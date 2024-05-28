https://ria.ru/20240528/istrebiteli-1948922234.html

Швеция решила подождать с отправкой истребителей Украине, пишут СМИ

Швеция решила подождать с отправкой истребителей Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 28.05.2024

Швеция решила подождать с отправкой истребителей Украине, пишут СМИ

Швеция приостанавливает планы по отправке Украине истребителей Gripen после того, как другие страны призвали Стокгольм подождать на фоне обсуждений поставок... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T15:26

2024-05-28T15:26

2024-05-28T15:26

специальная военная операция на украине

в мире

швеция

украина

россия

нато

f-16

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Швеция приостанавливает планы по отправке Украине истребителей Gripen после того, как другие страны призвали Стокгольм подождать на фоне обсуждений поставок F-16, заявил шведский министр обороны Пол Юнсон агентству TT. "Нас призвали другие страны в коалиции подождать с Gripen..., это связано с тем фактом, что фокус сейчас на предоставлении F-16", - заявил Юнсон в интервью, цитаты из которого приводит агентство Рейтер. Швеция рассматривает возможность передачи Украине истребителей Gripen. Осенью правительство Швеции подтверждало, что одним из условий их возможной поставки Киеву является членство скандинавской страны в НАТО, вооруженным силам было поручено провести оценку условий передачи Украине этих самолетов. Швеция официально стала 32-м членом НАТО в марте этого года. В МИД РФ заявляли, что Россия будет воспринимать появляющиеся на Украине истребители F-16 как носители ядерного оружия вне зависимости от модификации, этот шаг США и НАТО будет рассматриваться Россией как целенаправленная провокация.

https://ria.ru/20231006/shvetsiya-1900868087.html

швеция

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, швеция, украина, россия, нато, f-16