https://ria.ru/20240528/granitsa-1948814747.html

В 2023 году российские пограничники изъяли свыше 30 тысяч боеприпасов

В 2023 году российские пограничники изъяли свыше 30 тысяч боеприпасов - РИА Новости, 28.05.2024

В 2023 году российские пограничники изъяли свыше 30 тысяч боеприпасов

В 2023 году российские пограничники изъяли 141 "ствол", свыше 30 тысяч боеприпасов, около 100 килограммов взрывчатки, заявил в интервью РИА Новости по случаю... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T08:04

2024-05-28T08:04

2024-05-28T08:08

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

владимир кулишов

россия

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В 2023 году российские пограничники изъяли 141 "ствол", свыше 30 тысяч боеприпасов, около 100 килограммов взрывчатки, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов."В 2023 году в пунктах пропуска через государственную границу и на приграничной территории пограничными органами изъято 141 единица огнестрельного оружия, свыше 30 тысяч боеприпасов, около 100 килограммов взрывчатых веществ, порядка 900 килограммов наркотиков и психотропных веществ", - сказал Кулишов.

https://ria.ru/20240528/pogranichnik-1948566959.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, владимир кулишов, россия