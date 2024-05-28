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Швеция решила подождать с отправкой истребителей Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 28.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:26 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/istrebiteli-1948922234.html
Швеция решила подождать с отправкой истребителей Украине, пишут СМИ
Швеция решила подождать с отправкой истребителей Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 28.05.2024
Швеция решила подождать с отправкой истребителей Украине, пишут СМИ
Швеция приостанавливает планы по отправке Украине истребителей Gripen после того, как другие страны призвали Стокгольм подождать на фоне обсуждений поставок... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:26
2024-05-28T15:26
специальная военная операция на украине
в мире
швеция
украина
россия
нато
f-16
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Швеция приостанавливает планы по отправке Украине истребителей Gripen после того, как другие страны призвали Стокгольм подождать на фоне обсуждений поставок F-16, заявил шведский министр обороны Пол Юнсон агентству TT. "Нас призвали другие страны в коалиции подождать с Gripen..., это связано с тем фактом, что фокус сейчас на предоставлении F-16", - заявил Юнсон в интервью, цитаты из которого приводит агентство Рейтер. Швеция рассматривает возможность передачи Украине истребителей Gripen. Осенью правительство Швеции подтверждало, что одним из условий их возможной поставки Киеву является членство скандинавской страны в НАТО, вооруженным силам было поручено провести оценку условий передачи Украине этих самолетов. Швеция официально стала 32-м членом НАТО в марте этого года. В МИД РФ заявляли, что Россия будет воспринимать появляющиеся на Украине истребители F-16 как носители ядерного оружия вне зависимости от модификации, этот шаг США и НАТО будет рассматриваться Россией как целенаправленная провокация.
https://ria.ru/20231006/shvetsiya-1900868087.html
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в мире, швеция, украина, россия, нато, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Швеция, Украина, Россия, НАТО, F-16
Швеция решила подождать с отправкой истребителей Украине, пишут СМИ

TT: Швеция приостановила планы по отправке Украине истребителей Gripen

© AP Photo / Katsuhiko TokunagaШведские истребители Gripen
Шведские истребители Gripen - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Katsuhiko Tokunaga
Шведские истребители Gripen . Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Швеция приостанавливает планы по отправке Украине истребителей Gripen после того, как другие страны призвали Стокгольм подождать на фоне обсуждений поставок F-16, заявил шведский министр обороны Пол Юнсон агентству TT.
«
"Нас призвали другие страны в коалиции подождать с Gripen..., это связано с тем фактом, что фокус сейчас на предоставлении F-16", - заявил Юнсон в интервью, цитаты из которого приводит агентство Рейтер.
Швеция рассматривает возможность передачи Украине истребителей Gripen. Осенью правительство Швеции подтверждало, что одним из условий их возможной поставки Киеву является членство скандинавской страны в НАТО, вооруженным силам было поручено провести оценку условий передачи Украине этих самолетов. Швеция официально стала 32-м членом НАТО в марте этого года.
В МИД РФ заявляли, что Россия будет воспринимать появляющиеся на Украине истребители F-16 как носители ядерного оружия вне зависимости от модификации, этот шаг США и НАТО будет рассматриваться Россией как целенаправленная провокация.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреШвецияУкраинаРоссияНАТОF-16
 
 
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