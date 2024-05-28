https://ria.ru/20240528/kamchatka-1948819396.html
На Камчатке ищут браконьеров, расстрелявших медведей с вертолета
На Камчатке ищут браконьеров, расстрелявших медведей с вертолета - РИА Новости, 28.05.2024
На Камчатке ищут браконьеров, расстрелявших медведей с вертолета
На Камчатке разыскивают браконьеров, расстрелявших с вертолета медведей в природном заказнике, сообщил РИА Новости представитель Министерства природных ресурсов РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T09:12
2024-05-28T09:12
2024-05-28T11:46
происшествия
камчатский край
усть-большерецкий район
владимир солодов
ми-8 амтш
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 мая — РИА Новости. На Камчатке разыскивают браконьеров, расстрелявших с вертолета медведей в природном заказнике, сообщил РИА Новости представитель Министерства природных ресурсов региона. "Правительство Камчатского края и лично губернатор Владимир Солодов уделяют огромное внимание экологическому благополучию региона. Мы нетерпимо относимся к фактам браконьерства, особенно на особо охраняемых природных территориях", — уточнили в ведомстве.Представители министерства вместе с полицией устанавливают все обстоятельства инцидента и опрашивают свидетелей.По предварительным данным, браконьеры, чьи личности устанавливаются, арендовали вертолет Ми-8 и с воздуха застрелили трех медведей в природном заказнике "Река Удочка" в Усть-Большерецком районе. Туши зверей они привязали к вертолету для перевозки и так транспортировали их.
https://radiosputnik.ru/20230214/yanao-1852035428.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатский край, усть-большерецкий район, владимир солодов, ми-8 амтш
Происшествия, Камчатский край, Усть-Большерецкий район, Владимир Солодов, Ми-8 АМТШ
На Камчатке ищут браконьеров, расстрелявших медведей с вертолета
На Камчатке ищут браконьеров, расстрелявших с вертолета медведей в заказнике