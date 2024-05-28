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Тверской суд исследовал доказательства нацистского геноцида народов СССР - РИА Новости, 28.05.2024
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13:58 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/istoriya-1948891475.html
Тверской суд исследовал доказательства нацистского геноцида народов СССР
Тверской суд исследовал доказательства нацистского геноцида народов СССР - РИА Новости, 28.05.2024
Тверской суд исследовал доказательства нацистского геноцида народов СССР
Тверской областной суд на заседании по иску об установлении факта геноцида народов СССР нацистами во время Великой Отечественной войны исследовал документальные РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T13:58
2024-05-28T13:58
россия
ссср
игорь краснов
тверской областной суд
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РЯЗАНЬ, 28 мая - РИА Новости. Тверской областной суд на заседании по иску об установлении факта геноцида народов СССР нацистами во время Великой Отечественной войны исследовал документальные материалы, подтверждающие зверства фашистов в регионе, сообщила пресс-служба правительства области. Заявление по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова в суд направил прокурор Тверской области Максим Жук. Оно подано в целях защиты национальных интересов РФ, законных прав и интересов родственников погибших, восстановления исторической справедливости. Рассмотрение началось 27 мая. "Двадцать восьмого мая в Тверском областном суде прошло очередное заседание по обвинению немецко-фашистских захватчиков и их пособников в геноциде и преступлениях против советского народа на территории Тверского региона (тогда Калининской области) с 1941 по 1944 годы", - говорится в сообщении. Отмечается, что судом исследованы "письменные доказательства и документальные материалы, подтверждающие зверства фашистов в разных районах Калининской области". В частности, заслушано выступление доцента исторического факультета Тверского государственного университета Кирилла Свирина. На процессе присутствуют родственники погибших в годы Великой Отечественной войны, специалисты региональных структур и ведомств, представители Ассоциации Тверских землячеств, "Движения первых". Процесс также станет важным для дальнейшей работы будущих специалистов сферы права, подчеркивает пресс-служба правительства области. Как сообщала генеральная прокуратура РФ, в границах современной Тверской области оккупацией были частично или полностью затронуты 16 районов. Они находились на расстоянии 150 километров от передовой, что повлияло на систему управления, существовавшую в зоне оккупации, а также судьбы мирных жителей. Первые потери среди гражданского населения появились еще до прихода частей вермахта в западные районы. Речь идет о людях, погибших от налетов немецкой авиации. Кроме того, уточнялось в релизе, немецко-фашистские захватчики и их пособники в оккупированных районах разрушали города и села, уничтожали мирное население и захваченных в плен военнослужащих Красной армии. Срок оккупации составил порядка 36 месяцев. Согласно планам германского командования, районы Калининской области в последующем должны были стать частью рейхскомиссариата "Москва 2 ("Московия"), однако этим замыслам не дано было воплотиться в жизнь. Полное освобождение региона произошло в июле 1944 года. За время оккупации были убиты и замучены, погибли от голода и инфекционных болезней около 40 тысяч мирных граждан и военнопленных, угнаны в немецкое рабство более 23 тысяч человек, пояснялось в сообщении. Общая сумма ущерба, причиненного оккупацией хозяйству и инфраструктуре Калининской области (в границах современной Тверской области), в переводе на современный курс рубля составляет почти 16 триллионов рублей, заявили в ведомстве.
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россия, ссср, игорь краснов, тверской областной суд
Россия, СССР, Игорь Краснов, Тверской областной суд
Тверской суд исследовал доказательства нацистского геноцида народов СССР

Суд исследовал документы, подтверждающие зверства фашистов в Тверской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУчастники военно-исторической реконструкции событий Великой отечественной войны
Участники военно-исторической реконструкции событий Великой отечественной войны - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Участники военно-исторической реконструкции событий Великой отечественной войны. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 28 мая - РИА Новости. Тверской областной суд на заседании по иску об установлении факта геноцида народов СССР нацистами во время Великой Отечественной войны исследовал документальные материалы, подтверждающие зверства фашистов в регионе, сообщила пресс-служба правительства области.
Заявление по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова в суд направил прокурор Тверской области Максим Жук. Оно подано в целях защиты национальных интересов РФ, законных прав и интересов родственников погибших, восстановления исторической справедливости. Рассмотрение началось 27 мая.
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"Двадцать восьмого мая в Тверском областном суде прошло очередное заседание по обвинению немецко-фашистских захватчиков и их пособников в геноциде и преступлениях против советского народа на территории Тверского региона (тогда Калининской области) с 1941 по 1944 годы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что судом исследованы "письменные доказательства и документальные материалы, подтверждающие зверства фашистов в разных районах Калининской области". В частности, заслушано выступление доцента исторического факультета Тверского государственного университета Кирилла Свирина.
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На процессе присутствуют родственники погибших в годы Великой Отечественной войны, специалисты региональных структур и ведомств, представители Ассоциации Тверских землячеств, "Движения первых". Процесс также станет важным для дальнейшей работы будущих специалистов сферы права, подчеркивает пресс-служба правительства области.
Как сообщала генеральная прокуратура РФ, в границах современной Тверской области оккупацией были частично или полностью затронуты 16 районов. Они находились на расстоянии 150 километров от передовой, что повлияло на систему управления, существовавшую в зоне оккупации, а также судьбы мирных жителей. Первые потери среди гражданского населения появились еще до прихода частей вермахта в западные районы. Речь идет о людях, погибших от налетов немецкой авиации.
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Кроме того, уточнялось в релизе, немецко-фашистские захватчики и их пособники в оккупированных районах разрушали города и села, уничтожали мирное население и захваченных в плен военнослужащих Красной армии. Срок оккупации составил порядка 36 месяцев.
Согласно планам германского командования, районы Калининской области в последующем должны были стать частью рейхскомиссариата "Москва 2 ("Московия"), однако этим замыслам не дано было воплотиться в жизнь. Полное освобождение региона произошло в июле 1944 года. За время оккупации были убиты и замучены, погибли от голода и инфекционных болезней около 40 тысяч мирных граждан и военнопленных, угнаны в немецкое рабство более 23 тысяч человек, пояснялось в сообщении.
Общая сумма ущерба, причиненного оккупацией хозяйству и инфраструктуре Калининской области (в границах современной Тверской области), в переводе на современный курс рубля составляет почти 16 триллионов рублей, заявили в ведомстве.
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