https://ria.ru/20240528/konferentsiya-1948874262.html

Песков назвал конференцию по Украине в Швейцарии бесперспективной

Песков назвал конференцию по Украине в Швейцарии бесперспективной - РИА Новости, 28.05.2024

Песков назвал конференцию по Украине в Швейцарии бесперспективной

Проведение "мирной" конференции в Швейцарии бесперспективно в плане поиска путей урегулирования конфликта вокруг Украины, обсуждать вопрос без РФ абсурдно,... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T12:56

2024-05-28T12:56

2024-05-28T13:56

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Проведение "мирной" конференции в Швейцарии бесперспективно в плане поиска путей урегулирования конфликта вокруг Украины, обсуждать вопрос без РФ абсурдно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT."Пока мы видим, что идет попытка подготовить конференцию в Швейцарии. Конференцию, которая, с нашей точки зрения, абсолютно бесперспективна в плане поиска каких-то путей урегулирования конфликта вокруг Украины. Потому что собираться и серьезно обсуждать эти вопросы без участия нашей страны – это абсурдно", - сказал Песков."Пока все-таки они решили этими абсурдными делами заниматься. Чего-то другого осязаемого пока нет", - добавил он.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.

https://ria.ru/20240528/ukraina-1948862906.html

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Варвара Скокшина

украина, швеция, швейцария, в мире