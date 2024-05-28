https://ria.ru/20240528/gosduma-1948824643.html

Госдума в июне рассмотрит новые критерии признания зарубежных организаций

Госдума в июне рассмотрит новые критерии признания зарубежных организаций - РИА Новости, 28.05.2024

Госдума в июне рассмотрит новые критерии признания зарубежных организаций

Госдума в июне рассмотрит законопроекты, которые расширяют критерии признания нежелательными в России зарубежных организаций и предусматривают ответственность... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T09:57

2024-05-28T09:57

2024-05-28T10:06

госдума рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_a722822a79980a5e8a9c2787e0f82145.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Госдума в июне рассмотрит законопроекты, которые расширяют критерии признания нежелательными в России зарубежных организаций и предусматривают ответственность за участие в их деятельности, заявил во вторник глава комиссии ГД по противодействию иностранному вмешательству Василий Пискарев."На пленарных заседаниях в июне Госдума рассмотрит наши законопроекты, которые расширяют критерии признания нежелательными в России зарубежных организаций, а также предусматривают ответственность за участие в их деятельности", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.Депутат напомнил, что речь идет о возможности признания нежелательной деятельности не только неправительственных зарубежных организаций, но и тех, которые учреждены госорганами зарубежных государств. По его словам, инициатива направлена, в том числе, на признание нежелательной деятельности "пропагандистских машин НАТО".

https://ria.ru/20240518/materialy-1946845045.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, россия