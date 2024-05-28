https://ria.ru/20240528/feyki-1948809080.html
Запад фейками пытается дестабилизировать границу с Украиной, сообщила ФСБ
Запад фейками пытается дестабилизировать границу с Украиной, сообщила ФСБ - РИА Новости, 28.05.2024
Запад фейками пытается дестабилизировать границу с Украиной, сообщила ФСБ
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Для дестабилизации обстановки в российских районах, граничащих с Украиной, зарубежные неправительственные организации и масс-медиа РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T05:35
2024-05-28T05:35
2024-05-28T05:35
украина
россия
владимир кулишов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Для дестабилизации обстановки в российских районах, граничащих с Украиной, зарубежные неправительственные организации и масс-медиа распространяют антироссийские фейки, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов."В целях дестабилизации обстановки и провоцирования панических настроений среди населения зарубежными неправительственными организациями и масс-медиа проводятся информационно-психологические операции, в ходе которых распространяется антироссийская фейковая информация", - сказал Кулишов.По его словам, "несмотря на ведение подрывной работы со стороны украинских спецслужб и их кураторов, население российского приграничья оказывает активную помощь пограничникам в защите и охране рубежей нашей Родины". "Созданы и действуют отряды добровольных помощников, которыми выявляется значительное количество нарушений административных правовых режимов, установленных на государственной границе", - отметил он.
https://ria.ru/20240514/feyki-1945778622.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, владимир кулишов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Украина, Россия, Владимир Кулишов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Запад фейками пытается дестабилизировать границу с Украиной, сообщила ФСБ
ФСБ: Запад запускает фейки для дестабилизации регионов, граничащих с Украиной
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Для дестабилизации обстановки в российских районах, граничащих с Украиной, зарубежные неправительственные организации и масс-медиа распространяют антироссийские фейки, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
"В целях дестабилизации обстановки и провоцирования панических настроений среди населения зарубежными неправительственными организациями и масс-медиа проводятся информационно-психологические операции, в ходе которых распространяется антироссийская фейковая информация", - сказал Кулишов.
По его словам, "несмотря на ведение подрывной работы со стороны украинских спецслужб и их кураторов, население российского приграничья оказывает активную помощь пограничникам в защите и охране рубежей нашей Родины". "Созданы и действуют отряды добровольных помощников, которыми выявляется значительное количество нарушений административных правовых режимов, установленных на государственной границе", - отметил он.