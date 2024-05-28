https://ria.ru/20240528/granitsa-1948814747.html
В 2023 году российские пограничники изъяли свыше 30 тысяч боеприпасов
В 2023 году российские пограничники изъяли свыше 30 тысяч боеприпасов - РИА Новости, 28.05.2024
В 2023 году российские пограничники изъяли свыше 30 тысяч боеприпасов
В 2023 году российские пограничники изъяли 141 "ствол", свыше 30 тысяч боеприпасов, около 100 килограммов взрывчатки, заявил в интервью РИА Новости по случаю... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T08:04
2024-05-28T08:04
2024-05-28T08:08
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
владимир кулишов
россия
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В 2023 году российские пограничники изъяли 141 "ствол", свыше 30 тысяч боеприпасов, около 100 килограммов взрывчатки, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов."В 2023 году в пунктах пропуска через государственную границу и на приграничной территории пограничными органами изъято 141 единица огнестрельного оружия, свыше 30 тысяч боеприпасов, около 100 килограммов взрывчатых веществ, порядка 900 килограммов наркотиков и психотропных веществ", - сказал Кулишов.
https://ria.ru/20240528/pogranichnik-1948566959.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, владимир кулишов, россия
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Владимир Кулишов, Россия
В 2023 году российские пограничники изъяли свыше 30 тысяч боеприпасов
В 2023 году российские пограничники изъяли около ста килограммов взрывчатки
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В 2023 году российские пограничники изъяли 141 "ствол", свыше 30 тысяч боеприпасов, около 100 килограммов взрывчатки, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
"В 2023 году в пунктах пропуска через государственную границу и на приграничной территории пограничными органами изъято 141 единица огнестрельного оружия, свыше 30 тысяч боеприпасов, около 100 килограммов взрывчатых веществ, порядка 900 килограммов наркотиков и психотропных веществ", - сказал Кулишов.