Задержанный военкоматом главред украинского издания решил вступить в ВСУ
Главред украинской "Экономической правды" Денков заявил, что отправится на фронт
© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты недалеко от линии фронта под Авдеевкой. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Задержанный сотрудниками военкомата главред украинской "Экономической правды" Дмитрий Денков заявил, что нашел общий язык с военными и скоро примкнет к подходящему для него подразделению.
Ранее в понедельник украинские СМИ сообщили, что сотрудники военкомата в городе Белгород-Днестровский в Одесской области Украины задержали главного редактора украинского издания "Экономическая правда" Дмитрия Денкова. Его лишили средств связи, родные журналиста обратились в полицию.
"Мы пришли к взаимопониманию с Белгород-Днестровским ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы — Прим. Ред.) и вскоре я присоединюсь к подразделению, к которому хотел присоединиться еще до этого инцидента. Скоро расскажу. Это лучший для меня вариант", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Денкова в соцсети Facebook* (запрещена в России как экстремистская).
Где именно ему придется служить, и почему он внезапно решил сменить род деятельности, журналист не сообщил.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
В апреле президент Украины подписал закон об ужесточении мер мобилизации. Документ вводит электронные повестки, обязательное обновление данных в военкоматах и серьезные санкции против уклонистов.
Как сообщал 5 апреля уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, с начала года в стране увеличилось количество обращений граждан, связанных с конфликтными ситуациями и резонансными случаями грубой мобилизации представителями военкоматов, при этом ни один военный не понес наказание за превышение полномочий.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.