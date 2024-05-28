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СМИ: ФРГ и Чехия просят ЕС создать группу для отказа от газа из России - РИА Новости, 28.05.2024
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21:25 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/frg-1949004645.html
СМИ: ФРГ и Чехия просят ЕС создать группу для отказа от газа из России
СМИ: ФРГ и Чехия просят ЕС создать группу для отказа от газа из России - РИА Новости, 28.05.2024
СМИ: ФРГ и Чехия просят ЕС создать группу для отказа от газа из России
Германия и Чехия призывают Евросоюз создать рабочую группу для поиска путей полного отказа от импорта газа, нефти и ядерных материалов из России, передаёт... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T21:25
2024-05-28T21:25
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Германия и Чехия призывают Евросоюз создать рабочую группу для поиска путей полного отказа от импорта газа, нефти и ядерных материалов из России, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на письмо министра экономики ФРГ Роберта Хабека и министра торговли Чехии Йозефа Сикелы в адрес министра энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен. "Ради нашего энергетического суверенитета и безопасности мы должны продолжать систематически сокращать импорт газа, нефти, а также радиоактивных материалов из России", - приводит агентство слова из письма. Бельгия в настоящее время председательствует в Совете ЕС. Агентство отмечает, что министры энергетики ЕС должны встретиться во вторник, чтобы обсудить результаты выполнения так называемого плана REPowerEU по сокращению зависимости от энергоносителей из РФ. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьёзную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://ria.ru/20240527/vengriya-1948666724.html
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цены на нефть, россия, германия, чехия, роберт хабек, евросоюз
Цены на нефть, Россия, Германия, Чехия, Роберт Хабек, Евросоюз
СМИ: ФРГ и Чехия просят ЕС создать группу для отказа от газа из России

Блумберг: ФРГ и Чехия просят ЕС создать группу для отказа от газа и нефти из РФ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги у здания Европарламента в Страсбурге
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Германия и Чехия призывают Евросоюз создать рабочую группу для поиска путей полного отказа от импорта газа, нефти и ядерных материалов из России, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на письмо министра экономики ФРГ Роберта Хабека и министра торговли Чехии Йозефа Сикелы в адрес министра энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен.
«
"Ради нашего энергетического суверенитета и безопасности мы должны продолжать систематически сокращать импорт газа, нефти, а также радиоактивных материалов из России", - приводит агентство слова из письма.
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Бельгия в настоящее время председательствует в Совете ЕС.
Агентство отмечает, что министры энергетики ЕС должны встретиться во вторник, чтобы обсудить результаты выполнения так называемого плана REPowerEU по сокращению зависимости от энергоносителей из РФ.
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьёзную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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