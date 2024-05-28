https://ria.ru/20240528/glavred-1948797849.html

Задержанный военкоматом главред украинского издания решил вступить в ВСУ

Задержанный военкоматом главред украинского издания решил вступить в ВСУ - РИА Новости, 28.05.2024

Задержанный военкоматом главред украинского издания решил вступить в ВСУ

Задержанный сотрудниками военкомата главред украинской "Экономической правды" Дмитрий Денков заявил, что нашел общий язык с военными и скоро примкнет к... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T00:23

2024-05-28T00:23

2024-05-28T02:41

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Задержанный сотрудниками военкомата главред украинской "Экономической правды" Дмитрий Денков заявил, что нашел общий язык с военными и скоро примкнет к подходящему для него подразделению.Ранее в понедельник украинские СМИ сообщили, что сотрудники военкомата в городе Белгород-Днестровский в Одесской области Украины задержали главного редактора украинского издания "Экономическая правда" Дмитрия Денкова. Его лишили средств связи, родные журналиста обратились в полицию."Мы пришли к взаимопониманию с Белгород-Днестровским ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы — Прим. Ред.) и вскоре я присоединюсь к подразделению, к которому хотел присоединиться еще до этого инцидента. Скоро расскажу. Это лучший для меня вариант", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Денкова в соцсети Facebook* (запрещена в России как экстремистская).Где именно ему придется служить, и почему он внезапно решил сменить род деятельности, журналист не сообщил.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.В апреле президент Украины подписал закон об ужесточении мер мобилизации. Документ вводит электронные повестки, обязательное обновление данных в военкоматах и серьезные санкции против уклонистов.Как сообщал 5 апреля уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, с начала года в стране увеличилось количество обращений граждан, связанных с конфликтными ситуациями и резонансными случаями грубой мобилизации представителями военкоматов, при этом ни один военный не понес наказание за превышение полномочий. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240527/smi-1948740388.html

https://ria.ru/20240520/uklonisty-1947154966.html

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в мире, украина, одесская область, россия, владимир зеленский, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины