https://ria.ru/20240528/kosmos-1948922762.html

Новый набор в отряд космонавтов "Роскосмоса" завершился

Новый набор в отряд космонавтов "Роскосмоса" завершился - РИА Новости, 28.05.2024

Новый набор в отряд космонавтов "Роскосмоса" завершился

Новый набор в российский отряд космонавтов завершён, кандидатами стали одна девушка и трое мужчин, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T15:26

2024-05-28T15:26

2024-05-28T15:27

роскосмос

центр подготовки космонавтов

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Новый набор в российский отряд космонавтов завершён, кандидатами стали одна девушка и трое мужчин, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". "Межведомственная комиссия по итогам четвертого открытого отбора в отряд космонавтов "Роскосмоса" 27 мая 2024 года приняла решение рекомендовать Центру подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина назначить четырех конкурсантов на должности кандидатов в космонавты-испытатели", - говорится в сообщении. Отряд пополнили Анастасия Бурчуладзе, Эльчин Вахидов, Владимир Ворожко и Александр Жеребцов. В ближайшее время они приступят к двухлетней общекосмической подготовке. "По результатам общекосмической подготовки и государственного экзамена кандидатам в космонавты-испытатели будет присвоена квалификация "космонавт-испытатель", - пояснили в "Роскосмосе". Четвертый открытый отбор в отряд космонавтов Роскосмоса стартовал 10 июля и завершился 20 декабря 2023 года. После этого Центр подготовки космонавтов (ЦПК) проверял документы и проводил очное тестирование претендентов. Всего специалисты рассмотрели 296 заявлений с пакетами документов, из которых 80 - от женщин. При этом 72 заявления было направлено военнослужащими, 51 — специалистами ракетно-космической отрасли. По итогам трех предыдущих открытых отборов в отряд космонавтов "Роскосмоса" были выбраны восемь кандидатов в 2012 году, восемь — в 2018 году, четыре — в 2021 году.

https://radiosputnik.ru/20240425/kosmos-1942340150.html

https://ria.ru/20240424/vasilevskaya-1942053172.html

https://ria.ru/20231030/kikina-1906059389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

роскосмос, центр подготовки космонавтов