https://ria.ru/20240528/granitsa-1948854216.html

В ФСБ заявили об обострении ситуации на границе с Финляндией

В ФСБ заявили об обострении ситуации на границе с Финляндией - РИА Новости, 28.05.2024

В ФСБ заявили об обострении ситуации на границе с Финляндией

Обстановка на границе России с Финляндией обострилась из-за действий Хельсинки, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T12:03

2024-05-28T12:03

2024-05-28T12:15

финляндия

россия

хельсинки

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147437/14/1474371477_0:342:3648:2394_1920x0_80_0_0_7b5332ffc846bf3e742f332b83e34363.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Обстановка на границе России с Финляндией обострилась из-за действий Хельсинки, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов."Обстановка на границе с Финляндией, с которой у нас до недавнего времени были добрососедские отношения, действительно обострилась. Международное сотрудничество по линии пограничных служб двух стран сведено к минимуму", - сказал Кулишов."Этому предшествовали односторонние шаги Хельсинки по закрытию в конце прошлого года пунктов пропуска через государственную границу и прекращению международного пассажирского сообщения, что мотивировалось финляндской стороной якобы "умышленными действиями России по выдавливанию мигрантов в страны ЕС", - добавил он.

https://ria.ru/20240528/nato-1948840057.html

финляндия

россия

хельсинки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

финляндия, россия, хельсинки, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)