https://ria.ru/20240528/ipoteka-1948904756.html

Госдума продлила закон о выплатах многодетным семьям на погашение ипотеки

Госдума продлила закон о выплатах многодетным семьям на погашение ипотеки - РИА Новости, 28.05.2024

Госдума продлила закон о выплатах многодетным семьям на погашение ипотеки

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который продлевает на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T14:44

2024-05-28T14:44

2024-05-28T15:49

госдума рф

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который продлевает на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. Документ разработали при реализации послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Как подчеркивал председатель Госдумы Вячеслав Володин, продление этой программы — важное решение, которое повысит уровень доступности жилья для многодетных семей. Закон продлевает по 31 декабря 2030 года норму, позволяющую предоставлять гражданам России при рождении третьего или последующих детей выплату в размере 450 тысяч рублей на полное или частичное погашение ипотечных кредитов. В 2023-м предоставили около 190 тысяч таких выплат, уточнял в апреле премьер-министр России Михаил Мишустин. Продление этой нормы, согласно финансово-экономическому обоснованию, потребует дополнительных расходов федерального бюджета на 2024-2030 годы в общем объеме 647,59 миллиарда рублей. Из них в 2024-м — 47,8 миллиарда рублей, в 2025-м — 87,4 миллиарда, в 2026-м — 92,1 миллиарда, в 2027-м — 97,07 миллиарда, в 2028-м — 102,24 миллиарда, в 2029-м — 107,64 миллиарда, в 2030-м — 113,34 миллиарда рублей. Во время второго чтения Госдума поддержала несколько поправок, в том числе об исключении организаций, уполномоченных АО "Дом.рф", из перечня субъектов, имеющих право выдавать ипотечные кредиты. По информации "Дом.рф", со стороны таких организаций встречаются многочисленные недобросовестные практики при реализации мер господдержки граждан. В 15 регионах расследуется уже более 300 уголовных дел, связанных с нецелевым расходованием средств. Кроме того, деятельность таких организаций не подлежит контролю и надзору Банка России. Поправки также исключили возможность использования выплаты на погашение ипотеки при приобретении жилого помещения, признанного на день покупки непригодным для проживания. Изменение вносится в целях обеспечения целевого и эффективного использования средств федерального бюджета на реальное улучшение жилищных условий граждан. А при приобретении земельного участка для индивидуального жилищного строительства выплата будет осуществляться лишь после регистрации права собственности на построенный на нем жилой дом. Это уточнение должно исключить случаи, когда земли приобретались, господдержка предоставлялась, а дома на них не строились. Сейчас такая норма действует при покупке земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства и садоводства. Кроме того, граждане, покупающие в кредит жилье, ранее являвшееся обеспечением обязательств другого физлица по ипотечному кредиту с господдержкой, смогут обратиться за господдержкой лишь через год после предыдущей реализации этих мер. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

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https://ria.ru/20240430/turizm-1943172696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

госдума рф, "дом.рф", вячеслав володин, михаил мишустин, владимир путин, россия, общество, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы