ВСУ продолжают грабить мирное население в Херсоне, заявил сенатор
Сенатор Кастюкевич: ВСУ украли телевизор и беговую дорожку из дома в Херсоне
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинский военнослужащий выпрыгивает из лодки на берег Днепра под Херсоном
© AP Photo / Alex Babenko
Украинский военнослужащий выпрыгивает из лодки на берег Днепра под Херсоном. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил РИА Новости, что украинские военные продолжают грабить мирное население в оккупированном ими Херсоне, в одном из последних случаев из частного дома украли беговую дорожку и телевизор.
"ВСУ в Херсоне грабят местное население. Причем средь бела дня. Жители района Гидропарка Херсона жалуются, что так называемые защитники превратились в обычных мародеров и выносят из квартир все, что могут утащить. Пишут, что буквально сегодня трое в военной форме ограбили дом на улице Рыбной. В числе украденного - беговая дорожка, телевизор, мотор от катера и многое другое", - сказал Кастюкевич РИА Новости.
По его словам, соседи все видят, поэтому ВСУ уже не прячутся и грабят совершенно открыто.
"Жители пошли узнавать на блок пост, но у преступников принято покрывать своих, поэтому людей развернули и сказали, что никто ничего не видел. Знаю, насколько непросто сейчас херсонцам. Русский город Херсон обязательно будет возвращен и освобожден нашей армией, я в этом нисколько не сомневаюсь. А за эти бесчинства и остальные преступления враг обязательно ответит", - подчеркнул сенатор.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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