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ГД денонсировала соглашение с Киевом об информационно-культурных центрах - РИА Новости, 28.05.2024
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14:25 28.05.2024 (обновлено: 14:35 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/gosduma-1948899257.html
ГД денонсировала соглашение с Киевом об информационно-культурных центрах
ГД денонсировала соглашение с Киевом об информационно-культурных центрах - РИА Новости, 28.05.2024
ГД денонсировала соглашение с Киевом об информационно-культурных центрах
Госдума на пленарном заседании приняла закон о денонсации соглашения с кабмином Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T14:25
2024-05-28T14:35
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о денонсации соглашения с кабмином Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров."Денонсировать соглашение между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров, подписанное в городе Москве 27 февраля 1998 года", - сказано в проекте федерального закона.В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что соглашением предусматривалось создание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве, который был открыт в 2007 году и размещался в помещениях на правах аренды. После 2014 года он функционировал в крайне сложных условиях, подвергался нападениям националистических группировок, а в 2021 году РЦНК был вынужден полностью свернуть работу."В соответствии со статьей 2 соглашения, центры должны вести свою деятельность под руководством соответствующих глав дипломатических представительств. После разрыва Украиной дипломатических отношений с Россией осуществление такого руководства фактически невозможно", - сказано в документе.
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украина, москва, киев, рцнк, госдума рф
Украина, Москва, Киев, РЦНК, Госдума РФ
ГД денонсировала соглашение с Киевом об информационно-культурных центрах

Госдума денонсировала соглашение с Украиной об информационно-культурных центрах

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о денонсации соглашения с кабмином Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров.
"Денонсировать соглашение между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров, подписанное в городе Москве 27 февраля 1998 года", - сказано в проекте федерального закона.
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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что соглашением предусматривалось создание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве, который был открыт в 2007 году и размещался в помещениях на правах аренды. После 2014 года он функционировал в крайне сложных условиях, подвергался нападениям националистических группировок, а в 2021 году РЦНК был вынужден полностью свернуть работу.
"В соответствии со статьей 2 соглашения, центры должны вести свою деятельность под руководством соответствующих глав дипломатических представительств. После разрыва Украиной дипломатических отношений с Россией осуществление такого руководства фактически невозможно", - сказано в документе.
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Срок годности Владимира Зеленского истек
27 мая, 08:00
 
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