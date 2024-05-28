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В Красноярском крае студентов осудили за избиение до смерти двух бездомных - РИА Новости, 28.05.2024
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10:15 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/kriminal-1948827911.html
В Красноярском крае студентов осудили за избиение до смерти двух бездомных
В Красноярском крае студентов осудили за избиение до смерти двух бездомных - РИА Новости, 28.05.2024
В Красноярском крае студентов осудили за избиение до смерти двух бездомных
Суд в Зеленогорске приговорил студентов, один из которых несовершеннолетний, к 10 и 9 годам колонии за избиение до смерти двух бомжей, сообщает прокуратура... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T10:15
2024-05-28T10:15
происшествия
зеленогорск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 28 мая - РИА Новости. Суд в Зеленогорске приговорил студентов, один из которых несовершеннолетний, к 10 и 9 годам колонии за избиение до смерти двух бомжей, сообщает прокуратура Красноярского края. Ранее следком сообщал, что ранним утром 22 января в правоохранительные органы поступило сообщение от уборщицы общественного туалета, расположенного по улице Ленина Зеленогорска. Она нашла в туалете двух сильно избитых мужчин. Один из них был уже мертв, второй скончался в больнице. В суде было установлено, что в ту ночь нетрезвые студенты 19 и 17 лет зашли в общественный туалет и увидели двух бездомных мужчин, решивших там переночевать. Сначала студенты вступили с мужчинами в диалог, "а спустя несколько минут в "развлекательных целях" решили избить их", отмечает прокуратура. Пострадавшие сопротивления не оказывали. Спустя некоторое время молодые люди сходили за выпивкой, вернулись и продолжили издевательства. После очередных ударов они стянули одежду уже с неподвижных мужчин, ударили им по голове стеклянными бутылками, положили друг на друга и убежали. В ведомстве отмечают, что бездомные скончались от открытой и закрытой черепно-мозговых травм, а также множественных переломов костей черепа. "С учетом позиции прокурора одному студенту назначено 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, второму (несовершеннолетнему) 9 лет лишения свободы в воспитательной колонии", - сообщили в прокуратуре. Отмечается, что после достижения совершеннолетия фигуранта его переведут в колонию общего режима.
https://ria.ru/20240524/proisshestvie-1948067037.html
https://ria.ru/20240523/sk-1947862400.html
https://ria.ru/20240125/arest-1923534563.html
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происшествия, зеленогорск, красноярский край
Происшествия, Зеленогорск, Красноярский край
В Красноярском крае студентов осудили за избиение до смерти двух бездомных

Красноярские студенты получили 10 и 9 лет колонии за избиение двух бездомных

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 28 мая - РИА Новости. Суд в Зеленогорске приговорил студентов, один из которых несовершеннолетний, к 10 и 9 годам колонии за избиение до смерти двух бомжей, сообщает прокуратура Красноярского края.
Ранее следком сообщал, что ранним утром 22 января в правоохранительные органы поступило сообщение от уборщицы общественного туалета, расположенного по улице Ленина Зеленогорска. Она нашла в туалете двух сильно избитых мужчин. Один из них был уже мертв, второй скончался в больнице.
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В суде было установлено, что в ту ночь нетрезвые студенты 19 и 17 лет зашли в общественный туалет и увидели двух бездомных мужчин, решивших там переночевать. Сначала студенты вступили с мужчинами в диалог, "а спустя несколько минут в "развлекательных целях" решили избить их", отмечает прокуратура.
Пострадавшие сопротивления не оказывали. Спустя некоторое время молодые люди сходили за выпивкой, вернулись и продолжили издевательства. После очередных ударов они стянули одежду уже с неподвижных мужчин, ударили им по голове стеклянными бутылками, положили друг на друга и убежали. В ведомстве отмечают, что бездомные скончались от открытой и закрытой черепно-мозговых травм, а также множественных переломов костей черепа.
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"С учетом позиции прокурора одному студенту назначено 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, второму (несовершеннолетнему) 9 лет лишения свободы в воспитательной колонии", - сообщили в прокуратуре.
Отмечается, что после достижения совершеннолетия фигуранта его переведут в колонию общего режима.
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