https://ria.ru/20240528/gosduma-1948909684.html

ГД приняла закон для минимизации потерь участников клиринга при банкротстве

ГД приняла закон для минимизации потерь участников клиринга при банкротстве - РИА Новости, 28.05.2024

ГД приняла закон для минимизации потерь участников клиринга при банкротстве

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на минимизацию потерь участников клиринга при банкротстве. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T14:59

2024-05-28T14:59

2024-05-28T14:59

экономика

анатолий аксаков

госдума рф

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на минимизацию потерь участников клиринга при банкротстве. Сейчас в случае банкротства участника клиринга (а если это кредитная организация, то и в случае отзыва у нее лицензии), обязательства такого участника прекращаются на дату, определенную в соответствии с правилами клиринга; или следующую за датой принятия судебного решения о банкротстве и об открытии конкурсного производства; либо следующую за датой отзыва банковской лицензии - в зависимости от того, какая из этих дат наступила раньше. Закон увеличивает с одного до трех дней срок для прекращения обязательств участника клиринга в случае принятия судебного решения о его банкротстве и об открытии конкурсного производства. Это позволит бирже продать имущество по более выгодной цене, пояснял на предыдущей неделе председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он обращал внимание, что бывают ситуации, когда в один день продается имущество и при этом действуют большие скидки, в результате чего страдают и кредиторы, и участники клиринга. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20240528/sud-1948902141.html

https://ria.ru/20240502/blinovskaya-1943488392.html

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экономика, анатолий аксаков, госдума рф