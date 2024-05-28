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США пригрозили Грузии последствиями из-за закона об иноагентах - РИА Новости, 28.05.2024
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20:31 28.05.2024 (обновлено: 21:01 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/gosdep-1948998265.html
США пригрозили Грузии последствиями из-за закона об иноагентах
США пригрозили Грузии последствиями из-за закона об иноагентах - РИА Новости, 28.05.2024
США пригрозили Грузии последствиями из-за закона об иноагентах
США осуждают решение парламента Грузии по закону об иноагентах, угрожают визовыми ограничениями и последствиями для евроинтеграции, заявил во вторник... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T20:31
2024-05-28T21:01
грузия
сша
в мире
государственный департамент сша
саломе зурабишвили
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. США осуждают решение парламента Грузии по закону об иноагентах, угрожают визовыми ограничениями и последствиями для евроинтеграции, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер."Соединенные Штаты осуждают это действие. Одобрив закон, правящая партия "Грузинская мечта" отодвинула страну дальше от пути европейской интеграции и проигнорировала евроатлантические устремления грузинского народа", - сообщил он журналистам на брифинге.По словам Миллера, решение грузинских парламентариев "угрожает демократическому пути и будущему экономической безопасности" Грузии, членству в ЕС и отношениям в США. Он также добавил, что Вашингтон готов вводить визовые ограничения против тех грузинских политиков и членов их семей, которые якобы подрывают демократические процессы в своей стране.Парламент Грузии на пленарном заседании во вторник большинством голосов преодолел вето президента Саломе Зурабишвили, которое она наложила на закон об иноагентах, заседание транслировалось на сайте высшего законодательного органа страны.
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Протесты против закона об иноагентах перед зданием парламента в Тбилиси
Сотни противников закона об иноагентах собрались на акцию протеста перед зданием парламента в Тбилиси после того, как депутаты большинством голосов преодолели вето президента на этот закон
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грузия, сша, в мире, государственный департамент сша, видео, саломе зурабишвили, евросоюз
Грузия, США, В мире, Государственный департамент США, Саломе Зурабишвили, Евросоюз
США пригрозили Грузии последствиями из-за закона об иноагентах
ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. США осуждают решение парламента Грузии по закону об иноагентах, угрожают визовыми ограничениями и последствиями для евроинтеграции, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
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США пригрозили Грузии последствиями из-за закона об иноагентах

Госдеп пригрозил Грузии санкциями за решение парламента по закону об иноагентах

© Sputnik / StringerОппозиция против закона об иноагентах у здания Парламента Грузии
Оппозиция против закона об иноагентах у здания Парламента Грузии - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Sputnik / Stringer
Оппозиция против закона об иноагентах у здания Парламента Грузии . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. США осуждают решение парламента Грузии по закону об иноагентах, угрожают визовыми ограничениями и последствиями для евроинтеграции, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
«
"Соединенные Штаты осуждают это действие. Одобрив закон, правящая партия "Грузинская мечта" отодвинула страну дальше от пути европейской интеграции и проигнорировала евроатлантические устремления грузинского народа", - сообщил он журналистам на брифинге.
По словам Миллера, решение грузинских парламентариев "угрожает демократическому пути и будущему экономической безопасности" Грузии, членству в ЕС и отношениям в США. Он также добавил, что Вашингтон готов вводить визовые ограничения против тех грузинских политиков и членов их семей, которые якобы подрывают демократические процессы в своей стране.
Парламент Грузии на пленарном заседании во вторник большинством голосов преодолел вето президента Саломе Зурабишвили, которое она наложила на закон об иноагентах, заседание транслировалось на сайте высшего законодательного органа страны.
 
ГрузияСШАВ миреГосударственный департамент СШАСаломе ЗурабишвилиЕвросоюз
 
 
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