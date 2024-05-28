https://ria.ru/20240528/kherson-1948938593.html

ВСУ продолжают грабить мирное население в Херсоне, заявил сенатор

ВСУ продолжают грабить мирное население в Херсоне, заявил сенатор - РИА Новости, 28.05.2024

ВСУ продолжают грабить мирное население в Херсоне, заявил сенатор

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил РИА Новости, что украинские военные продолжают грабить мирное население в оккупированном ими Херсоне, в... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T16:16

2024-05-28T16:16

2024-05-28T16:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил РИА Новости, что украинские военные продолжают грабить мирное население в оккупированном ими Херсоне, в одном из последних случаев из частного дома украли беговую дорожку и телевизор. "ВСУ в Херсоне грабят местное население. Причем средь бела дня. Жители района Гидропарка Херсона жалуются, что так называемые защитники превратились в обычных мародеров и выносят из квартир все, что могут утащить. Пишут, что буквально сегодня трое в военной форме ограбили дом на улице Рыбной. В числе украденного - беговая дорожка, телевизор, мотор от катера и многое другое", - сказал Кастюкевич РИА Новости. По его словам, соседи все видят, поэтому ВСУ уже не прячутся и грабят совершенно открыто. "Жители пошли узнавать на блок пост, но у преступников принято покрывать своих, поэтому людей развернули и сказали, что никто ничего не видел. Знаю, насколько непросто сейчас херсонцам. Русский город Херсон обязательно будет возвращен и освобожден нашей армией, я в этом нисколько не сомневаюсь. А за эти бесчинства и остальные преступления враг обязательно ответит", - подчеркнул сенатор. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240424/vsu-1942004651.html

https://ria.ru/20231209/kherson-1914768591.html

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в мире, россия, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины