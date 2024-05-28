Рейтинг@Mail.ru
ВСУ продолжают грабить мирное население в Херсоне, заявил сенатор - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:16 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/kherson-1948938593.html
ВСУ продолжают грабить мирное население в Херсоне, заявил сенатор
ВСУ продолжают грабить мирное население в Херсоне, заявил сенатор - РИА Новости, 28.05.2024
ВСУ продолжают грабить мирное население в Херсоне, заявил сенатор
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил РИА Новости, что украинские военные продолжают грабить мирное население в оккупированном ими Херсоне, в... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T16:16
2024-05-28T16:16
в мире
россия
херсон
херсонская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904930100_0:311:3066:2036_1920x0_80_0_0_b2a892ad736eed8fb4266223d7469379.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил РИА Новости, что украинские военные продолжают грабить мирное население в оккупированном ими Херсоне, в одном из последних случаев из частного дома украли беговую дорожку и телевизор. "ВСУ в Херсоне грабят местное население. Причем средь бела дня. Жители района Гидропарка Херсона жалуются, что так называемые защитники превратились в обычных мародеров и выносят из квартир все, что могут утащить. Пишут, что буквально сегодня трое в военной форме ограбили дом на улице Рыбной. В числе украденного - беговая дорожка, телевизор, мотор от катера и многое другое", - сказал Кастюкевич РИА Новости. По его словам, соседи все видят, поэтому ВСУ уже не прячутся и грабят совершенно открыто. "Жители пошли узнавать на блок пост, но у преступников принято покрывать своих, поэтому людей развернули и сказали, что никто ничего не видел. Знаю, насколько непросто сейчас херсонцам. Русский город Херсон обязательно будет возвращен и освобожден нашей армией, я в этом нисколько не сомневаюсь. А за эти бесчинства и остальные преступления враг обязательно ответит", - подчеркнул сенатор. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240424/vsu-1942004651.html
https://ria.ru/20231209/kherson-1914768591.html
россия
херсон
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904930100_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_f252843d20cd49799cd82d12e0035dbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины
В мире, Россия, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ продолжают грабить мирное население в Херсоне, заявил сенатор

Сенатор Кастюкевич: ВСУ украли телевизор и беговую дорожку из дома в Херсоне

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинский военнослужащий выпрыгивает из лодки на берег Днепра под Херсоном
Украинский военнослужащий выпрыгивает из лодки на берег Днепра под Херсоном - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинский военнослужащий выпрыгивает из лодки на берег Днепра под Херсоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил РИА Новости, что украинские военные продолжают грабить мирное население в оккупированном ими Херсоне, в одном из последних случаев из частного дома украли беговую дорожку и телевизор.
"ВСУ в Херсоне грабят местное население. Причем средь бела дня. Жители района Гидропарка Херсона жалуются, что так называемые защитники превратились в обычных мародеров и выносят из квартир все, что могут утащить. Пишут, что буквально сегодня трое в военной форме ограбили дом на улице Рыбной. В числе украденного - беговая дорожка, телевизор, мотор от катера и многое другое", - сказал Кастюкевич РИА Новости.
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Алаудинов объяснил, почему ВСУ бьют из нового оружия по мирному населению
24 апреля, 13:19
По его словам, соседи все видят, поэтому ВСУ уже не прячутся и грабят совершенно открыто.
"Жители пошли узнавать на блок пост, но у преступников принято покрывать своих, поэтому людей развернули и сказали, что никто ничего не видел. Знаю, насколько непросто сейчас херсонцам. Русский город Херсон обязательно будет возвращен и освобожден нашей армией, я в этом нисколько не сомневаюсь. А за эти бесчинства и остальные преступления враг обязательно ответит", - подчеркнул сенатор.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Жительница Херсона о грабежах со стороны украинских военных - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
Жители Херсона рассказали, что солдаты ВСУ грабят жилые дома
9 декабря 2023, 10:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХерсонХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала