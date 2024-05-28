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В 2023 году российские пограничники изъяли свыше 30 тысяч боеприпасов - РИА Новости, 28.05.2024
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08:04 28.05.2024 (обновлено: 08:08 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/granitsa-1948814747.html
В 2023 году российские пограничники изъяли свыше 30 тысяч боеприпасов
В 2023 году российские пограничники изъяли свыше 30 тысяч боеприпасов - РИА Новости, 28.05.2024
В 2023 году российские пограничники изъяли свыше 30 тысяч боеприпасов
В 2023 году российские пограничники изъяли 141 "ствол", свыше 30 тысяч боеприпасов, около 100 килограммов взрывчатки, заявил в интервью РИА Новости по случаю... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T08:04
2024-05-28T08:08
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
владимир кулишов
россия
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В 2023 году российские пограничники изъяли 141 "ствол", свыше 30 тысяч боеприпасов, около 100 килограммов взрывчатки, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов."В 2023 году в пунктах пропуска через государственную границу и на приграничной территории пограничными органами изъято 141 единица огнестрельного оружия, свыше 30 тысяч боеприпасов, около 100 килограммов взрывчатых веществ, порядка 900 килограммов наркотиков и психотропных веществ", - сказал Кулишов.
https://ria.ru/20240528/pogranichnik-1948566959.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, владимир кулишов, россия
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Владимир Кулишов, Россия
В 2023 году российские пограничники изъяли свыше 30 тысяч боеприпасов

В 2023 году российские пограничники изъяли около ста килограммов взрывчатки

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРоссийские пограничники
Российские пограничники - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Российские пограничники. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В 2023 году российские пограничники изъяли 141 "ствол", свыше 30 тысяч боеприпасов, около 100 килограммов взрывчатки, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
"В 2023 году в пунктах пропуска через государственную границу и на приграничной территории пограничными органами изъято 141 единица огнестрельного оружия, свыше 30 тысяч боеприпасов, около 100 килограммов взрывчатых веществ, порядка 900 килограммов наркотиков и психотропных веществ", - сказал Кулишов.
Военнослужащие пограничной службы ФСБ РФ по Челябинской области на дежурстве по охране российско-казахстанской границы - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
День пограничника в России
00:30
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьВладимир КулишовРоссия
 
 
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