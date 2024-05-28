https://ria.ru/20240528/fsb-1948811928.html

В ФСБ рассказали об обмене данными с Минском о подходах к охране госграницы

В ФСБ рассказали об обмене данными с Минском о подходах к охране госграницы - РИА Новости, 28.05.2024

В ФСБ рассказали об обмене данными с Минском о подходах к охране госграницы

Москва и Минск обмениваются информацией о новых подходах к охране государственной границы, регулярно проводятся совместные специальные операции, направленные на РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T06:51

2024-05-28T06:51

2024-05-28T06:51

владимир кулишов

минск

россия

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1845047940_0:0:3391:1907_1920x0_80_0_0_35640fcaf1224deeae154551e9164d00.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Москва и Минск обмениваются информацией о новых подходах к охране государственной границы, регулярно проводятся совместные специальные операции, направленные на повышение уровня пограничной безопасности Союзного государства, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов. "Взаимодействие с белорусскими партнерами всегда осуществлялось на высоком уровне. Центральное место в совместной деятельности занимает реализация согласованной пограничной политики Союзного государства, в рамках которой особое внимание уделяется совершенствованию правовой базы в сфере обеспечения пограничной безопасности и технической оснащенности внешней границы", - сказал Кулишов. По его словам, "на системной основе осуществляется взаимный обмен информацией об обстановке и новых подходах к охране государственной границы". "Регулярно проводятся совместные специальные пограничные операции по обеспечению защиты национальных интересов, соблюдению физическими и юридическими лицами национальных законодательств о государственной границе. Данные меры нацелены на консолидацию усилий по противодействию совместным вызовам и угрозам, повышению уровня пограничной безопасности Союзного государства", - отметил генерал.

https://ria.ru/20240528/putin-1948798194.html

https://ria.ru/20240528/drg-1948805101.html

минск

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир кулишов, минск, россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)