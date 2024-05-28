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ФСБ обвинила Финляндию в провоцировании миграционного кризиса на границе - РИА Новости, 28.05.2024
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12:37 28.05.2024 (обновлено: 12:41 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/fsb-1948866739.html
ФСБ обвинила Финляндию в провоцировании миграционного кризиса на границе
ФСБ обвинила Финляндию в провоцировании миграционного кризиса на границе - РИА Новости, 28.05.2024
ФСБ обвинила Финляндию в провоцировании миграционного кризиса на границе
Так называемый миграционный кризис на границе России и Финляндии на самом деле был спровоцирован Хельсинки, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T12:37
2024-05-28T12:41
россия
хельсинки
финляндия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Так называемый миграционный кризис на границе России и Финляндии на самом деле был спровоцирован Хельсинки, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.Обострению обстановки на границе с Финляндией предшествовали односторонние шаги Хельсинки по закрытию в конце 2023 года пунктов пропуска и прекращению международного пассажирского сообщения, что мотивировалось якобы умышленными действиями России по выдавливанию мигрантов в страны Евросоюза, отметил Кулишов."В действительности "миграционный кризис" спровоцирован самими властями Финляндии", - подчеркнул он."В частности, незадолго до так называемого наплыва иностранных мигрантов из России в западных СМИ и соцсетях финляндской стороной активно размещалась информация о готовности Хельсинки предоставлять убежище всем иностранцам, включая лиц, прибывших в республику незаконно. Данные публикации стимулировали увеличение потока иностранных граждан, прежде всего выходцев из стран Африки, Ближнего Востока и Южной Азии", - сказал Кулишов.По его словам, в ноябре 2023 года на российско-финляндский участок границы прибыли около 2 тысячи иностранцев, "изыскивающих возможность выезда в Европу в поисках лучших условий жизни", свыше одной тысячи человек из которых в установленном порядке убыли на территорию Финляндии. "В данный период фиксировалось пятикратное увеличение количества попыток незаконного пересечения границы иностранцами", - отметил Кулишов."Вследствие поэтапного введения финляндской стороной ограничений на пересечение государственной границы отмечалось смещение миграционного потока в северные регионы России, что на момент закрытия в ноябре 2023 года последнего пункта пропуска "Райа-Йоосеппи – Лотта" привело к скоплению в окрестностях села Алакуртти Мурманской области порядка 500 человек, которые фактически стали заложниками финской пропаганды и остались перед "закрытыми европейскими воротами" в суровых зимних условиях", - добавил генерал.Российская сторона оказала необходимое содействие иностранцам по возвращению их в страны исхода, что позволило стабилизировать ситуацию и не допустить роста количества нарушений государственной границы, подчеркнул Кулишов.
https://ria.ru/20240528/granitsa-1948854216.html
https://ria.ru/20240528/nato-1948840057.html
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россия, хельсинки, финляндия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Хельсинки, Финляндия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ обвинила Финляндию в провоцировании миграционного кризиса на границе

ФСБ: миграционный кризис на границе России и Финляндии спровоцирован Хельсинки

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкАвтомобили на пункте пропуска Вяртсиля на российско-финской границе
Автомобили на пункте пропуска Вяртсиля на российско-финской границе - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Автомобили на пункте пропуска Вяртсиля на российско-финской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Так называемый миграционный кризис на границе России и Финляндии на самом деле был спровоцирован Хельсинки, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
Обострению обстановки на границе с Финляндией предшествовали односторонние шаги Хельсинки по закрытию в конце 2023 года пунктов пропуска и прекращению международного пассажирского сообщения, что мотивировалось якобы умышленными действиями России по выдавливанию мигрантов в страны Евросоюза, отметил Кулишов.
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"В действительности "миграционный кризис" спровоцирован самими властями Финляндии", - подчеркнул он.
"В частности, незадолго до так называемого наплыва иностранных мигрантов из России в западных СМИ и соцсетях финляндской стороной активно размещалась информация о готовности Хельсинки предоставлять убежище всем иностранцам, включая лиц, прибывших в республику незаконно. Данные публикации стимулировали увеличение потока иностранных граждан, прежде всего выходцев из стран Африки, Ближнего Востока и Южной Азии", - сказал Кулишов.
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По его словам, в ноябре 2023 года на российско-финляндский участок границы прибыли около 2 тысячи иностранцев, "изыскивающих возможность выезда в Европу в поисках лучших условий жизни", свыше одной тысячи человек из которых в установленном порядке убыли на территорию Финляндии. "В данный период фиксировалось пятикратное увеличение количества попыток незаконного пересечения границы иностранцами", - отметил Кулишов.
"Вследствие поэтапного введения финляндской стороной ограничений на пересечение государственной границы отмечалось смещение миграционного потока в северные регионы России, что на момент закрытия в ноябре 2023 года последнего пункта пропуска "Райа-Йоосеппи – Лотта" привело к скоплению в окрестностях села Алакуртти Мурманской области порядка 500 человек, которые фактически стали заложниками финской пропаганды и остались перед "закрытыми европейскими воротами" в суровых зимних условиях", - добавил генерал.
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Российская сторона оказала необходимое содействие иностранцам по возвращению их в страны исхода, что позволило стабилизировать ситуацию и не допустить роста количества нарушений государственной границы, подчеркнул Кулишов.
 
РоссияХельсинкиФинляндияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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