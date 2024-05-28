https://ria.ru/20240528/kontrabanda-1948816142.html

Пограничники в 2023 году пресекли контрабанду на полмиллиарда рублей

Пограничники в 2023 году пресекли контрабанду на полмиллиарда рублей - РИА Новости, 28.05.2024

Пограничники в 2023 году пресекли контрабанду на полмиллиарда рублей

Российские пограничники в 2023 году пресекли контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов на более чем полмиллиарда рублей, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T08:37

2024-05-28T08:37

2024-05-28T09:04

россия

северный кавказ

владимир кулишов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

специальная военная операция на украине

происшествия

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские пограничники в 2023 году пресекли контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов на более чем полмиллиарда рублей, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов. "Пресечены попытки контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов на сумму более 500 миллионов рублей, культурных ценностей – около 100 миллионов рублей", - сказал Кулишов. Пресечение незаконного перемещения товаров и грузов через государственную границу, в том числе свободный оборот которых запрещен или ограничен, остается одной из основных задач пограничных органов и актуально для всех участков государственной границы, отметил генерал. По словам Кулишова, на северо-западном и западном направлениях "изымались преимущественно товары двойного назначения, оружие, боеприпасы, наркотические средства и психотропные вещества, а также товары и грузы, подпадающие под действие ответных ограничительных мер Российской Федерации". "На Северном Кавказе отмечаются попытки незаконного перемещения драгоценных металлов, а также оборота оружия и боеприпасов. На казахстанском направлении преобладает контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, подсанкционной и подкарантинной продукции. Дальневосточное направление характеризуется попытками незаконного перемещения водных биологических ресурсов (ВБР), дериватов особо ценных диких животных и растений, драгоценных металлов и камней, а также изделий из них", - добавил Кулишов. С 2020 года на приграничной территории отмечается рост нарушений природоохранного законодательства в отношении ценных растений, отметил руководитель погранслужбы ФСБ. "За данный период нами пресечено более 300 случаев незаконного оборота женьшеня и радиолы розовой, в том числе при попытке их контрабанды. По результатам правоприменительной практики пограничных органов в Уголовный кодекс Российской Федерации внесено дополнение, устанавливающее уголовную ответственность за незаконный оборот растений, занесенных в Красную книгу России", - сказал Кулишов.

https://ria.ru/20231005/kontrabanda-1900614955.html

https://ria.ru/20240528/pogransluzhba_fsb-1948800764.html

https://ria.ru/20240528/pogranichniki-1948799086.html

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Варвара Скокшина

россия, северный кавказ, владимир кулишов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия