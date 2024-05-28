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США пригрозили Грузии последствиями из-за закона об иноагентах
США пригрозили Грузии последствиями из-за закона об иноагентах - РИА Новости, 28.05.2024
США пригрозили Грузии последствиями из-за закона об иноагентах
США осуждают решение парламента Грузии по закону об иноагентах, угрожают визовыми ограничениями и последствиями для евроинтеграции, заявил во вторник... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T20:31
2024-05-28T20:31
2024-05-28T21:01
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саломе зурабишвили
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. США осуждают решение парламента Грузии по закону об иноагентах, угрожают визовыми ограничениями и последствиями для евроинтеграции, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер."Соединенные Штаты осуждают это действие. Одобрив закон, правящая партия "Грузинская мечта" отодвинула страну дальше от пути европейской интеграции и проигнорировала евроатлантические устремления грузинского народа", - сообщил он журналистам на брифинге.По словам Миллера, решение грузинских парламентариев "угрожает демократическому пути и будущему экономической безопасности" Грузии, членству в ЕС и отношениям в США. Он также добавил, что Вашингтон готов вводить визовые ограничения против тех грузинских политиков и членов их семей, которые якобы подрывают демократические процессы в своей стране.Парламент Грузии на пленарном заседании во вторник большинством голосов преодолел вето президента Саломе Зурабишвили, которое она наложила на закон об иноагентах, заседание транслировалось на сайте высшего законодательного органа страны.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Протесты против закона об иноагентах перед зданием парламента в Тбилиси
Сотни противников закона об иноагентах собрались на акцию протеста перед зданием парламента в Тбилиси после того, как депутаты большинством голосов преодолели вето президента на этот закон
2024-05-28T20:31
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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грузия, сша, в мире, государственный департамент сша, видео, саломе зурабишвили, евросоюз
Грузия, США, В мире, Государственный департамент США, Саломе Зурабишвили, Евросоюз
США пригрозили Грузии последствиями из-за закона об иноагентах
ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. США осуждают решение парламента Грузии по закону об иноагентах, угрожают визовыми ограничениями и последствиями для евроинтеграции, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
2024-05-28T20:31
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PT0M07S
США пригрозили Грузии последствиями из-за закона об иноагентах
Госдеп пригрозил Грузии санкциями за решение парламента по закону об иноагентах