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В Москве за неделю выявили больше двух тысяч случаев Covid-19
В Москве за неделю выявили больше двух тысяч случаев Covid-19 - РИА Новости, 28.05.2024
В Москве за неделю выявили больше двух тысяч случаев Covid-19
С 20 по 26 мая в Москве выявлено 2224 случая COVID-19, умерли 9 человек, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T11:19
2024-05-28T11:19
2024-05-28T11:19
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. С 20 по 26 мая в Москве выявлено 2224 случая COVID-19, умерли 9 человек, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу. "Выявлено случаев за неделю – 2224, госпитализированы 210 человек, выздоровели 1932 человека, 9 человек умерли", - говорится в сводке по столице.
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москва, коронавирус covid-19
Москва, Коронавирус COVID-19
В Москве за неделю выявили больше двух тысяч случаев Covid-19
В Москве за неделю выявили 2224 случая COVID-19, умерло 9 человек