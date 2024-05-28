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FT: западные компании изменили мнение о России - РИА Новости, 28.05.2024
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11:45 28.05.2024 (обновлено: 15:49 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/kompanii-1948848543.html
FT: западные компании изменили мнение о России
FT: западные компании изменили мнение о России - РИА Новости, 28.05.2024
FT: западные компании изменили мнение о России
Множество зарубежных компаний поменяли свое мнение по поводу ухода из России, пишет издание Financial Times со ссылкой на экспертов. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T11:45
2024-05-28T15:49
россия
москва
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Множество зарубежных компаний поменяли свое мнение по поводу ухода из России, пишет издание Financial Times со ссылкой на экспертов."Многие европейские компании оказались между молотом и наковальней. Они сказали, что уйдут. Им был предоставлен выбор покупателей, который был для них неприемлем", — поделился с изданием один из руководителей, сотрудничающий с западными фирмами в России.Отмечается, что сейчас настроения "заметно изменились" и некоторые компании больше не чувствуют необходимости покидать страну. Одной из причин, как утверждает автор статьи, стало то, что руководителей компаний не устраивают суммы, предлагаемые покупателями за их бизнес в России. По его словам, скидка при сделке порой может достигать 90 процентов. Кроме того, в России восстановилась потребительская активность.По опубликованным в мае данным Венского института международных экономических исследований, большинство иностранных компаний продолжают работать в России, несмотря на санкции и сильное политическое давление.В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое западные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. По словам президента Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия США и их союзников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20240526/rossiya-1948434250.html
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россия, москва, владимир путин
Россия, Москва, Владимир Путин
FT: западные компании изменили мнение о России

FT: многие западные компании передумали уходить из России

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Закрытый магазин Prada в ЦУМе - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Множество зарубежных компаний поменяли свое мнение по поводу ухода из России, пишет издание Financial Times со ссылкой на экспертов.
«
"Многие европейские компании оказались между молотом и наковальней. Они сказали, что уйдут. Им был предоставлен выбор покупателей, который был для них неприемлем", — поделился с изданием один из руководителей, сотрудничающий с западными фирмами в России.
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Отмечается, что сейчас настроения "заметно изменились" и некоторые компании больше не чувствуют необходимости покидать страну. Одной из причин, как утверждает автор статьи, стало то, что руководителей компаний не устраивают суммы, предлагаемые покупателями за их бизнес в России. По его словам, скидка при сделке порой может достигать 90 процентов.
Кроме того, в России восстановилась потребительская активность.
По опубликованным в мае данным Венского института международных экономических исследований, большинство иностранных компаний продолжают работать в России, несмотря на санкции и сильное политическое давление.
В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое западные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. По словам президента Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия США и их союзников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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