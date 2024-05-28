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В ФСБ заявили об обострении ситуации на границе с Финляндией - РИА Новости, 28.05.2024
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12:03 28.05.2024 (обновлено: 12:15 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/granitsa-1948854216.html
В ФСБ заявили об обострении ситуации на границе с Финляндией
В ФСБ заявили об обострении ситуации на границе с Финляндией - РИА Новости, 28.05.2024
В ФСБ заявили об обострении ситуации на границе с Финляндией
Обстановка на границе России с Финляндией обострилась из-за действий Хельсинки, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T12:03
2024-05-28T12:15
финляндия
россия
хельсинки
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Обстановка на границе России с Финляндией обострилась из-за действий Хельсинки, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов."Обстановка на границе с Финляндией, с которой у нас до недавнего времени были добрососедские отношения, действительно обострилась. Международное сотрудничество по линии пограничных служб двух стран сведено к минимуму", - сказал Кулишов."Этому предшествовали односторонние шаги Хельсинки по закрытию в конце прошлого года пунктов пропуска через государственную границу и прекращению международного пассажирского сообщения, что мотивировалось финляндской стороной якобы "умышленными действиями России по выдавливанию мигрантов в страны ЕС", - добавил он.
https://ria.ru/20240528/nato-1948840057.html
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финляндия, россия, хельсинки, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Финляндия, Россия, Хельсинки, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В ФСБ заявили об обострении ситуации на границе с Финляндией

Кулишов: ситуация на границе с Финляндией обострилась из-за действий Хельсинки

© Fotolia / nikonfreakРоссийско-финская граница
Российско-финская граница - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Fotolia / nikonfreak
Российско-финская граница. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Обстановка на границе России с Финляндией обострилась из-за действий Хельсинки, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
"Обстановка на границе с Финляндией, с которой у нас до недавнего времени были добрососедские отношения, действительно обострилась. Международное сотрудничество по линии пограничных служб двух стран сведено к минимуму", - сказал Кулишов.
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"Этому предшествовали односторонние шаги Хельсинки по закрытию в конце прошлого года пунктов пропуска через государственную границу и прекращению международного пассажирского сообщения, что мотивировалось финляндской стороной якобы "умышленными действиями России по выдавливанию мигрантов в страны ЕС", - добавил он.
 
ФинляндияРоссияХельсинкиФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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