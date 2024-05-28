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IEK GROUP развивает рынок труда в электротехнической отрасли

IEK GROUP развивает рынок труда в электротехнической отрасли - РИА Новости, 28.05.2024

IEK GROUP развивает рынок труда в электротехнической отрасли

В понедельник, 27 мая, прошла пресс-конференция IEK GROUP — российского разработчика, производителя и поставщика электротехнической продукции. На... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T18:22

2024-05-28T18:22

2024-05-28T18:22

пресс-релизы

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МОСКВА, 28 мая – пресс-служба ООО "ИЭК ХОЛДИНГ". В понедельник, 27 мая, прошла пресс-конференция IEK GROUP — российского разработчика, производителя и поставщика электротехнической продукции. На пресс-конференции обсудили вклад компании в развитие отрасли, рынок труда и научно-образовательные проекты для повышения компетенций электромонтажников. В этом году IEK GROUP отмечает свой 25-летний юбилей. Одно из ключевых направлений развития компании — вклад в развитие рынка труда рабочих специальностей, в частности, электромонтажников. Один из важных проектов — чемпионат электриков IEK. С 2023 года чемпионат был переориентирован на частных электриков, и в этом году в нем участвовали 3,5 тысячи человек. Победители получают сертификат о соответствии профессиональному стандарту и включаются в международную базу лучших специалистов. Еще один важный шаг — развитие международного отраслевого стандарта по специальности "электромонтаж". С 2022 года прекратилось сотрудничество с международными организациями, в том числе и в части стандартизации профессий, потребовалось еврозамещение. Для нового стандарта обобщен международный опыт и признанные во всем мире компетенции, учтен тренд на автоматизацию многих процессов, появились требования навыков работы с самообучаемыми системами, взаимодействие с искусственным интеллектом. Для отрасли появление российского профстандарта имеет большое значение, так как он помогает понять требования бизнеса к специалистам. Также он дает понимание, что должен уметь делать электрик и как оценивать его профессиональный уровень. IEK GROUP открывает лаборатории в учебных заведениях, учитывая кадровые потребности. Среди партнеров компании — крупные технические вузы России в Москве, Казани, Самаре, Томске, Новосибирске, Санкт-Петербурге. Так, например, в Казани был создан проект по управлению освещением — более сорока линий управляются с панели. IEK GROUP активно участвует в федеральных проектах по профориентации и запускает свои. В 2016 году создано юниорское движение, один из участников которого получил самое высокое количество баллов за всю историю WSI (WorldSkills International) на чемпионате мира в Казани. В большей степени IEK GROUP планирует развивать центры компетенций и уже начала их проектировать: практику — на базе сузов, теорию — на базе вузов. В Москве это колледж "26 КАДР" и МЭИ. Замыкать треугольник со стороны бизнеса будет IEK GROUP. Эта работа необходима для решения проблемы кадрового дефицита в отрасли. Молодежь не стремится получать профессию электрика, несмотря на растущие зарплаты. Сотрудничество с учебными заведениями и привлечение в отрасль молодых специалистов важно и для компании. Только за прошлый год штат компании увеличился на треть и составил около 4000 человек. "За 25 лет компания сумела стать разработчиком и поставщиком сложных комплексных решений, в том числе для автоматизации промышленности, заняв нишу, которая ранее принадлежала европейским брендам. Развитие производственных мощностей и увеличение ассортимента электротехнической продукции позволяет нам успешно решать задачи по еврозамещению. Также в IEK GROUP есть собственная служба R&D, инжиниринговый центр, лабораторно-испытательный комплекс, разработчики программного обеспечения", — сказал коммерческий директор IEK GROUP Артем Маймор. Сейчас на рынок электротехники сильно влияют технологии, поэтому IEK GROUP инвестирует в это направление. Компания занимается разработкой программного обеспечения для диспетчеризации и управления инженерными системами зданий и сооружений. В прошлом году IEK GROUP предложила создать стандарт для новой компетенции "Диспетчеризация технологических процессов", где инженер должен знать специализированное ПО, облачные сервисы.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы