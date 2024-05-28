https://ria.ru/20240528/fsb-1948866739.html

ФСБ обвинила Финляндию в провоцировании миграционного кризиса на границе

ФСБ обвинила Финляндию в провоцировании миграционного кризиса на границе - РИА Новости, 28.05.2024

ФСБ обвинила Финляндию в провоцировании миграционного кризиса на границе

Так называемый миграционный кризис на границе России и Финляндии на самом деле был спровоцирован Хельсинки, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T12:37

2024-05-28T12:37

2024-05-28T12:41

россия

хельсинки

финляндия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896525783_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_b1bafc0514b52d532db71dd14a8a1543.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Так называемый миграционный кризис на границе России и Финляндии на самом деле был спровоцирован Хельсинки, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.Обострению обстановки на границе с Финляндией предшествовали односторонние шаги Хельсинки по закрытию в конце 2023 года пунктов пропуска и прекращению международного пассажирского сообщения, что мотивировалось якобы умышленными действиями России по выдавливанию мигрантов в страны Евросоюза, отметил Кулишов."В действительности "миграционный кризис" спровоцирован самими властями Финляндии", - подчеркнул он."В частности, незадолго до так называемого наплыва иностранных мигрантов из России в западных СМИ и соцсетях финляндской стороной активно размещалась информация о готовности Хельсинки предоставлять убежище всем иностранцам, включая лиц, прибывших в республику незаконно. Данные публикации стимулировали увеличение потока иностранных граждан, прежде всего выходцев из стран Африки, Ближнего Востока и Южной Азии", - сказал Кулишов.По его словам, в ноябре 2023 года на российско-финляндский участок границы прибыли около 2 тысячи иностранцев, "изыскивающих возможность выезда в Европу в поисках лучших условий жизни", свыше одной тысячи человек из которых в установленном порядке убыли на территорию Финляндии. "В данный период фиксировалось пятикратное увеличение количества попыток незаконного пересечения границы иностранцами", - отметил Кулишов."Вследствие поэтапного введения финляндской стороной ограничений на пересечение государственной границы отмечалось смещение миграционного потока в северные регионы России, что на момент закрытия в ноябре 2023 года последнего пункта пропуска "Райа-Йоосеппи – Лотта" привело к скоплению в окрестностях села Алакуртти Мурманской области порядка 500 человек, которые фактически стали заложниками финской пропаганды и остались перед "закрытыми европейскими воротами" в суровых зимних условиях", - добавил генерал.Российская сторона оказала необходимое содействие иностранцам по возвращению их в страны исхода, что позволило стабилизировать ситуацию и не допустить роста количества нарушений государственной границы, подчеркнул Кулишов.

https://ria.ru/20240528/granitsa-1948854216.html

https://ria.ru/20240528/nato-1948840057.html

https://ria.ru/20240524/es-1948239279.html

россия

хельсинки

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, хельсинки, финляндия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)