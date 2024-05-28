Песков назвал конференцию по Украине в Швейцарии бесперспективной
Песков: конференция по Украине в Швейцарии бесперспективна для урегулирования
Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Проведение "мирной" конференции в Швейцарии бесперспективно в плане поиска путей урегулирования конфликта вокруг Украины, обсуждать вопрос без РФ абсурдно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT.
"Пока мы видим, что идет попытка подготовить конференцию в Швейцарии. Конференцию, которая, с нашей точки зрения, абсолютно бесперспективна в плане поиска каких-то путей урегулирования конфликта вокруг Украины. Потому что собираться и серьезно обсуждать эти вопросы без участия нашей страны – это абсурдно", - сказал Песков.
"Пока все-таки они решили этими абсурдными делами заниматься. Чего-то другого осязаемого пока нет", - добавил он.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.