https://ria.ru/20240528/granitsa-1948831151.html
Запад наращивает военный потенциал у границы России, заявили в ФСБ
Запад наращивает военный потенциал у границы России, заявили в ФСБ - РИА Новости, 28.05.2024
Запад наращивает военный потенциал у границы России, заявили в ФСБ
Запад наращивает военный потенциал вблизи государственной границы России, оправдывая это якобы российской военной угрозой, заявил в интервью РИА Новости по... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T10:32
2024-05-28T10:32
2024-05-28T10:32
безопасность
россия
владимир кулишов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Запад наращивает военный потенциал вблизи государственной границы России, оправдывая это якобы российской военной угрозой, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов. "Прикрываясь тезисом "о российской военной угрозе", западные страны наращивают военный потенциал вблизи государственной границы Российской Федерации", - сказал Кулишов.
https://ria.ru/20240528/nato-1948812201.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир кулишов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Россия, Владимир Кулишов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Запад наращивает военный потенциал у границы России, заявили в ФСБ
Генерал ФСБ Кулишов: Запад наращивает военный потенциал вблизи госграницы России