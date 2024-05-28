https://ria.ru/20240528/khimveschestva-1948914228.html
Минобороны обвинило ВСУ в системном применении отравляющих веществ
Минобороны обвинило ВСУ в системном применении отравляющих веществ - РИА Новости, 28.05.2024
Минобороны обвинило ВСУ в системном применении отравляющих веществ
Применение украинскими боевиками отравляющих веществ и химических средств борьбы с беспорядками приобрело с молчаливого согласия Вашингтона системный характер,... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:05
2024-05-28T15:05
2024-05-28T15:06
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Применение украинскими боевиками отравляющих веществ и химических средств борьбы с беспорядками приобрело с молчаливого согласия Вашингтона системный характер, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "С молчаливого согласия Вашингтона применение украинскими боевиками в ходе СВО отравляющих веществ и химических средств борьбы с беспорядками приобрело системный характер", - сказал Кириллов на брифинге. "Зафиксированы многочисленные случаи применения украинской стороной раздражающего вещества хлорпикрин, часто в смеси с хлорацетофеноном. Подобные инциденты зафиксированы в районе города Донецк, населенных пунктов Богдановка, Горловка, Кременная, Артемовск", - добавил он. Кириллов подчеркнул, что если хлорацетофенон отнесён к химическим средствам борьбы с беспорядками, то хлорпикрин внесён в Список 3 Конвенции о запрещении химического оружия.
https://ria.ru/20240219/pentagon-1928220987.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, горловка, игорь кириллов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Горловка, Игорь Кириллов, Вооруженные силы РФ
Минобороны обвинило ВСУ в системном применении отравляющих веществ
Минобороны: применение химоружия Украиной стало системным с согласия Вашингтона