Новости, 28.05.2024
Страховщик еще не принял решение по зданию "Крокус Сити Холла"
Решение о страховом случае из-за ущерба зданию "Крокус сити холла" еще не принято, расследование продолжается, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T02:35
2024-05-28T02:35
2024-05-28T02:35
происшествия
красногорск
араз агаларов
эмин агаларов
крокус сити холл
ингосстрах
крокус
теракт в "крокус сити холле"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935951733_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_48fd6348b89dc3d4f3be935c390d202c.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Решение о страховом случае из-за ущерба зданию "Крокус сити холла" еще не принято, расследование продолжается, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Ингосстраха". Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. В конце марта сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов сказал в эфире телеканала "Россия 24", что страховка покроет лишь несколько процентов от суммы ущерба "Крокус сити холлу". "В "Ингосстрах" не поступало новых заявлений от пострадавших в "Крокусе". Что касается самого здания, то на данный момент расследование продолжается, решение о страховом случае будет принято после получения всех необходимых документов от госорганов. Отметим, что "Ингосстрах" будет действовать в соответствии с условиями договора страхования и законодательства РФ", - сказали в компании.
https://ria.ru/20240324/strakhovka-1935516072.html
красногорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935951733_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_438851f122f80c9875cc66f2d81817d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красногорск, араз агаларов, эмин агаларов, крокус сити холл, ингосстрах, крокус
Происшествия, Красногорск, Араз Агаларов, Эмин Агаларов, Крокус Сити Холл, Ингосстрах, Крокус, Теракт в "Крокус Сити Холле"
Страховщик еще не принял решение по зданию "Крокус Сити Холла"
"Ингосстрах": решение о страховом случае из-за ущерба "Крокусу" еще не принято