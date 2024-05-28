https://ria.ru/20240528/khimveschestva-1948914228.html

Минобороны обвинило ВСУ в системном применении отравляющих веществ

Минобороны обвинило ВСУ в системном применении отравляющих веществ - РИА Новости, 28.05.2024

Минобороны обвинило ВСУ в системном применении отравляющих веществ

Применение украинскими боевиками отравляющих веществ и химических средств борьбы с беспорядками приобрело с молчаливого согласия Вашингтона системный характер,... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T15:05

2024-05-28T15:05

2024-05-28T15:06

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Применение украинскими боевиками отравляющих веществ и химических средств борьбы с беспорядками приобрело с молчаливого согласия Вашингтона системный характер, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "С молчаливого согласия Вашингтона применение украинскими боевиками в ходе СВО отравляющих веществ и химических средств борьбы с беспорядками приобрело системный характер", - сказал Кириллов на брифинге. "Зафиксированы многочисленные случаи применения украинской стороной раздражающего вещества хлорпикрин, часто в смеси с хлорацетофеноном. Подобные инциденты зафиксированы в районе города Донецк, населенных пунктов Богдановка, Горловка, Кременная, Артемовск", - добавил он. Кириллов подчеркнул, что если хлорацетофенон отнесён к химическим средствам борьбы с беспорядками, то хлорпикрин внесён в Список 3 Конвенции о запрещении химического оружия.

https://ria.ru/20240219/pentagon-1928220987.html

донецк

горловка

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Наталья Макарова

в мире, донецк, горловка, игорь кириллов, вооруженные силы рф