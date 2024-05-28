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Эксперты оценили угрозу от повреждения подводных интернет-кабелей - РИА Новости, 28.05.2024
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01:34 28.05.2024 (обновлено: 05:40 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/kabeli-1948801450.html
Эксперты оценили угрозу от повреждения подводных интернет-кабелей
Эксперты оценили угрозу от повреждения подводных интернет-кабелей - РИА Новости, 28.05.2024
Эксперты оценили угрозу от повреждения подводных интернет-кабелей
Подводные интернет-кабели являются критически важной инфраструктурой для мировой экономики, а их повреждение, в том числе в результате геополитических... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T01:34
2024-05-28T05:40
в мире
северное море
красное море
персидский залив
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Подводные интернет-кабели являются критически важной инфраструктурой для мировой экономики, а их повреждение, в том числе в результате геополитических конфликтов, может привести к большим финансовым убыткам - к такому выводу пришли эксперты Росконгресса в докладе "Подводные интернет-кабели: критичные уязвимости мировой информационной инфраструктуры", с которым ознакомилось РИА Новости."В настоящее время 99% межконтинентального интернет-трафика идет по подводным волоконно-оптическим кабелям. Эти кабели являются основой мировой экономики, поскольку с помощью них ежедневно осуществляются финансовые транзакции на сумму более 10 триллионов долларов. Эти кабели критически важны для национальной безопасности и функционирования современного общества", — сообщается в докладе. "Мировая финансовая инфраструктура чрезвычайно зависима от быстродействия сети, поэтому любые случайные повреждения или целенаправленные атаки могут привести к убыткам", — поясняется в докладе.В настоящее время, по мнению авторов, существует вероятная прямая угроза физической безопасности подводных кабелей, в том числе из-за геополитических конфликтов, особенно в регионе Северного моря и в районе Красного моря.В докладе приводится пример, когда в конце февраля 2024 года были повреждены кабели в Персидском заливе, что вызвало серьезные сбои в интернет-коммуникации между Европой и Азией. "Ущерб не считается критичным из-за возможностей перенаправления трафика другими маршрутами, но он признается значительным", — говорится в докладе. Отдельное внимание авторов также привлекла ситуация вокруг Тайваня, где они видят риски новых случаев повреждения интернет-кабелей. "Регион уже является источником многочисленных инцидентов, связанных с повреждением подводных кабелей", — напоминают они.
https://ria.ru/20231030/kiberbezopasnost-1905234579.html
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60
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в мире, северное море, красное море, персидский залив
В мире, Северное море, Красное море, Персидский залив
Эксперты оценили угрозу от повреждения подводных интернет-кабелей

Росконгресс: повреждение подводных интернет-кабелей опасно для мировой экономики

© Фото : Роскосмос/Юрий МаленченкоКрасное море и река Нил снятые с МКС
Красное море и река Нил снятые с МКС - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Фото : Роскосмос/Юрий Маленченко
Красное море и река Нил снятые с МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Подводные интернет-кабели являются критически важной инфраструктурой для мировой экономики, а их повреждение, в том числе в результате геополитических конфликтов, может привести к большим финансовым убыткам - к такому выводу пришли эксперты Росконгресса в докладе "Подводные интернет-кабели: критичные уязвимости мировой информационной инфраструктуры", с которым ознакомилось РИА Новости.
«
"В настоящее время 99% межконтинентального интернет-трафика идет по подводным волоконно-оптическим кабелям. Эти кабели являются основой мировой экономики, поскольку с помощью них ежедневно осуществляются финансовые транзакции на сумму более 10 триллионов долларов. Эти кабели критически важны для национальной безопасности и функционирования современного общества", — сообщается в докладе.
"Мировая финансовая инфраструктура чрезвычайно зависима от быстродействия сети, поэтому любые случайные повреждения или целенаправленные атаки могут привести к убыткам", — поясняется в докладе.
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В настоящее время, по мнению авторов, существует вероятная прямая угроза физической безопасности подводных кабелей, в том числе из-за геополитических конфликтов, особенно в регионе Северного моря и в районе Красного моря.
В докладе приводится пример, когда в конце февраля 2024 года были повреждены кабели в Персидском заливе, что вызвало серьезные сбои в интернет-коммуникации между Европой и Азией. "Ущерб не считается критичным из-за возможностей перенаправления трафика другими маршрутами, но он признается значительным", — говорится в докладе.
Отдельное внимание авторов также привлекла ситуация вокруг Тайваня, где они видят риски новых случаев повреждения интернет-кабелей. "Регион уже является источником многочисленных инцидентов, связанных с повреждением подводных кабелей", — напоминают они.
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