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Задержанный военкоматом главред украинского издания решил вступить в ВСУ - РИА Новости, 28.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:23 28.05.2024 (обновлено: 02:41 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/glavred-1948797849.html
Задержанный военкоматом главред украинского издания решил вступить в ВСУ
Задержанный военкоматом главред украинского издания решил вступить в ВСУ - РИА Новости, 28.05.2024
Задержанный военкоматом главред украинского издания решил вступить в ВСУ
Задержанный сотрудниками военкомата главред украинской "Экономической правды" Дмитрий Денков заявил, что нашел общий язык с военными и скоро примкнет к... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T00:23
2024-05-28T02:41
специальная военная операция на украине
в мире
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одесская область
россия
владимир зеленский
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Задержанный сотрудниками военкомата главред украинской "Экономической правды" Дмитрий Денков заявил, что нашел общий язык с военными и скоро примкнет к подходящему для него подразделению.Ранее в понедельник украинские СМИ сообщили, что сотрудники военкомата в городе Белгород-Днестровский в Одесской области Украины задержали главного редактора украинского издания "Экономическая правда" Дмитрия Денкова. Его лишили средств связи, родные журналиста обратились в полицию."Мы пришли к взаимопониманию с Белгород-Днестровским ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы — Прим. Ред.) и вскоре я присоединюсь к подразделению, к которому хотел присоединиться еще до этого инцидента. Скоро расскажу. Это лучший для меня вариант", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Денкова в соцсети Facebook* (запрещена в России как экстремистская).Где именно ему придется служить, и почему он внезапно решил сменить род деятельности, журналист не сообщил.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.В апреле президент Украины подписал закон об ужесточении мер мобилизации. Документ вводит электронные повестки, обязательное обновление данных в военкоматах и серьезные санкции против уклонистов.Как сообщал 5 апреля уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, с начала года в стране увеличилось количество обращений граждан, связанных с конфликтными ситуациями и резонансными случаями грубой мобилизации представителями военкоматов, при этом ни один военный не понес наказание за превышение полномочий. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240527/smi-1948740388.html
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в мире, украина, одесская область, россия, владимир зеленский, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесская область, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины
Задержанный военкоматом главред украинского издания решил вступить в ВСУ

Главред украинской "Экономической правды" Денков заявил, что отправится на фронт

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Задержанный сотрудниками военкомата главред украинской "Экономической правды" Дмитрий Денков заявил, что нашел общий язык с военными и скоро примкнет к подходящему для него подразделению.
Ранее в понедельник украинские СМИ сообщили, что сотрудники военкомата в городе Белгород-Днестровский в Одесской области Украины задержали главного редактора украинского издания "Экономическая правда" Дмитрия Денкова. Его лишили средств связи, родные журналиста обратились в полицию.
Одесса - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Под Одессой военкомы задержали главного редактора "Экономической правды"
Вчера, 18:36
"Мы пришли к взаимопониманию с Белгород-Днестровским ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы — Прим. Ред.) и вскоре я присоединюсь к подразделению, к которому хотел присоединиться еще до этого инцидента. Скоро расскажу. Это лучший для меня вариант", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Денкова в соцсети Facebook* (запрещена в России как экстремистская).
Где именно ему придется служить, и почему он внезапно решил сменить род деятельности, журналист не сообщил.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
В апреле президент Украины подписал закон об ужесточении мер мобилизации. Документ вводит электронные повестки, обязательное обновление данных в военкоматах и серьезные санкции против уклонистов.
Как сообщал 5 апреля уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, с начала года в стране увеличилось количество обращений граждан, связанных с конфликтными ситуациями и резонансными случаями грубой мобилизации представителями военкоматов, при этом ни один военный не понес наказание за превышение полномочий.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
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20 мая, 11:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдесская областьРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий ЛубинецВооруженные силы Украины
 
 
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