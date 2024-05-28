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Минобороны обвинило ВСУ в системном применении отравляющих веществ - РИА Новости, 28.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:05 28.05.2024 (обновлено: 15:06 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/khimveschestva-1948914228.html
Минобороны обвинило ВСУ в системном применении отравляющих веществ
Минобороны обвинило ВСУ в системном применении отравляющих веществ - РИА Новости, 28.05.2024
Минобороны обвинило ВСУ в системном применении отравляющих веществ
Применение украинскими боевиками отравляющих веществ и химических средств борьбы с беспорядками приобрело с молчаливого согласия Вашингтона системный характер,... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:05
2024-05-28T15:06
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
горловка
игорь кириллов
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Применение украинскими боевиками отравляющих веществ и химических средств борьбы с беспорядками приобрело с молчаливого согласия Вашингтона системный характер, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "С молчаливого согласия Вашингтона применение украинскими боевиками в ходе СВО отравляющих веществ и химических средств борьбы с беспорядками приобрело системный характер", - сказал Кириллов на брифинге. "Зафиксированы многочисленные случаи применения украинской стороной раздражающего вещества хлорпикрин, часто в смеси с хлорацетофеноном. Подобные инциденты зафиксированы в районе города Донецк, населенных пунктов Богдановка, Горловка, Кременная, Артемовск", - добавил он. Кириллов подчеркнул, что если хлорацетофенон отнесён к химическим средствам борьбы с беспорядками, то хлорпикрин внесён в Список 3 Конвенции о запрещении химического оружия.
https://ria.ru/20240219/pentagon-1928220987.html
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в мире, донецк, горловка, игорь кириллов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Горловка, Игорь Кириллов, Вооруженные силы РФ
Минобороны обвинило ВСУ в системном применении отравляющих веществ

Минобороны: применение химоружия Украиной стало системным с согласия Вашингтона

© AP Photo / Ben BirchallОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Ben Birchall
Обучение украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Применение украинскими боевиками отравляющих веществ и химических средств борьбы с беспорядками приобрело с молчаливого согласия Вашингтона системный характер, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«
"С молчаливого согласия Вашингтона применение украинскими боевиками в ходе СВО отравляющих веществ и химических средств борьбы с беспорядками приобрело системный характер", - сказал Кириллов на брифинге.
"Зафиксированы многочисленные случаи применения украинской стороной раздражающего вещества хлорпикрин, часто в смеси с хлорацетофеноном. Подобные инциденты зафиксированы в районе города Донецк, населенных пунктов Богдановка, Горловка, Кременная, Артемовск", - добавил он.
Кириллов подчеркнул, что если хлорацетофенон отнесён к химическим средствам борьбы с беспорядками, то хлорпикрин внесён в Список 3 Конвенции о запрещении химического оружия.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкГорловкаИгорь КирилловВооруженные силы РФ
 
 
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