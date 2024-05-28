https://ria.ru/20240528/kosmos-1948926994.html

Грузовик "Прогресс МС-25" затопили в Тихом океане

Грузовик "Прогресс МС-25" затопили в Тихом океане - РИА Новости, 28.05.2024

Грузовик "Прогресс МС-25" затопили в Тихом океане

Несгораемые фрагменты грузового корабля "Прогресс МС-25", отстыковавшегося от Международной космической станции, затоплены в несудоходном районе Тихого океана,... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T15:43

2024-05-28T15:43

2024-05-28T15:47

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прогресс-мс

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Несгораемые фрагменты грузового корабля "Прогресс МС-25", отстыковавшегося от Международной космической станции, затоплены в несудоходном районе Тихого океана, сообщил "Роскосмос". "Грузовой корабль "Прогресс МС-25", проработавший на Международной космической станции около полугода, был сведен с орбиты, вошёл в атмосферу и разрушился. По данным Центра управления полетами, несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана", - говорится в сообщении. Корабль отстыковался от модуля "Поиск" российского сегмента станции в 11.39 мск. В 14.48 мск была включена его двигательная установка, выдавшая необходимый для свода с орбиты импульс. "Прогресс МС-25" был запущен 1 декабря 2023 года и пристыковался к станции через двое суток. На нём на МКС доставили более 2,5 тонны грузов, в том числе топливо, питьевую воду, а также оборудование для проведения научных экспериментов. В частности, на этом корабле на орбиту был доставлен эксперимент "Перепел" для изучения развития эмбрионов японских перепелов в условиях космоса в специальном инкубаторе. Запуск следующего грузового корабля "Прогресса МС-27", как ранее сообщил "Роскосмос", запланирован на 30 мая в 12.43 мск.

https://ria.ru/20240520/nebenzya-1947304764.html

https://ria.ru/20231129/progress-1912656243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, тихий океан, роскосмос, центр управления полетами, прогресс-мс