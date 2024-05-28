FT: западные компании изменили мнение о России
FT: многие западные компании передумали уходить из России
Закрытый магазин Prada в ЦУМе. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Множество зарубежных компаний поменяли свое мнение по поводу ухода из России, пишет издание Financial Times со ссылкой на экспертов.
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"Многие европейские компании оказались между молотом и наковальней. Они сказали, что уйдут. Им был предоставлен выбор покупателей, который был для них неприемлем", — поделился с изданием один из руководителей, сотрудничающий с западными фирмами в России.
Отмечается, что сейчас настроения "заметно изменились" и некоторые компании больше не чувствуют необходимости покидать страну. Одной из причин, как утверждает автор статьи, стало то, что руководителей компаний не устраивают суммы, предлагаемые покупателями за их бизнес в России. По его словам, скидка при сделке порой может достигать 90 процентов.
Кроме того, в России восстановилась потребительская активность.
По опубликованным в мае данным Венского института международных экономических исследований, большинство иностранных компаний продолжают работать в России, несмотря на санкции и сильное политическое давление.
В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое западные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. По словам президента Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия США и их союзников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.