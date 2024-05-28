В Госдуме предложили изменить подход к пожарному надзору после "Крокуса"
Делягин обратился к Мишустину с предложением изменить подход к пожарному надзору
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Пожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Зампред комитета ГД по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением пересмотреть подход к государственному пожарному надзору в связи с пожаром в "Крокус сити холле". Обращение опубликовано в Telegram-канале депутата.
Он отметил, что сейчас в основе пожарного надзора лежит риск-ориентированный подход, при котором периодичность и интенсивность мероприятий по контролю определяется исходя из отнесения объектов к определенной категории риска. Здание "Крокуса" относилось к объектам контроля с недостаточно высокой категорией риска, следствием этого стало отсутствие надзора органами МЧС за эксплуатацией здания, считает депутат.
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"Это свидетельствует об объективной необходимости пересмотра политики организации государственного пожарного надзора ... Прошу вас рассмотреть целесообразность корректировки риск-ориентированного подхода", - следует из письма Делягина.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.