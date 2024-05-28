https://ria.ru/20240528/gosduma-1948968592.html

В Госдуме предложили изменить подход к пожарному надзору после "Крокуса"

В Госдуме предложили изменить подход к пожарному надзору после "Крокуса" - РИА Новости, 28.05.2024

В Госдуме предложили изменить подход к пожарному надзору после "Крокуса"

Зампред комитета ГД по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением пересмотреть подход к... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T18:05

2024-05-28T18:05

2024-05-28T18:05

коммерческая недвижимость

красногорск

михаил делягин

михаил мишустин

крокус сити холл

госдума рф

крокус

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Зампред комитета ГД по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением пересмотреть подход к государственному пожарному надзору в связи с пожаром в "Крокус сити холле". Обращение опубликовано в Telegram-канале депутата. Он отметил, что сейчас в основе пожарного надзора лежит риск-ориентированный подход, при котором периодичность и интенсивность мероприятий по контролю определяется исходя из отнесения объектов к определенной категории риска. Здание "Крокуса" относилось к объектам контроля с недостаточно высокой категорией риска, следствием этого стало отсутствие надзора органами МЧС за эксплуатацией здания, считает депутат. "Это свидетельствует об объективной необходимости пересмотра политики организации государственного пожарного надзора ... Прошу вас рассмотреть целесообразность корректировки риск-ориентированного подхода", - следует из письма Делягина. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.

https://ria.ru/20240524/naryshkin-1948094892.html

https://ria.ru/20240528/krokus-1948803413.html

красногорск

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