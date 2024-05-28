https://ria.ru/20240528/fsb-1948822809.html
Российские пограничники используют современное вооружение, заявили в ФСБ
Российские пограничники используют современное вооружение, заявили в ФСБ - РИА Новости, 28.05.2024
Российские пограничники используют современное вооружение, заявили в ФСБ
Российские пограничники на рубежах со сложной оперативной обстановкой используют полностью современные вооружения и технику, заявил в интервью РИА Новости по... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T09:44
2024-05-28T09:44
2024-05-28T09:55
безопасность
технологии
россия
владимир кулишов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские пограничники на рубежах со сложной оперативной обстановкой используют полностью современные вооружения и технику, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов. "В настоящее время доля современных образцов вооружения и техники, которые применяют российские пограничники, составляет около 70%, а на рубежах со сложной оперативной обстановкой доведена до 100%", - сказал Кулишов. По его словам, "особую нишу" занимают мобильные и стационарные оптико-электронные модули средней и большой дальности, которые с высокой долей вероятности обеспечивают обнаружение диверсионных групп противника. "Мы внимательно следим за передовыми разработками отечественной промышленности в области обеспечения безопасности и намерены внедрять самую современную технику и вооружение в интересах надежной охраны государственной границы Российской Федерации", - подчеркнул Кулишов. Сейчас в российских пограничных органах применяется более 150 наименований современных технических средств, разработанных отечественными предприятиями промышленности и отвечающих самым высоким стандартам безопасности, отметил генерал. "Их работа основана на различных физических принципах, что обеспечивает своевременное обнаружение и задержание нарушителей пограничного законодательства", - пояснил Кулишов. В 2023–2024 годах для охраны морских и сухопутных участков государственной границы на снабжение пограничных органов принято более 50 новых изделий, включая новейшие беспилотные авиационные системы, средства обнаружения и противодействия им, береговые радиолокационные станции, тепловизионно-оптические приборы и комплексы, перечислил руководитель Погранслужбы ФСБ. "На государственной границе внедряются технические средства, использующие современные цифровые технологии. В системах наблюдения применяется видеоаналитика, позволяющая на основе баз данных образов достоверно идентифицировать обнаруженные цели. Особое место отведено робототехническим комплексам воздушного и наземного типа, способным к самостоятельному анализу обстановки и принятию простейших решений", - добавил Кулишов. По его словам, продолжается совершенствование технического обеспечения подразделений береговой охраны. "В условиях использования нарушителями маломерных и быстроходных судов особое внимание уделяется созданию автоматизированной системы технического контроля (АСТК) обстановки в морях и прибрежных зонах Российской Федерации, которая позволяет не только обнаруживать малоразмерные цели, но и передавать информацию в центральную базу данных для своевременного реагирования соответствующих сил и средств пограничных органов", - сказал Кулишов. Современные технологии внедряются и в пунктах пропуска через государственную границу, отметил он. "Так, в международном аэропорту Шереметьево успешно функционирует автоматическая система паспортного контроля на основе отпечатков пальцев и фото совершеннолетних российских граждан. За трехлетний период ее использования подтверждены заданный уровень безопасности и удобство для лиц, пересекающих государственную границу. Совместно с Минтрансом России проводится работа по оснащению еще десяти пунктов пропуска аналогичной системой", - отметил Кулишов. "В воздушных пунктах пропуска московской воздушной зоны и в автомобильном пункте пропуска Маштаково вводятся процедуры обязательной биометрической идентификации личности иностранных граждан", - добавил он. По словам Кулишова, в плановом порядке продолжается оснащение подразделений пограничного контроля инспекционно-досмотровыми комплексами портального типа. "В настоящий момент семь пунктов пропуска оснащены указанным оборудованием, что способствует повышению надежности контроля транспортных средств и увеличивает их пропускную способность в целом", - сказал он.
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безопасность, технологии, россия, владимир кулишов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Технологии, Россия, Владимир Кулишов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Российские пограничники используют современное вооружение, заявили в ФСБ
Пограничники на рубежах со сложной обстановкой используют современное вооружение
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские пограничники на рубежах со сложной оперативной обстановкой используют полностью современные вооружения и технику, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
"В настоящее время доля современных образцов вооружения и техники, которые применяют российские пограничники, составляет около 70%, а на рубежах со сложной оперативной обстановкой доведена до 100%", - сказал Кулишов.
По его словам, "особую нишу" занимают мобильные и стационарные оптико-электронные модули средней и большой дальности, которые с высокой долей вероятности обеспечивают обнаружение диверсионных групп противника.
"Мы внимательно следим за передовыми разработками отечественной промышленности в области обеспечения безопасности и намерены внедрять самую современную технику и вооружение в интересах надежной охраны государственной границы Российской Федерации", - подчеркнул Кулишов.
Сейчас в российских пограничных органах применяется более 150 наименований современных технических средств, разработанных отечественными предприятиями промышленности и отвечающих самым высоким стандартам безопасности, отметил генерал. "Их работа основана на различных физических принципах, что обеспечивает своевременное обнаружение и задержание нарушителей пограничного законодательства", - пояснил Кулишов.
В 2023–2024 годах для охраны морских и сухопутных участков государственной границы на снабжение пограничных органов принято более 50 новых изделий, включая новейшие беспилотные авиационные системы, средства обнаружения и противодействия им, береговые радиолокационные станции, тепловизионно-оптические приборы и комплексы, перечислил руководитель Погранслужбы ФСБ.
"На государственной границе внедряются технические средства, использующие современные цифровые технологии. В системах наблюдения применяется видеоаналитика, позволяющая на основе баз данных образов достоверно идентифицировать обнаруженные цели. Особое место отведено робототехническим комплексам воздушного и наземного типа, способным к самостоятельному анализу обстановки и принятию простейших решений", - добавил Кулишов.
По его словам, продолжается совершенствование технического обеспечения подразделений береговой охраны.
"В условиях использования нарушителями маломерных и быстроходных судов особое внимание уделяется созданию автоматизированной системы технического контроля (АСТК) обстановки в морях и прибрежных зонах Российской Федерации, которая позволяет не только обнаруживать малоразмерные цели, но и передавать информацию в центральную базу данных для своевременного реагирования соответствующих сил и средств пограничных органов", - сказал Кулишов.
Современные технологии внедряются и в пунктах пропуска через государственную границу, отметил он.
"Так, в международном аэропорту Шереметьево
успешно функционирует автоматическая система паспортного контроля на основе отпечатков пальцев и фото совершеннолетних российских граждан. За трехлетний период ее использования подтверждены заданный уровень безопасности и удобство для лиц, пересекающих государственную границу. Совместно с Минтрансом России проводится работа по оснащению еще десяти пунктов пропуска аналогичной системой", - отметил Кулишов.
"В воздушных пунктах пропуска московской воздушной зоны и в автомобильном пункте пропуска Маштаково вводятся процедуры обязательной биометрической идентификации личности иностранных граждан", - добавил он.
По словам Кулишова, в плановом порядке продолжается оснащение подразделений пограничного контроля инспекционно-досмотровыми комплексами портального типа. "В настоящий момент семь пунктов пропуска оснащены указанным оборудованием, что способствует повышению надежности контроля транспортных средств и увеличивает их пропускную способность в целом", - сказал он.