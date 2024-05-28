https://ria.ru/20240528/krokus-1948803413.html

Страховщик еще не принял решение по зданию "Крокус Сити Холла"

Страховщик еще не принял решение по зданию "Крокус Сити Холла" - РИА Новости, 28.05.2024

Страховщик еще не принял решение по зданию "Крокус Сити Холла"

Решение о страховом случае из-за ущерба зданию "Крокус сити холла" еще не принято, расследование продолжается, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T02:35

2024-05-28T02:35

2024-05-28T02:35

происшествия

красногорск

араз агаларов

эмин агаларов

крокус сити холл

ингосстрах

крокус

теракт в "крокус сити холле"

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Решение о страховом случае из-за ущерба зданию "Крокус сити холла" еще не принято, расследование продолжается, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Ингосстраха". Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. В конце марта сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов сказал в эфире телеканала "Россия 24", что страховка покроет лишь несколько процентов от суммы ущерба "Крокус сити холлу". "В "Ингосстрах" не поступало новых заявлений от пострадавших в "Крокусе". Что касается самого здания, то на данный момент расследование продолжается, решение о страховом случае будет принято после получения всех необходимых документов от госорганов. Отметим, что "Ингосстрах" будет действовать в соответствии с условиями договора страхования и законодательства РФ", - сказали в компании.

https://ria.ru/20240324/strakhovka-1935516072.html

красногорск

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