https://ria.ru/20240528/kovid-1948842121.html

В Москве за неделю выявили больше двух тысяч случаев Covid-19

В Москве за неделю выявили больше двух тысяч случаев Covid-19 - РИА Новости, 28.05.2024

В Москве за неделю выявили больше двух тысяч случаев Covid-19

С 20 по 26 мая в Москве выявлено 2224 случая COVID-19, умерли 9 человек, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T11:19

2024-05-28T11:19

2024-05-28T11:19

москва

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. С 20 по 26 мая в Москве выявлено 2224 случая COVID-19, умерли 9 человек, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу. "Выявлено случаев за неделю – 2224, госпитализированы 210 человек, выздоровели 1932 человека, 9 человек умерли", - говорится в сводке по столице.

https://ria.ru/20240515/yaponiya-1946044474.html

москва

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москва, коронавирус covid-19