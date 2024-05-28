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В России строят новые пограничные корабли для охраны границы в Арктике
В России строят новые пограничные корабли для охраны границы в Арктике - РИА Новости, 28.05.2024
В России строят новые пограничные корабли для охраны границы в Арктике
В России строятся новые пограничные корабли для решения широкого спектра задач по охране государственной границы в Арктике, заявил в интервью РИА Новости по... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:22
2024-05-28T15:22
2024-05-28T15:22
безопасность
россия
арктика
владимир кулишов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В России строятся новые пограничные корабли для решения широкого спектра задач по охране государственной границы в Арктике, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов. "Для дальнейшего наращивания наших возможностей обновляется пограничная инфраструктура, принимаются на вооружение современные технические средства охраны границы, строятся новые пограничные корабли, предназначенные для решения широкого спектра задач пограничной деятельности в Арктике", - сказал Кулишов. "В частности, ведется строительство двух пограничных сторожевых кораблей ледового класса", - отметил он.
https://ria.ru/20231110/arktika-1908514654.html
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безопасность, россия, арктика, владимир кулишов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Россия, Арктика, Владимир Кулишов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В России строят новые пограничные корабли для охраны границы в Арктике
Кулишов: в России строят новые пограничные корабли для охраны границы в Арктике