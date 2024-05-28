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Директор "Моссада" оказывал давление на прокурора МУС, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.05.2024
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12:15 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/izrail-1948857086.html
Директор "Моссада" оказывал давление на прокурора МУС, сообщили СМИ
Директор "Моссада" оказывал давление на прокурора МУС, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.05.2024
Директор "Моссада" оказывал давление на прокурора МУС, сообщили СМИ
Йоси Коэн, будучи директором службы внешней разведки Израиля "Моссад", оказывал давление на Фату Бенсуду, занимавшую тогда пост прокурора Международного... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T12:15
2024-05-28T12:15
справки
израиль
палестина
нью-йорк (город)
фату бенсуда
биньямин нетаньяху
исмаил хания
международный уголовный суд
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Йоси Коэн, будучи директором службы внешней разведки Израиля "Моссад", оказывал давление на Фату Бенсуду, занимавшую тогда пост прокурора Международного уголовного суда (МУС), чтобы она отказалась от расследования военных преступлений и преступлений против человечества на оккупированных палестинских территориях, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на источники. Йоси Коэн занимал пост главы службы внешней разведки Израиля "Моссад" с января 2016 по июнь 2021 года. Фату Бенсуда занимала пост прокурора МУС с 2012 по 2021 год. "Директор "Моссада" Йоси Коэн лично участвовал в секретном заговоре с целью оказания давления на Фату Бенсуду, чтобы она отказалась от расследования по Палестине", - передает издание. Отмечается, что тайные контакты Коэна с тогдашним прокурором МУС имели место в годы, предшествовавшие ее решению начать официальное расследование предполагаемых военных преступлений и преступлений против человечества на оккупированных палестинских территориях. Это расследование в итоге было начато в 2021 году и достигло кульминации на прошлой неделе, когда главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает заявления на получение ордеров на арест в связи с ситуацией в Палестине. По словам неназванного высокопоставленного израильского чиновника, деятельность Коэна была одобрена властями Израиля. Четыре других источника подтвердили, что Бенсуда проинформировала небольшую группу должностных лиц МУС о попытках Коэна склонить ее на свою сторону. Как сообщает газета, сначала Коэн пытался наладить отношения с прокурором, "очаровать" ее и склонить к сотрудничеству с Израилем. Затем тон общения изменился. В ходе тайных встреч Коэн якобы угрожал Бенсуду, говоря ей, что "не стоит вмешиваться в дела, которые могут поставить под угрозу" ее безопасность или безопасность ее семьи. Два источника также утверждают, что "Моссад" получил расшифровку секретных записей ее мужа, а затем израильские чиновники якобы пытались использовать эти материалы для дискредитации Бенсуды. Кроме того, издание утверждает, что Израилю помогал бывший президент Демократической Республики Конго Жозеф Кабила, подстроив встречу Коэна и Бенсуды в Нью-Йорке в 2018 году. Власти Израиля назвали данную информацию ложными обвинениями. Бенсуда отказалась от комментариев. Ранее прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Также прокурор потребовал выдать ордера на арест главаря ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара, командующего военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания.
https://ria.ru/20240526/ssha-1948372630.html
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справки, израиль, палестина, нью-йорк (город), фату бенсуда, биньямин нетаньяху, исмаил хания, международный уголовный суд, моссад, хамас, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Справки, Израиль, Палестина, Нью-Йорк (город), Фату Бенсуда, Биньямин Нетаньяху, Исмаил Хания, Международный уголовный суд, Моссад, ХАМАС, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Директор "Моссада" оказывал давление на прокурора МУС, сообщили СМИ

Guardian: директор разведки Израиля оказывал давление на прокурора МУС

© AP Photo / Dan BaliltyПуленепробиваемая комната - экспозиция выставки о работе внешней разведки Израиля "Моссад"
Пуленепробиваемая комната - экспозиция выставки о работе внешней разведки Израиля Моссад - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Dan Balilty
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Йоси Коэн, будучи директором службы внешней разведки Израиля "Моссад", оказывал давление на Фату Бенсуду, занимавшую тогда пост прокурора Международного уголовного суда (МУС), чтобы она отказалась от расследования военных преступлений и преступлений против человечества на оккупированных палестинских территориях, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на источники.
Йоси Коэн занимал пост главы службы внешней разведки Израиля "Моссад" с января 2016 по июнь 2021 года. Фату Бенсуда занимала пост прокурора МУС с 2012 по 2021 год.
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"Директор "Моссада" Йоси Коэн лично участвовал в секретном заговоре с целью оказания давления на Фату Бенсуду, чтобы она отказалась от расследования по Палестине", - передает издание.
Отмечается, что тайные контакты Коэна с тогдашним прокурором МУС имели место в годы, предшествовавшие ее решению начать официальное расследование предполагаемых военных преступлений и преступлений против человечества на оккупированных палестинских территориях. Это расследование в итоге было начато в 2021 году и достигло кульминации на прошлой неделе, когда главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает заявления на получение ордеров на арест в связи с ситуацией в Палестине.
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По словам неназванного высокопоставленного израильского чиновника, деятельность Коэна была одобрена властями Израиля. Четыре других источника подтвердили, что Бенсуда проинформировала небольшую группу должностных лиц МУС о попытках Коэна склонить ее на свою сторону.
Как сообщает газета, сначала Коэн пытался наладить отношения с прокурором, "очаровать" ее и склонить к сотрудничеству с Израилем. Затем тон общения изменился. В ходе тайных встреч Коэн якобы угрожал Бенсуду, говоря ей, что "не стоит вмешиваться в дела, которые могут поставить под угрозу" ее безопасность или безопасность ее семьи. Два источника также утверждают, что "Моссад" получил расшифровку секретных записей ее мужа, а затем израильские чиновники якобы пытались использовать эти материалы для дискредитации Бенсуды.
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Кроме того, издание утверждает, что Израилю помогал бывший президент Демократической Республики Конго Жозеф Кабила, подстроив встречу Коэна и Бенсуды в Нью-Йорке в 2018 году.
Власти Израиля назвали данную информацию ложными обвинениями. Бенсуда отказалась от комментариев.
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Ранее прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Также прокурор потребовал выдать ордера на арест главаря ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара, командующего военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания.
 
СправкиИзраильПалестинаНью-Йорк (город)Фату БенсудаБиньямин НетаньяхуИсмаил ХанияМеждународный уголовный судМоссадХАМАСВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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