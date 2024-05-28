https://ria.ru/20240528/fsb-1948871240.html

Хельсинки развязал кризис на границе с Россией по указке США, сообщила ФСБ

Хельсинки развязал кризис на границе с Россией по указке США, сообщила ФСБ - РИА Новости, 28.05.2024

Хельсинки развязал кризис на границе с Россией по указке США, сообщила ФСБ

Власти Финляндии устроили "миграционный кризис" на границе с Россией по указке США, чтобы разместить войска НАТО, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T12:49

2024-05-28T12:49

2024-05-28T17:52

россия

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир кулишов

финляндия

хельсинки

фсб

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Власти Финляндии устроили "миграционный кризис" на границе с Россией по указке США, чтобы разместить войска НАТО, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов."Полагаем, что преднамеренное провоцирование "миграционного кризиса" на российско-финляндской государственной границе необходимо властям Финляндии для реализации планов НАТО, и прежде всего США, по развертыванию военно-полевой инфраструктуры и размещению иностранных войск на своей территории, в том числе в приграничных с Россией районах", — сказал генерал армии.Об этом говорят как договоренности между Вашингтоном и Хельсинки в военной сфере от декабря 2023 года, так и интенсивное инженерно-техническое оборудование границы, пояснил он.Обострению обстановки предшествовало закрытие властями Финляндии пунктов пропуска и прекращение международного пассажирского сообщения, напомнил Кулишов. Это объяснялось якобы умышленными действиями России по выдавливанию мигрантов в страны Евросоюза."В частности, незадолго до так называемого наплыва иностранных мигрантов из России в западных СМИ и соцсетях финляндской стороной активно размещалась информация о готовности Хельсинки предоставлять убежище всем иностранцам, включая лиц, прибывших в республику незаконно. Данные публикации стимулировали увеличение потока иностранных граждан, прежде всего выходцев из стран Африки, Ближнего Востока и Южной Азии", — рассказал руководитель погранслужбы.Он уточнил, что в ноябре 2023 года на границу прибыли около двух тысяч иностранцев.Финляндия с ноября 2023 года начала вводить ограничения на пересечение границы из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Сейчас граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП, подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20240528/nato-1948840057.html

https://ria.ru/20240525/amerika-1948228135.html

https://ria.ru/20240528/nato-1948812201.html

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россия, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир кулишов, финляндия, хельсинки, фсб