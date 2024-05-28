https://ria.ru/20240528/granitsa-1948831151.html

Запад наращивает военный потенциал у границы России, заявили в ФСБ

Запад наращивает военный потенциал у границы России, заявили в ФСБ - РИА Новости, 28.05.2024

Запад наращивает военный потенциал у границы России, заявили в ФСБ

Запад наращивает военный потенциал вблизи государственной границы России, оправдывая это якобы российской военной угрозой, заявил в интервью РИА Новости по... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T10:32

2024-05-28T10:32

2024-05-28T10:32

безопасность

россия

владимир кулишов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Запад наращивает военный потенциал вблизи государственной границы России, оправдывая это якобы российской военной угрозой, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов. "Прикрываясь тезисом "о российской военной угрозе", западные страны наращивают военный потенциал вблизи государственной границы Российской Федерации", - сказал Кулишов.

https://ria.ru/20240528/nato-1948812201.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, владимир кулишов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)