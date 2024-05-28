https://ria.ru/20240528/kriminal-1948827911.html
В Красноярском крае студентов осудили за избиение до смерти двух бездомных
В Красноярском крае студентов осудили за избиение до смерти двух бездомных - РИА Новости, 28.05.2024
В Красноярском крае студентов осудили за избиение до смерти двух бездомных
Суд в Зеленогорске приговорил студентов, один из которых несовершеннолетний, к 10 и 9 годам колонии за избиение до смерти двух бомжей, сообщает прокуратура... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T10:15
2024-05-28T10:15
2024-05-28T10:15
происшествия
зеленогорск
красноярский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
КРАСНОЯРСК, 28 мая - РИА Новости. Суд в Зеленогорске приговорил студентов, один из которых несовершеннолетний, к 10 и 9 годам колонии за избиение до смерти двух бомжей, сообщает прокуратура Красноярского края. Ранее следком сообщал, что ранним утром 22 января в правоохранительные органы поступило сообщение от уборщицы общественного туалета, расположенного по улице Ленина Зеленогорска. Она нашла в туалете двух сильно избитых мужчин. Один из них был уже мертв, второй скончался в больнице. В суде было установлено, что в ту ночь нетрезвые студенты 19 и 17 лет зашли в общественный туалет и увидели двух бездомных мужчин, решивших там переночевать. Сначала студенты вступили с мужчинами в диалог, "а спустя несколько минут в "развлекательных целях" решили избить их", отмечает прокуратура. Пострадавшие сопротивления не оказывали. Спустя некоторое время молодые люди сходили за выпивкой, вернулись и продолжили издевательства. После очередных ударов они стянули одежду уже с неподвижных мужчин, ударили им по голове стеклянными бутылками, положили друг на друга и убежали. В ведомстве отмечают, что бездомные скончались от открытой и закрытой черепно-мозговых травм, а также множественных переломов костей черепа. "С учетом позиции прокурора одному студенту назначено 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, второму (несовершеннолетнему) 9 лет лишения свободы в воспитательной колонии", - сообщили в прокуратуре. Отмечается, что после достижения совершеннолетия фигуранта его переведут в колонию общего режима.
https://ria.ru/20240524/proisshestvie-1948067037.html
https://ria.ru/20240523/sk-1947862400.html
https://ria.ru/20240125/arest-1923534563.html
зеленогорск
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, зеленогорск, красноярский край
Происшествия, Зеленогорск, Красноярский край
В Красноярском крае студентов осудили за избиение до смерти двух бездомных
Красноярские студенты получили 10 и 9 лет колонии за избиение двух бездомных
КРАСНОЯРСК, 28 мая - РИА Новости. Суд в Зеленогорске приговорил студентов, один из которых несовершеннолетний, к 10 и 9 годам колонии за избиение до смерти двух бомжей, сообщает прокуратура Красноярского края.
Ранее следком сообщал, что ранним утром 22 января в правоохранительные органы поступило сообщение от уборщицы общественного туалета, расположенного по улице Ленина Зеленогорска. Она нашла в туалете двух сильно избитых мужчин. Один из них был уже мертв, второй скончался в больнице.
В суде было установлено, что в ту ночь нетрезвые студенты 19 и 17 лет зашли в общественный туалет и увидели двух бездомных мужчин, решивших там переночевать. Сначала студенты вступили с мужчинами в диалог, "а спустя несколько минут в "развлекательных целях" решили избить их", отмечает прокуратура.
Пострадавшие сопротивления не оказывали. Спустя некоторое время молодые люди сходили за выпивкой, вернулись и продолжили издевательства. После очередных ударов они стянули одежду уже с неподвижных мужчин, ударили им по голове стеклянными бутылками, положили друг на друга и убежали. В ведомстве отмечают, что бездомные скончались от открытой и закрытой черепно-мозговых травм, а также множественных переломов костей черепа.
"С учетом позиции прокурора одному студенту назначено 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, второму (несовершеннолетнему) 9 лет лишения свободы в воспитательной колонии", - сообщили в прокуратуре.
Отмечается, что после достижения совершеннолетия фигуранта его переведут в колонию общего режима.