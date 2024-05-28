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Новый набор в отряд космонавтов "Роскосмоса" завершился - РИА Новости, 28.05.2024
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15:26 28.05.2024 (обновлено: 15:27 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/kosmos-1948922762.html
Новый набор в отряд космонавтов "Роскосмоса" завершился
Новый набор в отряд космонавтов "Роскосмоса" завершился - РИА Новости, 28.05.2024
Новый набор в отряд космонавтов "Роскосмоса" завершился
Новый набор в российский отряд космонавтов завершён, кандидатами стали одна девушка и трое мужчин, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:26
2024-05-28T15:27
роскосмос
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Новый набор в российский отряд космонавтов завершён, кандидатами стали одна девушка и трое мужчин, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". "Межведомственная комиссия по итогам четвертого открытого отбора в отряд космонавтов "Роскосмоса" 27 мая 2024 года приняла решение рекомендовать Центру подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина назначить четырех конкурсантов на должности кандидатов в космонавты-испытатели", - говорится в сообщении. Отряд пополнили Анастасия Бурчуладзе, Эльчин Вахидов, Владимир Ворожко и Александр Жеребцов. В ближайшее время они приступят к двухлетней общекосмической подготовке. "По результатам общекосмической подготовки и государственного экзамена кандидатам в космонавты-испытатели будет присвоена квалификация "космонавт-испытатель", - пояснили в "Роскосмосе". Четвертый открытый отбор в отряд космонавтов Роскосмоса стартовал 10 июля и завершился 20 декабря 2023 года. После этого Центр подготовки космонавтов (ЦПК) проверял документы и проводил очное тестирование претендентов. Всего специалисты рассмотрели 296 заявлений с пакетами документов, из которых 80 - от женщин. При этом 72 заявления было направлено военнослужащими, 51 — специалистами ракетно-космической отрасли. По итогам трех предыдущих открытых отборов в отряд космонавтов "Роскосмоса" были выбраны восемь кандидатов в 2012 году, восемь — в 2018 году, четыре — в 2021 году.
https://radiosputnik.ru/20240425/kosmos-1942340150.html
https://ria.ru/20240424/vasilevskaya-1942053172.html
https://ria.ru/20231030/kikina-1906059389.html
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роскосмос, центр подготовки космонавтов
Роскосмос, Центр подготовки космонавтов
Новый набор в отряд космонавтов "Роскосмоса" завершился

В отряд космонавтов "Роскосмоса" вошли одна девушка и трое мужчин

© Фото : Роскосмос/Федор ЮрчихинРоссийские космические корабли "Союз" и "Прогресс" на фоне нашей планеты
Российские космические корабли Союз и Прогресс на фоне нашей планеты - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Фото : Роскосмос/Федор Юрчихин
Российские космические корабли "Союз" и "Прогресс" на фоне нашей планеты. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Новый набор в российский отряд космонавтов завершён, кандидатами стали одна девушка и трое мужчин, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".
"Межведомственная комиссия по итогам четвертого открытого отбора в отряд космонавтов "Роскосмоса" 27 мая 2024 года приняла решение рекомендовать Центру подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина назначить четырех конкурсантов на должности кандидатов в космонавты-испытатели", - говорится в сообщении.
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Отряд пополнили Анастасия Бурчуладзе, Эльчин Вахидов, Владимир Ворожко и Александр Жеребцов. В ближайшее время они приступят к двухлетней общекосмической подготовке.
"По результатам общекосмической подготовки и государственного экзамена кандидатам в космонавты-испытатели будет присвоена квалификация "космонавт-испытатель", - пояснили в "Роскосмосе".
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Четвертый открытый отбор в отряд космонавтов Роскосмоса стартовал 10 июля и завершился 20 декабря 2023 года. После этого Центр подготовки космонавтов (ЦПК) проверял документы и проводил очное тестирование претендентов. Всего специалисты рассмотрели 296 заявлений с пакетами документов, из которых 80 - от женщин. При этом 72 заявления было направлено военнослужащими, 51 — специалистами ракетно-космической отрасли.
По итогам трех предыдущих открытых отборов в отряд космонавтов "Роскосмоса" были выбраны восемь кандидатов в 2012 году, восемь — в 2018 году, четыре — в 2021 году.
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РоскосмосЦентр подготовки космонавтов
 
 
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