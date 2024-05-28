https://ria.ru/20240528/kitay-1948862565.html

Концерты оркестра Бутмана посмотрели миллионы граждан Китая

Концерты оркестра Бутмана посмотрели миллионы граждан Китая - РИА Новости, 28.05.2024

Концерты оркестра Бутмана посмотрели миллионы граждан Китая

Более 50 миллионов человек посмотрели трансляцию концертов Московского джазового оркестра под управлением саксофониста, народного артиста России Игоря Бутмана,... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T12:33

2024-05-28T12:33

2024-05-28T12:33

культура

китай

россия

игорь бутман

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новая россия

культура

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Более 50 миллионов человек посмотрели трансляцию концертов Московского джазового оркестра под управлением саксофониста, народного артиста России Игоря Бутмана, которые проходили в Китае 25 и 26 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе коллектива. "Двадцать пятого и двадцать шестого мая 2024 года всемирно известный российский коллектив - Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана выступил в Китае. Концерты прошли в рамках Годов культуры России и Китая на открытой площадке у Великой Китайской стены. Их посетило более двух тысяч зрителей, а онлайн-трансляции посмотрело более 50 миллионов человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что программа концертов состояла из двух частей: в начале вечера Квинтет Бутмана выступал на площадке, расположенной на Великой Китайской стене. "Наши музыканты стали первыми в истории иностранными артистами, которых пригласили выступить на этом объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО. Далее артисты присоединялись к оркестрам, и концерт продолжался на сцене под открытым небом, рядом с участком стены Бадалин в пригороде Пекина", - подчеркнули в пресс-службе. Музыканты исполнили известные отечественные произведения в джазовых аранжировках, авторские композиции Бутмана и несколько китайских песен, подготовленных специально для предстоящих концертов. Также в концертах приняли участие певица Фантине и симфонический оркестр "Новая Россия". "Мы уже несколько раз были с гастролями в Китае, но такой теплый прием как был в этот раз просто поразил наше воображение. Было очень почетно и волнительно выступать на самой Великой Китайской стене – памятнике архитектуры, который впервые принимал иностранных артистов в нашем лице. Мы постарались продемонстрировать весь спектр джаза и представить всех наших солистов-инструменталистов! А замечательная китайская публика оценила это по достоинству: с одинаковым восторгом откликалась как на китайские песни, которые мы разучили специально для гастролей, так и на наши отечественные композиции, которые мы старались исполнить со всей нам присущей энергией и русской страстью, своими русскими интонациями", - сказал Бутман, слова которого цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20240516/kultura-1946400931.html

https://ria.ru/20240512/dzhaz-1945434479.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, россия, игорь бутман, юнеско, новая россия, культура