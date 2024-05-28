https://ria.ru/20240528/kitay-1948809419.html

Пекин призвал США не вмешиваться в морские споры Китая и третьих стран

Пекин призвал США не вмешиваться в морские споры Китая и третьих стран - РИА Новости, 28.05.2024

Пекин призвал США не вмешиваться в морские споры Китая и третьих стран

США не должны вмешивать в морские споры между Китаем и его соседями, а также создавать "маленькие кружки" для сдерживания КНР на море, говорится в сообщении МИД РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T05:45

2024-05-28T05:45

2024-05-28T06:22

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ПЕКИН, 28 мая – РИА Новости. США не должны вмешивать в морские споры между Китаем и его соседями, а также создавать "маленькие кружки" для сдерживания КНР на море, говорится в сообщении МИД КНР. Китай и США 24 мая провели в формате видеоконференции второй раунд двусторонних консультаций по морским вопросам. В консультациях приняли участие директор департамента по пограничным и морским делам МИД КНР Хун Лян и руководитель координационного управления госдепартамента США по Китаю Марк Ламберт. Официальный сайт МИД КНР во вторник опубликовал сообщение по итогам переговоров. Ведомство отметило, что стороны в ходе консультаций обменялись мнениями о морской ситуации и связанных с нею вопросах, а также договорились поддерживать диалог и взаимодействие. "(США) не должны вмешиваться в морские споры между Китаем и соседними странами, не должны создавать маленькие кружки с целью "использования моря для контроля над Китаем", не должны подрывать региональный мир и стабильность", - говорится в сообщении. Китайская сторона также выразила "серьезную обеспокоенность" провокациями США в окружающих Китай водах, призвала Вашингтон искренне уважать территориальный суверенитет, морские права и интересы КНР. Отдельно Китай призвал США прекратить потворствовать силам, выступающим за "независимость Тайваня", подчеркнув, что принцип "одного Китая" является политической основой китайско-американских отношений. Между Китаем, Филиппинами и другими странами региона ведется территориальный спор по поводу архипелага Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. Эти острова представляют ценность из-за богатых биоресурсов, стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, а также потенциальных запасов нефти и газа. Претензии Китая в Южно-Китайском море были обозначены на карте с девятью пунктирными линиями (также известны как "линия коровьего языка") в 1946 году. В 2016 году суд в Гааге признал недействительными претензии Пекина и удовлетворил протест Филиппин в отношении их исключительной экономической зоны. Пекин не участвовал в судебном разбирательстве. Ситуация в регионе Южно-Китайского моря также часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право. В январе министр обороны Филиппин заявил о намерении усилить военную деятельность с США и их союзниками из-за якобы более "агрессивного" поведения Китая. По его словам, наращивание военных возможностей поможет вносить более эффективный вклад в региональную стабильность. Также в январе главы МИД Филиппин и Китая договорились развивать сотрудничество и спокойно решать инциденты в Южно-Китайском море, чтобы снизить напряженность в регионе. Однако уже в мае Филиппины выразили протест по поводу преследования, тарана, слежки и блокирования, опасных маневров, использования водометов и других агрессивных действий в отношении своих судов со стороны береговой охраны Китая у мелководья Скарборо.

https://ria.ru/20240406/kitay-1938173470.html

https://ria.ru/20240112/kitay-1920915237.html

https://ria.ru/20240423/vmeshatelstvo-1941670902.html

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