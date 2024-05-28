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В ФСБ рассказали об обмене данными с Минском о подходах к охране госграницы - РИА Новости, 28.05.2024
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06:51 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/fsb-1948811928.html
В ФСБ рассказали об обмене данными с Минском о подходах к охране госграницы
В ФСБ рассказали об обмене данными с Минском о подходах к охране госграницы - РИА Новости, 28.05.2024
В ФСБ рассказали об обмене данными с Минском о подходах к охране госграницы
Москва и Минск обмениваются информацией о новых подходах к охране государственной границы, регулярно проводятся совместные специальные операции, направленные на РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T06:51
2024-05-28T06:51
владимир кулишов
минск
россия
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Москва и Минск обмениваются информацией о новых подходах к охране государственной границы, регулярно проводятся совместные специальные операции, направленные на повышение уровня пограничной безопасности Союзного государства, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов. "Взаимодействие с белорусскими партнерами всегда осуществлялось на высоком уровне. Центральное место в совместной деятельности занимает реализация согласованной пограничной политики Союзного государства, в рамках которой особое внимание уделяется совершенствованию правовой базы в сфере обеспечения пограничной безопасности и технической оснащенности внешней границы", - сказал Кулишов. По его словам, "на системной основе осуществляется взаимный обмен информацией об обстановке и новых подходах к охране государственной границы". "Регулярно проводятся совместные специальные пограничные операции по обеспечению защиты национальных интересов, соблюдению физическими и юридическими лицами национальных законодательств о государственной границе. Данные меры нацелены на консолидацию усилий по противодействию совместным вызовам и угрозам, повышению уровня пограничной безопасности Союзного государства", - отметил генерал.
https://ria.ru/20240528/putin-1948798194.html
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владимир кулишов, минск, россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Владимир Кулишов, Минск, Россия, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В ФСБ рассказали об обмене данными с Минском о подходах к охране госграницы

ФСБ: Москва и Минск обмениваются данными о новых подходах к охране госграницы

© Государственный пограничный комитет Республики БеларусьСотрудник пограничной службы Белоруссии
Сотрудник пограничной службы Белоруссии
© Государственный пограничный комитет Республики Беларусь
Сотрудник пограничной службы Белоруссии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Москва и Минск обмениваются информацией о новых подходах к охране государственной границы, регулярно проводятся совместные специальные операции, направленные на повышение уровня пограничной безопасности Союзного государства, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
"Взаимодействие с белорусскими партнерами всегда осуществлялось на высоком уровне. Центральное место в совместной деятельности занимает реализация согласованной пограничной политики Союзного государства, в рамках которой особое внимание уделяется совершенствованию правовой базы в сфере обеспечения пограничной безопасности и технической оснащенности внешней границы", - сказал Кулишов.
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По его словам, "на системной основе осуществляется взаимный обмен информацией об обстановке и новых подходах к охране государственной границы".
"Регулярно проводятся совместные специальные пограничные операции по обеспечению защиты национальных интересов, соблюдению физическими и юридическими лицами национальных законодательств о государственной границе. Данные меры нацелены на консолидацию усилий по противодействию совместным вызовам и угрозам, повышению уровня пограничной безопасности Союзного государства", - отметил генерал.
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Владимир КулишовМинскРоссияМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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