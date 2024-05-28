https://ria.ru/20240528/feyki-1948809080.html

Запад фейками пытается дестабилизировать границу с Украиной, сообщила ФСБ

Запад фейками пытается дестабилизировать границу с Украиной, сообщила ФСБ - РИА Новости, 28.05.2024

Запад фейками пытается дестабилизировать границу с Украиной, сообщила ФСБ

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Для дестабилизации обстановки в российских районах, граничащих с Украиной, зарубежные неправительственные организации и масс-медиа РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T05:35

2024-05-28T05:35

2024-05-28T05:35

украина

россия

владимир кулишов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Для дестабилизации обстановки в российских районах, граничащих с Украиной, зарубежные неправительственные организации и масс-медиа распространяют антироссийские фейки, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов."В целях дестабилизации обстановки и провоцирования панических настроений среди населения зарубежными неправительственными организациями и масс-медиа проводятся информационно-психологические операции, в ходе которых распространяется антироссийская фейковая информация", - сказал Кулишов.По его словам, "несмотря на ведение подрывной работы со стороны украинских спецслужб и их кураторов, население российского приграничья оказывает активную помощь пограничникам в защите и охране рубежей нашей Родины". "Созданы и действуют отряды добровольных помощников, которыми выявляется значительное количество нарушений административных правовых режимов, установленных на государственной границе", - отметил он.

https://ria.ru/20240514/feyki-1945778622.html

украина

россия

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украина, россия, владимир кулишов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)