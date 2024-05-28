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Госдума в июне рассмотрит новые критерии признания зарубежных организаций
Госдума в июне рассмотрит новые критерии признания зарубежных организаций - РИА Новости, 28.05.2024
Госдума в июне рассмотрит новые критерии признания зарубежных организаций
Госдума в июне рассмотрит законопроекты, которые расширяют критерии признания нежелательными в России зарубежных организаций и предусматривают ответственность... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T09:57
2024-05-28T09:57
2024-05-28T10:06
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Госдума в июне рассмотрит законопроекты, которые расширяют критерии признания нежелательными в России зарубежных организаций и предусматривают ответственность за участие в их деятельности, заявил во вторник глава комиссии ГД по противодействию иностранному вмешательству Василий Пискарев."На пленарных заседаниях в июне Госдума рассмотрит наши законопроекты, которые расширяют критерии признания нежелательными в России зарубежных организаций, а также предусматривают ответственность за участие в их деятельности", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.Депутат напомнил, что речь идет о возможности признания нежелательной деятельности не только неправительственных зарубежных организаций, но и тех, которые учреждены госорганами зарубежных государств. По его словам, инициатива направлена, в том числе, на признание нежелательной деятельности "пропагандистских машин НАТО".
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госдума рф, россия
Госдума в июне рассмотрит новые критерии признания зарубежных организаций
ГД в июне пересмотрит критерии признания нежелательными зарубежных организаций
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Госдума в июне рассмотрит законопроекты, которые расширяют критерии признания нежелательными в России зарубежных организаций и предусматривают ответственность за участие в их деятельности, заявил во вторник глава комиссии ГД по противодействию иностранному вмешательству Василий Пискарев.
"На пленарных заседаниях в июне Госдума рассмотрит наши законопроекты, которые расширяют критерии признания нежелательными в России зарубежных организаций, а также предусматривают ответственность за участие в их деятельности", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.
Депутат напомнил, что речь идет о возможности признания нежелательной деятельности не только неправительственных зарубежных организаций, но и тех, которые учреждены госорганами зарубежных государств. По его словам, инициатива направлена, в том числе, на признание нежелательной деятельности "пропагандистских машин НАТО
".