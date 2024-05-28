https://ria.ru/20240528/katastrofa-1948809245.html

"Все они ужасные": в Киеве предупредили о грядущей катастрофе

"Все они ужасные": в Киеве предупредили о грядущей катастрофе - РИА Новости, 28.05.2024

"Все они ужасные": в Киеве предупредили о грядущей катастрофе

Налоговые изменения, прорабатываемые правительством Украины, окажутся катастрофическими для экономики страны, заявил в интервью каналу "Град" киевский экономист РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T05:43

2024-05-28T05:43

2024-05-28T05:43

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сша

алексей кущ

владимир зеленский

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Налоговые изменения, прорабатываемые правительством Украины, окажутся катастрофическими для экономики страны, заявил в интервью каналу "Град" киевский экономист Алексей Кущ.На прошлой неделе украинский Forbes сообщил, что кабинет министров Украины планирует повысить в три раза "военный налог" и НДС."Те изменения, которые сейчас фигурируют, там я видел три основных момента. Первый момент – это увеличение военного сбора. Второе – это введение военного сбора для ФОП (аналог индивидуального предпринимателя. – ред.). Фактически, увеличение военного сбора с полутора процентов до пяти — для всех, а для ФОП — введение дополнительного, получается, военного сбора в пять процентов…", — сообщил Кущ.Третий момент — это увеличение НДС в диапазоне от двух по пяти процентов, отметил экономист."Три основных пункта, и все они ужасные. Все они ужасные. Все они абсолютно катастрофические для экономики", — предупредил он.По его мнению, остается единственная надежда, что украинские власти, "по старой практике" напугав общество жестким законопроектом, в качестве "милости" примут более мягкий вариант.Как заявляла украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете Украины закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240523/getmantsev-1947953126.html

https://ria.ru/20240527/ukraina-1947924607.html

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в мире, украина, сша, алексей кущ, владимир зеленский, g7