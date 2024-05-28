https://ria.ru/20240528/gosduma-1948899257.html

ГД денонсировала соглашение с Киевом об информационно-культурных центрах

ГД денонсировала соглашение с Киевом об информационно-культурных центрах - РИА Новости, 28.05.2024

ГД денонсировала соглашение с Киевом об информационно-культурных центрах

Госдума на пленарном заседании приняла закон о денонсации соглашения с кабмином Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T14:25

2024-05-28T14:25

2024-05-28T14:35

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о денонсации соглашения с кабмином Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров."Денонсировать соглашение между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров, подписанное в городе Москве 27 февраля 1998 года", - сказано в проекте федерального закона.В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что соглашением предусматривалось создание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве, который был открыт в 2007 году и размещался в помещениях на правах аренды. После 2014 года он функционировал в крайне сложных условиях, подвергался нападениям националистических группировок, а в 2021 году РЦНК был вынужден полностью свернуть работу."В соответствии со статьей 2 соглашения, центры должны вести свою деятельность под руководством соответствующих глав дипломатических представительств. После разрыва Украиной дипломатических отношений с Россией осуществление такого руководства фактически невозможно", - сказано в документе.

https://ria.ru/20240524/piskarev-1948105947.html

https://ria.ru/20240527/zelenskiy-1948459997.html

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