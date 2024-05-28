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Запад фейками пытается дестабилизировать границу с Украиной, сообщила ФСБ - РИА Новости, 28.05.2024
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05:35 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/feyki-1948809080.html
Запад фейками пытается дестабилизировать границу с Украиной, сообщила ФСБ
Запад фейками пытается дестабилизировать границу с Украиной, сообщила ФСБ - РИА Новости, 28.05.2024
Запад фейками пытается дестабилизировать границу с Украиной, сообщила ФСБ
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Для дестабилизации обстановки в российских районах, граничащих с Украиной, зарубежные неправительственные организации и масс-медиа РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T05:35
2024-05-28T05:35
украина
россия
владимир кулишов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Для дестабилизации обстановки в российских районах, граничащих с Украиной, зарубежные неправительственные организации и масс-медиа распространяют антироссийские фейки, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов."В целях дестабилизации обстановки и провоцирования панических настроений среди населения зарубежными неправительственными организациями и масс-медиа проводятся информационно-психологические операции, в ходе которых распространяется антироссийская фейковая информация", - сказал Кулишов.По его словам, "несмотря на ведение подрывной работы со стороны украинских спецслужб и их кураторов, население российского приграничья оказывает активную помощь пограничникам в защите и охране рубежей нашей Родины". "Созданы и действуют отряды добровольных помощников, которыми выявляется значительное количество нарушений административных правовых режимов, установленных на государственной границе", - отметил он.
https://ria.ru/20240514/feyki-1945778622.html
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украина, россия, владимир кулишов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Украина, Россия, Владимир Кулишов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Запад фейками пытается дестабилизировать границу с Украиной, сообщила ФСБ

ФСБ: Запад запускает фейки для дестабилизации регионов, граничащих с Украиной

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Для дестабилизации обстановки в российских районах, граничащих с Украиной, зарубежные неправительственные организации и масс-медиа распространяют антироссийские фейки, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
"В целях дестабилизации обстановки и провоцирования панических настроений среди населения зарубежными неправительственными организациями и масс-медиа проводятся информационно-психологические операции, в ходе которых распространяется антироссийская фейковая информация", - сказал Кулишов.
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По его словам, "несмотря на ведение подрывной работы со стороны украинских спецслужб и их кураторов, население российского приграничья оказывает активную помощь пограничникам в защите и охране рубежей нашей Родины". "Созданы и действуют отряды добровольных помощников, которыми выявляется значительное количество нарушений административных правовых режимов, установленных на государственной границе", - отметил он.
 
УкраинаРоссияВладимир КулишовФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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