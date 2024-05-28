Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили изменить подход к пожарному надзору после "Крокуса" - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:05 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/gosduma-1948968592.html
В Госдуме предложили изменить подход к пожарному надзору после "Крокуса"
В Госдуме предложили изменить подход к пожарному надзору после "Крокуса" - РИА Новости, 28.05.2024
В Госдуме предложили изменить подход к пожарному надзору после "Крокуса"
Зампред комитета ГД по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением пересмотреть подход к... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T18:05
2024-05-28T18:05
коммерческая недвижимость
красногорск
михаил делягин
михаил мишустин
крокус сити холл
госдума рф
крокус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936540387_320:223:2403:1395_1920x0_80_0_0_6207122a6b2dc6155e6653d64575286b.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Зампред комитета ГД по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением пересмотреть подход к государственному пожарному надзору в связи с пожаром в "Крокус сити холле". Обращение опубликовано в Telegram-канале депутата. Он отметил, что сейчас в основе пожарного надзора лежит риск-ориентированный подход, при котором периодичность и интенсивность мероприятий по контролю определяется исходя из отнесения объектов к определенной категории риска. Здание "Крокуса" относилось к объектам контроля с недостаточно высокой категорией риска, следствием этого стало отсутствие надзора органами МЧС за эксплуатацией здания, считает депутат. "Это свидетельствует об объективной необходимости пересмотра политики организации государственного пожарного надзора ... Прошу вас рассмотреть целесообразность корректировки риск-ориентированного подхода", - следует из письма Делягина. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
https://ria.ru/20240524/naryshkin-1948094892.html
https://ria.ru/20240528/krokus-1948803413.html
красногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936540387_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dfcde525e275afa4984b4ccd5f211f92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коммерческая недвижимость, красногорск, михаил делягин, михаил мишустин, крокус сити холл, госдума рф, крокус
Коммерческая недвижимость, Красногорск, Михаил Делягин, Михаил Мишустин, Крокус Сити Холл, Госдума РФ, Крокус
В Госдуме предложили изменить подход к пожарному надзору после "Крокуса"

Делягин обратился к Мишустину с предложением изменить подход к пожарному надзору

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Пожарные тушат горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Пожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Зампред комитета ГД по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением пересмотреть подход к государственному пожарному надзору в связи с пожаром в "Крокус сити холле". Обращение опубликовано в Telegram-канале депутата.
Он отметил, что сейчас в основе пожарного надзора лежит риск-ориентированный подход, при котором периодичность и интенсивность мероприятий по контролю определяется исходя из отнесения объектов к определенной категории риска. Здание "Крокуса" относилось к объектам контроля с недостаточно высокой категорией риска, следствием этого стало отсутствие надзора органами МЧС за эксплуатацией здания, считает депутат.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Нарышкин прокомментировал теракт в "Крокусе"
24 мая, 12:40
"Это свидетельствует об объективной необходимости пересмотра политики организации государственного пожарного надзора ... Прошу вас рассмотреть целесообразность корректировки риск-ориентированного подхода", - следует из письма Делягина.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Страховщик еще не принял решение по зданию "Крокус Сити Холла"
Вчера, 02:35
 
Коммерческая недвижимостьКрасногорскМихаил ДелягинМихаил МишустинКрокус Сити ХоллГосдума РФКрокус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала